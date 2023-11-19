В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в отборочном турнире Евро-2024. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Сербия — Болгария

Футбол. Евро-2024. Квалификация

Сборной Сербии хватит и одного очка, чтобы официально оформить свою путевку в финальную часть Евро-2024. С 13 очками за тур до финиша она идет второй, опережая Черногорию, над которой имеют преимущество в очных играх, на два балла.

В данном квалификационном цикле сербы проигрывали только разыгравшимся венграм. А в остальных пяти матчах они четыре раза победили при одной ничьей. На кануне этого поединка Сербия в товарняке на выезде уступила 0:1 Бельгии.

Национальная команда Болгарии провалила этот отборочный турнир и уже точно финиширует на последней строке. У нее всего три пункта в семи проведенных игра.

Болгары так ни у кого и не выиграли в этом отборе. У них три ничьи и четыре фиаско. В преддверии же данного поединка они дома поделили очки с Венгрией 2:2.

Ожидаем, что сербы оформят свой выход на Евро-2024 яркий победой над весьма скромными в последнее время болгарами.

Ставка: победа Сербии + ТБ 1,5 за 1.47.

Швеция — Эстония

Футбол. Евро-2024. Квалификация

Шведы провалились в этом отборочном цикле. Скандинавы набрали в семи играх только семь баллов и выше третьей позиции в своей группе уже точно подняться не смогут.

В играх с Бельгией и Австрией «три короны» набрали только балл за четыре игры. А накануне они и вовсе опозорились, крупно проиграв на выезде скромному Азербайджану со счетом 0:3.

Сборная Эстонии ожидаемо заняла последнее место в группе. За семь проведенных встреч прибалты удосужились набрать только одно очко.

Этим пунктом эстонцы разжились в гостевой игре против Азербайджана. Остальные шесть встреч они проиграли с общим счетом 1:19. Несколько дней тому назад Эстония дома потерпела фиаско от Австрии 0:2.

Хозяева будут всеми силами стараться реабилитироваться за унизительное поражение в прошлом туре и наверняка крупно обыграют слабеньких эстонцев.

Ставка: победа Швеции с форой (-2) за 1.60.

Лихтенштейн — Люксембург

Футбол. Евро-2024. Квалификация

Сборная Лихтенштейна — это одна из самых слабейших команд на континенте. Она в редких случаях заканчивает отборы в последнее время без нуля в графе набранных очков.

В этой компании альпийцы еще не разживались зачетными пунктами, проиграв все девять проведенных игр с общим счетом 1:27. Отметим, что сейчас у них серия из 22 поражений подряд. В прошлом туре они уступили 0:2 дома Португалии.

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Люксембург же в последнее время подтянулся с середнякам европейского футбола. И эту отборочную компанию «герцоги» точно завершат на третьей строке.

За девять проведенных матчей они набрали 14 баллов, выиграв четыре игры при двух ничьих и трех фиаско. Несколько дней тому назад Люксембург на своем поле разгромил Боснию 4:1.

Люксембург сейчас по всем параметрам превосходит Лихтенштейн и даже на его поле должен уверенно побеждать.

Ставка: победа Люксембурга с форой (-1) за 1.48.

Общий коэффициент — 3.48.