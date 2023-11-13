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    Победа «Овьедо» над «Картахеной» и голевой матч во Франции

    Экспресс дня 13 ноября. Ставки и прогноз на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 13 ноября
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    «Овьедо»
    В экспрессе на понедельник рассмотрим предстоящие матчи в испанской Сегунде, третьей французской лиге и чемпионате Боснии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Овьедо» — «Картахена»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Овьедо» с 18 очками находится в середине турнирной таблицы испанской Сегунды, оторвавшись лишь на пять пунктов от зоны вылета.

    «Синие» к данной же игре подходят с 7-матчевой беспроигрышной серией. Причем в последних шести этих встречах они не пропускали. В минувшем туре «карбайонцы» расписали мировую в гостях с «Сарагосой» 0:0.

    «Картахена» с шестью набранными очками засела на дне турнирной таблицы второй испанской лиги, отставая от безопасной строки на семь пунктов.

    «Подводники» в текущем сезоне выиграли только одну игру из 14 проведенных, а к этому поединку он подходит с 10-матчевой безвыигрышной серией, в которой семь игр проиграл. В прошлом туре они дома были разгромлены «Леганесом» 0:3.

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    • На своем поле набравший приличный ход «Овьедо» должен справиться с терпящей бедствие «Картахеной».

    Ставка: победа «Овьедо» за 1.81.

    «Ле Ман» — «Шатору»

    Футбол. Чемпионат Франции

    С 18 набранными очками «Ле Ман» разместился на восьмой позиции в турнирной таблице третьего французского дивизиона. От второй строки, дающей билет в Лигу 2, он отстает на шесть баллов.

    Коллектив выиграл в этом чемпионате пять игр из 12 проведенных при четырех проигрышах и трех мировых, забил и пропустил по 15 голов. В прошлом туре он уступил в гостях соседу по турнирке 1:2. И это фиаско стало для него третьим за четыре последние игры.

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    «Шатору» с 12 зачетными баллами находится в таблице в зоне вылета, третьим с конца. Однако от безопасной позиции команду отделяет всего три очка.

    У команды только две победы за 12 проведенных встреч, четыре фиаско и шесть ничьих, забито 13 голов при 17 пропущенных. Сейчас у клуба 8-матчевая безвыигрышная серия, в которой было пять мировых.

    В этом противостоянии ждем хотя бы пару забитых мячей, ведь оба коллектива в своем последнем отрезке выдают довольно-таки результативные поединки.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.62.

    «Вележ» — «Зриньски»

    Футбол. Чемпионат Боснии

    «Вележ» находится на четвертой строке в турнирной таблице чемпионата Боснии. У команды в активе 22 набранных очка и отставание от четвертой строки в четыре пункта.

    Клуб из Мостара в этом первенстве выиграл шесть игр из 13, четыре матча свел вничью и трижды проиграл. К этой встрече он подходит с 3-матчевой беспроигрышной серией, где только раз победил.

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    «Зриньски» — это действующий чемпион Боснии, который в этом первенстве пока идет на третьей строке и отстает от лидера на четыре пункта при игре в запасе.

    Коллектив выиграл восемь поединков из 12 проведенных при двух фиаско и двух ничьих. Сейчас у него в первенстве 8-матчевая беспроигрышная серия, где шесть раз он побеждал.

    От противостоянии двух команд из верхней части турнирки вряд ли стоит ждать изобилия голов. К тому же и между собой они зачастую играют нерезультативно.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.69.

    Общий коэффициент - 4.95.

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    Экспресс дня 13 ноября: прогноз, ставка (4.95), статистика, коэффициенты матча 13.11.2023. Экспресс. Победа «Овьедо» над «Картахеной» и голевой матч во Франции
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