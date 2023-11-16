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    Словакия завоюет билет в Германию, а Иран и Япония добудут крупные победы

    Экспресс дня 16 ноября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Сборная Словакии
    В этом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи отборочных циклов Евро-2024 и ЧМ-2026. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Словакия — Исландия

    Футбол. Отбор Евро-2024

    Сборной Словакии для того, чтобы получить билет в финальную часть Евро-2024, необходимо просто победить в этом поединке и уже не зависеть от результата конкурентов.

    За два тура до финиша у словаков 16 баллов и отрыв от ближайшего преследователя в пять очков. В данной компании они проигрывали только португальцам, а с другими соперниками проблем не имели.

    Команда Исландии имеет только теоретический шансы на путевку в финальную часть континентального первенства. Для этого ей необходимо выиграть два оставшихся матча и надеется на осечки конкурентов.

    Сейчас в активе у викингов десять баллов и отставание от второй проходной строки в шесть пунктов. Отметим, что семь из десяти очков исландцы набрали в трех прошлых турах.

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    • В этом цикле словаки обыграли скандинавов на их поле со счетом 2:1. На этот раз также ждем победы более мастеровитых хозяев поля.

    Ставка: победа Словакии за 1.80.

    Япония — Мьянма

    Футбол. Отбор ЧМ-2026

    Сборная Японии — это одна из самых сильных и титулованных команд на азиатском континенте, которая уже давно не имеет проблем с завоевание путевки на ЧМ от своей конференции.

    Так, например, в отборе к ЧМ-2022 самураи задолго до финиша квалификации добыли билет в Катар, где добрались до 1/8 финала. К этой же игре японцы подходят с серией из шести викторий подряд.

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    Национальная команда Мьянмы — это очень скромный коллектив, который на данный момент занимает 158 место в рейтинге ФИФА.

    Эта сборная, как правило, завершает отборочные компании ЧМ еще на ранних стадиях. В этом цикле она стартовала с предварительного этапа, где справилась с Макао — 5:1 и 0:0.

    В данной паре победитель не вызывает ни у кого сомнения. Здесь стоит только вопрос — с каким счетом победят японцы. Считаем, что хозяева выиграют крупно, но уж прям сильно громить соперника вряд ли будут.

    Ставка: победа Мьянмы с форой (+7,5) за 1.53.

    Иран — Гонконг

    Футбол. Отбор ЧМ-2026

    Сборная Ирана является одной из самым сильных команд в конференции Азии. Она неоднократно выигрывала континентальное первенство и легко проходит отборы к ЧМ.

    Прошлый квалификационный цикл к ЧМ-2022 не стал исключение и иранцы одними из первых добыли билет в Катар, где завершили выступление на групповой стадии. Сейчас у них серия из восьми выигрышей кряду.

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    Национальная команда Гонконга — это 150 сборная в рейтинге ФИФА. Она никогда не отбиралась в финальную часть ЧМ, в основном завершая борьбу еще на ранних этапах.

    В этой компании она стартовала с предварительного раунда, на котором справилась с очень скромным Бутаном, обыграв его дома 4:0, но проиграв в гостях 0:2.

    Сборная Ирана точно не испытает проблем с предстоящим противником и наверняка обыграет его при своих фанах с крупным счетом.

    Ставка: победа Ирана с форой (-3,5) за 1.67.

    Общий коэффициент — 4.59.

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    Экспресс дня 16 ноября: прогноз, ставка (4.59), статистика, коэффициенты матча 16.11.2023. Экспресс. Словакия завоюет билет в Германию, а Иран и Япония добудут крупные победы
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