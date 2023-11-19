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    Сербия оформит выход на Евро-2024, а шведы реабилитируются за разгром

    Экспресс дня 19 октября. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 19 октября
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    Сборная Сербии
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в отборочном турнире Евро-2024. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Сербия — Болгария

    Футбол. Евро-2024. Квалификация

    Сборной Сербии хватит и одного очка, чтобы официально оформить свою путевку в финальную часть Евро-2024. С 13 очками за тур до финиша она идет второй, опережая Черногорию, над которой имеют преимущество в очных играх, на два балла.

    В данном квалификационном цикле сербы проигрывали только разыгравшимся венграм. А в остальных пяти матчах они четыре раза победили при одной ничьей. На кануне этого поединка Сербия в товарняке на выезде уступила 0:1 Бельгии.

    Национальная команда Болгарии провалила этот отборочный турнир и уже точно финиширует на последней строке. У нее всего три пункта в семи проведенных игра.

    Болгары так ни у кого и не выиграли в этом отборе. У них три ничьи и четыре фиаско. В преддверии же данного поединка они дома поделили очки с Венгрией 2:2.

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    • Ожидаем, что сербы оформят свой выход на Евро-2024 яркий победой над весьма скромными в последнее время болгарами.

    Ставка: победа Сербии + ТБ 1,5 за 1.47.

    Швеция — Эстония

    Футбол. Евро-2024. Квалификация

    Шведы провалились в этом отборочном цикле. Скандинавы набрали в семи играх только семь баллов и выше третьей позиции в своей группе уже точно подняться не смогут.

    В играх с Бельгией и Австрией «три короны» набрали только балл за четыре игры. А накануне они и вовсе опозорились, крупно проиграв на выезде скромному Азербайджану со счетом 0:3.

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    Сборная Эстонии ожидаемо заняла последнее место в группе. За семь проведенных встреч прибалты удосужились набрать только одно очко.

    Этим пунктом эстонцы разжились в гостевой игре против Азербайджана. Остальные шесть встреч они проиграли с общим счетом 1:19. Несколько дней тому назад Эстония дома потерпела фиаско от Австрии 0:2.

    Хозяева будут всеми силами стараться реабилитироваться за унизительное поражение в прошлом туре и наверняка крупно обыграют слабеньких эстонцев.

    Ставка: победа Швеции с форой (-2) за 1.60.

    Лихтенштейн — Люксембург

    Футбол. Евро-2024. Квалификация

    Сборная Лихтенштейна — это одна из самых слабейших команд на континенте. Она в редких случаях заканчивает отборы в последнее время без нуля в графе набранных очков.

    В этой компании альпийцы еще не разживались зачетными пунктами, проиграв все девять проведенных игр с общим счетом 1:27. Отметим, что сейчас у них серия из 22 поражений подряд. В прошлом туре они уступили 0:2 дома Португалии.

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    Люксембург же в последнее время подтянулся с середнякам европейского футбола. И эту отборочную компанию «герцоги» точно завершат на третьей строке.

    За девять проведенных матчей они набрали 14 баллов, выиграв четыре игры при двух ничьих и трех фиаско. Несколько дней тому назад Люксембург на своем поле разгромил Боснию 4:1.

    Люксембург сейчас по всем параметрам превосходит Лихтенштейн и даже на его поле должен уверенно побеждать.

    Ставка: победа Люксембурга с форой (-1) за 1.48.

    Общий коэффициент — 3.48.

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    Экспресс дня 19 октября: прогноз, ставка (3.48), статистика, коэффициенты матча 19.11.2023. Экспресс. Сербия оформит выход на Евро-2024, а шведы реабилитируются за разгром
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