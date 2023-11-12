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    «Брайтон» устроит погром, а «Лейпциг» выиграет у «Фрайбурга»

    Экспресс дня 12 ноября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Ансу Фати
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, итальянской Серии А и чемпионате Германии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Брайтон» — «Шеффилд Юнайтед»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Брайтон» встретится с худшей на данный момент командой АПЛ. «Шеффилд Юнайтед» до сих пор набрал лишь четыре очка.

    Свою первую победу в текущем чемпионате команда Пола Хекингботтома одержала только в прошлом туре, выиграв на своем поле у «Вулерхэмптона» (2:1).

    Перед этим у «Шеффилд Юнайтед» была ужасная серия из шести поражений. И на этом отрезки они пропустили 22 мяча.

    Все прогнозы на АПЛ

    С трудом верится в то, что у «Брайтона» возникнут хотя бы малейшие проблемы в предстоящей игре.

    Скорее всего, хозяева выиграют с крупным счетом.

    Ставка: победа «Брайтона» + тотал больше 2,5 за 1.63.

    «Интер» — «Фрозиноне»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Интер» на этой неделе уже успел выиграть у «Зальцбурга» (1:0) в матче Лиги чемпионов. Автором единственного гола стал Лаутаро Мартинес, который входит в топ лучших игроков текущего сезона.

    Серия побед миланского клуба составляет уже пять матчей, в которых он пропустил лишь два мяча.

    «Интер» находится на вершине турнирной таблицы Серии А в том числе благодаря надежной игре в обороне.

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    Для сравнения: «Фрозиноне» пропустил в три раза больше — 18 мячей. Правда, как для середняка гости неплохо играют в атаке, забив уже 17 голов.

    Вряд ли здесь будет разгром, но очень вероятно, что «Интер» выиграет с разницей в один-два мяча.

    К слову, «Фрозиноне» еще ни разу не побеждал на выезде в текущей кампании.

    Ставка: победа «Интера» + тотал больше 1,5 за 1.30.

    «Лейпциг» — «Фрайбург»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Лейпциг» во вторник выиграл у «Црвены Звезды» (2:1) и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

    Это случилось на фоне недавних неудач команды Марко Розе не внутренней арене. На прошлой неделе она проиграла «Майнцу» в Бундеслиге и вылетела из Кубка Германии, уступив «Вольфсбургу».

    Также стоит обратить внимание на то, что «Лейпциг» выиграл только два из пяти предыдущих матчей в чемпионате Германии.

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    При этом «Лейпциг» уже дважды терял очки на своем поле, хотя общая картина выглядит очень даже оптимистично — 11 очков в пяти матчах и 16 забитых мячей.

    «Фрайбург», в свою очередь, до сих пор забил лишь три мяча в пяти гостевых матчах Бундеслиги, а пропустила — 11.

    Рискнем предположить, что «Лейпциг» все-таки кое-как выиграет в предстоящем матче.

    Ставка: победа «Лейпцига» за 1.44.

    Общий коэффициент — 3.05.

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    Экспресс дня 12 ноября: прогноз, ставка (3.05), статистика, коэффициенты матча 12.11.2023. Экспресс. «Брайтон» устроит погром, а «Лейпциг» выиграет у «Фрайбурга»
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