В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в отборочном турнире Евро-2024. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Чехия — Молдова

Футбол. Евро-2024. Квалификация

В этом матче определится обладатель второй путевки в финальную часть Евро от группы E.

Чехи набрали 12 очков в семи предыдущих матчах и и перед заключительным туром занимают второе место.

Молдова находится на четвертой строчке, имея в своем активе 10 очков. Есть еще Польша, у которой 11 очков, но она уже сыграла все своими матчи и никак не сможет повлиять на турнирное положение.

Сборная Молдовы стала одним из открытий текущей отборочной кампании. Она проиграла лишь один из семи матчей, при этом пропустив только семь мячей.

Первый матч между этими сборными завершился вничью — 0:0. Несмотря на то, что гости оказались крепким орешком, Чехия, скорее всего, одержит победу и следующим летом поедет на Евро.

Ставка: победа Чехии + тотал геймов больше 1,5 за 1.53.

Словения — Казахстан

Футбол. Евро-2024. Квалификация

Успехи сборной Казахстана тоже четко свидетельствуют о том, что в футболе не осталось слабых соперников.

Команда Магомеда Адиева отправилась в Словению биться за путевку на Евро. В активе словенцев сейчас 19 очков, у Казахстана — 18.

То есть хозяев устроит даже ничья, тогда как гостям нужна только победа.

В марте Казахстан проиграл словенцам на своем поле, но при этом он может похвастаться победами над Данией и Финляндией.

В общем, в этом противостоянии нельзя исключать сенсационный исход. Да, Казахстану придется рисковать, но даже при таком сценарии у него есть шанс прорваться на чемпионат Европы.

Ставка: обе команды забьют за 1.84.

Албания — Фарерские острова

Футбол. Евро-2024. Квалификация

Сборная Албании второй раз в своей истории пробилась в финальную часть Евро. Впервые они сыграли в основном турнире в 2016 году.

Несмотря на то, что основная цель уже достигнута, в предстоящем матче албанцы тоже будут играть на результат.

Все прогнозы на Евро-2024

Победа над Фарерскими островами обеспечит команде Силвиньо первое место в группе. Все-таки будет приятно оставить позади себя не только Польшу, но и Чехию.

Албания выиграла три предыдущих матча на своем поле с общим счетом 7:0. Чехи, например, получили в Тиране три мяча.

Вряд ли гостям удастся избежать разгромного поражения.

Ставка: победа Албании за 1.20.

Общий коэффициент — 3.38.