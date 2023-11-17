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    Англия, Италия и Казахстан не пощадят своих соперников

    Экспресс дня 17 ноября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Гарри Кейн
    В этом экспрессе будут три матча отборочного турнира Евро-2024. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Казахстан — Сан-Марино

    Футбол. Евро-2024. Квалификация

    Сборная Казахстана еще претендует на прямой билет в финальную часть Евро-2024. За два тура до финиша команда идет с 15 очками третьей, отставая от дуэта лидеров на четыре пункта.

    «Сине-желтые» выиграли в этом отборе пять игр и трижды уступали. В минувшем туре они на выезде переиграли Финляндию со счетом 2:1, а немногим ранее уступили на выезде 1:3 Дании.

    Команда Сан-Марино является штатным поставщиком очков для всех команд в любых отборочных циклах. «Сиятельные» не выиграли за свою историю ни одного официального матча.

    В этой квалификации «футбольный карлик» ожидаемо проиграл все восемь проведенных встреч, пропустив в свои ворота 26 мячей при одном забитом. Свой гол он провел как раз в прошлом туре, уступив дома 1:2 Дании.

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  • 14/11/2023

    • Казахи обыграли предстоящего противника в первом круге на его поле 3:0. Скорее всего, и на своей арене они выиграют как минимум с такой же разницей.

    Ставка: победа Казахстана с форой (-2,5) за 1.60.

    Англия — Мальта

    Футбол. Евро-2024. Квалификация

    Сборная Англии отменно провела этот квалификационный турнир и уже забронировала себе билет в финальную часть. Она выиграла пять игр и расписала одну мировую.

    Единственная потеря баллов состоялась в гостевой игре против Украины — 1:1. А вот Италию родоначальники обыграли дважды (3:1 и 2:1). Всего же за весь отбор они забили 19 голов при всего трех пропущенных.

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    Национальная команда Мальты зачетными пунктами в этой отборочной компании не разжилась, проиграв все семь проведенных встреч с общим счетом 2:18.

    Англичанам «иониты» в первом круге на своем поле уступили 0:4, а в прошлом туре дома потерпели фиаско от украинцев 1:3. На данный момент у них серия из восьми поражений подряд в официальных встречах.

    Англичане точно не будут в родных стенах церемониться с аутсайдером и накидают ему полную кошелку. Причем начнут разгром еще в первом тайме.

    Ставка: победа Англии с форой (-1,5) в первом тайме за 1.71.

    Италия — Северная Македония

    Футбол. Евро-2024. Квалификация

    Сборная Италии в статусе действующего чемпиона Европы рискует не получить возможность защитить свой титул. За два тура до финиша она идет третьей, отставая от второй Украины на три очка при игре в запасе.

    «Скуадра Адзурра» в текущей компании выиграла три игры, раз сыграла вничью и дважды проиграла. Со своим предстоящим противником на его поле она расписала мировую 1:1, а в прошлом туре уступила на выезде англичанам 1:3.

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    Команда Северной Македонии уже точно не сможет квалифицироваться в финальную часть континентального первенства. У нее семь очков и четвертая строка в группе.

    Причем шесть из них македонцы набрали в играх с Мальтой, а ничья была как раз с предстоящим противником. В прошлом туре они уступили на выезде Украине со счетом 0:2.

    Итальянцы приложат максимум усилий, чтобы победить в этой игре. В противном же случае они сильно усложнят себе жизнь в борьбе за путевку в Германию.

    Ставка: победа Италии с форой (-1,5) за 1.51.

    Общий коэффициент — 4.13.

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    Экспресс дня 17 ноября: прогноз, ставка (4.13), статистика, коэффициенты матча 17.11.2023. Экспресс. Англия, Италия и Казахстан не пощадят своих соперников
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