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    Нидерланды и Ирландия сыграют по низам, а Хорватия обыграет Латвию

    Экспресс дня 18 ноября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 18 ноября
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    Вирджил ван Дейк
    В этом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в отборочном турнире Евро-2024. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Нидерланды — Ирландия

    Футбол. Отбор Евро-2024

    Сборной Нидерландов еще предстоит отстоять свою вторую строку, а с ней и путевку в Германии. За два тура до финиша она с 12 очками делит вторую позицию с Грецией, но имеет матч в запасе.

    В данной компании «оранжевые» дважды проиграли Франции, а остальных соперников только обыгрывали. У греков они выиграли 3:0 и 1:0, а предстоящего оппонента одолели на его поле 2:1.

    Сборная Ирландии провалила текущую отборочную компанию. У нее шесть баллов и выше четвертой строки она уже точно не поднимется.

    Все свои баллы «парни в зеленом» заработали только в играх с аутсайдером Гибралтаром, а остальным соперникам они только уступали, проиграв им пять игр с общим счетом 2:9.

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    • «Оранжевые» должны в этой игре брать три балла, но вряд ли они смогут много забить упертым ирландцам.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.76.

    Латвия — Хорватия

    Футбол. Отбор Евро-2024

    Сборная Латвии уже ни на что не претендует и уже точно не сможет покинуть последнюю строку в группе. За тур до финиша у нее три балла в активе и отставание от вышестоящей команды в четыре пункта.

    Свои очки латыши набрали в позапрошлом туре, обыграв тогда на своем поле Армению 2:0. Остальные же шесть игр они проиграли с общим счетом 3:17.

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    Команда Хорватии рискует не квалифицироваться в финальную часть континентального первенства. За два тура до финиша она идет третьей, проигрывая Уэльсу по дополнительным показателям.

    «Шашечные» в данной компании отпраздновали три виктории, раз сыграли вничью и дважды уступили. Причем оба фиаско пришлись на прошлый месяц — дома 0:1 от Турции и на выезде 1:2 от валлийцев.

    Больше хорватам оступаться нельзя. Тем более в матче с аутсайдером группы, пусти и даже на его поле.

    Ставка: победа сборной Хорватии с форой (-1,5) за 1.47.

    Белоруссия — Андорра

    Футбол. Отбор Евро-2024

    Национальная команда Белоруссии уже точно не сможет добыть билет в Германию. В лучшем случае она финиширует четвертой в группе. Сейчас она с шестью очками пятая.

    Белорусы выиграли только один поединок в этом отборе из восьми проведенных, четыре встречи проиграли и трижды сыграли вничью, в том числе с предстоящим противником 0:0 на его поле и в прошлом туре со Швейцарией 3:3.

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    Сборная Андорры замыкает свою группу, имея в своем активе два набранных очка. Эти пункты «почтальоны» набрали в домашней игре с белорусам 0:0 и в гостевой с Косово 1:1.

    Остальные же шесть игр «футбольный карлик» проиграл с общим счетом 2:16. К этой же встрече он подходит с серией из трех крупных поражений, где даже не забивал.

    Белорусы под конец отбора демонстрируют неплохой уровень игры и с «карликом» справиться должны. Который к тому же очень слабо провел свои последние игры.

    Ставка: победа сборной Белоруссии за 1.60.

    Общий коэффициент — 4.13.

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