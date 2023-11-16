В этом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи отборочных циклов Евро-2024 и ЧМ-2026. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Словакия — Исландия

Футбол. Отбор Евро-2024

Сборной Словакии для того, чтобы получить билет в финальную часть Евро-2024, необходимо просто победить в этом поединке и уже не зависеть от результата конкурентов.

За два тура до финиша у словаков 16 баллов и отрыв от ближайшего преследователя в пять очков. В данной компании они проигрывали только португальцам, а с другими соперниками проблем не имели.

Команда Исландии имеет только теоретический шансы на путевку в финальную часть континентального первенства. Для этого ей необходимо выиграть два оставшихся матча и надеется на осечки конкурентов.

Сейчас в активе у викингов десять баллов и отставание от второй проходной строки в шесть пунктов. Отметим, что семь из десяти очков исландцы набрали в трех прошлых турах.

В этом цикле словаки обыграли скандинавов на их поле со счетом 2:1. На этот раз также ждем победы более мастеровитых хозяев поля.

Ставка: победа Словакии за 1.80.

Япония — Мьянма

Футбол. Отбор ЧМ-2026

Сборная Японии — это одна из самых сильных и титулованных команд на азиатском континенте, которая уже давно не имеет проблем с завоевание путевки на ЧМ от своей конференции.

Так, например, в отборе к ЧМ-2022 самураи задолго до финиша квалификации добыли билет в Катар, где добрались до 1/8 финала. К этой же игре японцы подходят с серией из шести викторий подряд.

Национальная команда Мьянмы — это очень скромный коллектив, который на данный момент занимает 158 место в рейтинге ФИФА.

Эта сборная, как правило, завершает отборочные компании ЧМ еще на ранних стадиях. В этом цикле она стартовала с предварительного этапа, где справилась с Макао — 5:1 и 0:0.

В данной паре победитель не вызывает ни у кого сомнения. Здесь стоит только вопрос — с каким счетом победят японцы. Считаем, что хозяева выиграют крупно, но уж прям сильно громить соперника вряд ли будут.

Ставка: победа Мьянмы с форой (+7,5) за 1.53.

Иран — Гонконг

Футбол. Отбор ЧМ-2026

Сборная Ирана является одной из самым сильных команд в конференции Азии. Она неоднократно выигрывала континентальное первенство и легко проходит отборы к ЧМ.

Прошлый квалификационный цикл к ЧМ-2022 не стал исключение и иранцы одними из первых добыли билет в Катар, где завершили выступление на групповой стадии. Сейчас у них серия из восьми выигрышей кряду.

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Национальная команда Гонконга — это 150 сборная в рейтинге ФИФА. Она никогда не отбиралась в финальную часть ЧМ, в основном завершая борьбу еще на ранних этапах.

В этой компании она стартовала с предварительного раунда, на котором справилась с очень скромным Бутаном, обыграв его дома 4:0, но проиграв в гостях 0:2.

Сборная Ирана точно не испытает проблем с предстоящим противником и наверняка обыграет его при своих фанах с крупным счетом.

Ставка: победа Ирана с форой (-3,5) за 1.67.

Общий коэффициент — 4.59.