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    «Вильярреал» против «Саморы» и другие матчи среды

    Экспресс дня 22 ноября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 22 ноября
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    «Вильярреал»
    В этом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Боснии и Сербии, а также кубковую игре в Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Самора» — «Вильярреал»

    Футбол. Кубок Испании

    «Самора» — это представитель четвертого по рангу дивизиона Испании. И там в одной из групп команда лидирует, но конкуренты отстают совсем незначительно.

    Коллектив уже успел преодолеть один раунд в текущем розыгрыше Кубка Испании, одолев по пенальти сантандерский «Расинг» из Сегунды. Отметим, что «Самора» в этом сезоне уступила только в одном поединке.

    «Вильярреал» представляет высший дивизион чемпионата Испании, где по итогам 13 туров идет во второй половине таблицы, оторвавшись на пять баллов от опасной зоны.

    На предыдущем этапе «подводники» легко справились с любительской командой, разгромив ее со счетом 5:0. А в своей последней проведенной игре они в Мадриде уступили 1:3 «Атлетико».

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    • Два года тому назад «Вильярреал» уже играл с «Саморой». И тогда он выиграл 4:1. Ожидаем, что и на этот раз представитель элиты победит.

    Ставка: победа «Вильярреала» с форой (-1) за 1.45.

    «Зриньски» — «Широки Бриег»

    Футбол. Чемпионат Боснии

    «Зриньски» — это действующий чемпион Боснии, который в этом первенстве пока идет на третьей строке и отстает от лидера на семь пунктов при игре в запасе.

    Коллектив выиграл восемь поединков из 13 проведенных при трех фиаско и двух ничьих. В прошлом туре он проиграл на выезде «Вележу» 0:3, тем самым прервав 8-матчевая беспроигрышную серию, где шесть раз он побеждал.

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    «Широки Бриег» в турнирной таблице боснийского первенства находится на три строки ниже. У команды на шесть баллов меньше, но есть матч в запасе.

    Коллектив выиграл шесть игр из 12, дважды сыграл вничью и четыре матча проиграл. В отрезке последних пяти встреч чемпионата он уступил в трех случаях при одной победе.

    «Зриньски» дома отлично играет против «Широки Бриег», выиграв предыдущее пять игр. Ожидаем, что чемпион продлит эту удачную серию.

    Ставка: победа «Зриньски» с форой (-1) за 1.53.

    «Напредак» — «Чукарички»

    Футбол. Чемпионат Сербии

    «Напредак» по итога 13 туров расположился во второй части турнирной таблицы чемпионата Сербии. Однако от финальной восьмерки он отстает всего на четыре очка при игре в запасе.

    Коллектив неплохо провел свой последний отрезок первенства. За минувшие три матча он добился двух гостевых выигрышей и проиграл на своем поле, играя каждый раз с соседями по турнирке.

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    «Чукарички» в турнирной таблице находятся на три строки выше предстоящего противника, имея в активе на три балла больше и отстают от топ-8 всего на пункт.

    В рамках первенства страны команда не побеждала уже на протяжении последних пяти встреч, проиграв за это время три раза, в том числе и дважды в двух минувших турах.

    Так как обе команды имеют крайне низкую результативность в этом сезоне, то от их очного поединке точно не стоит ждать голевой феерии.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.49.

    Общий коэффициент - 3.30.

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    Экспресс дня 22 ноября: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 22.11.2023. Экспресс. «Вильярреал» против «Саморы» и другие матчи среды
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