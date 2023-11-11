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    «Бавария»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи с участием лондонского «Арсенала», мюнхенской «Баварии» и туринского «Ювентуса». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Арсенал» — «Бернли»

    Футбол. Чемпионат Англии

    В прошлом туре «Арсенал» потерпел первое поражение в этом розыгрыше АПЛ, уступив в скандальном поединке на выезде «Ньюкаслу» со счетом 0:1. До этого он выиграл семь игр при трех ничьих.

    В турнирной таблице чемпионата Англии «канониры» после 11 туров с 24 очками идут на четвертой строке, но от лидирующего «Ман Сити» отстают всего на три балла.

    «Бернли», который только поднялся из Чемпионшипа, вполне может туда же и вернуться. Сейчас он идет вторым с конца в таблице, набрав в 11 играв всего четыре очка.

    К данному же поединку «бордовые» подходят с серией из четырех фиаско кряду. Причем в трех случаях они уступали с разницей в два и более мячей. В минувшем туре они проиграли дома 0:2 «Кристал Пэлас».

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    • «Канониры» после осечки в прошлом туре наверняка отыграются на аутсайдера, накидав ему полную кошелку.

    Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1,5) за 1.57.

    «Бавария» — «Хайденхайм»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Бавария» на данный момент находится на второй строке в турнирной таблице Бундеслиги. У нее на счету 26 набранных баллов и отставание от первого «Байера» в два пункта.

    Мюнхенский клуб в текущем первенстве еще не уступал, выиграв восемь встреч при двух ничьих. В прошлом туре чемпионата он в Дортмунде разгромил «Боруссию» 4:0, доведя тем самым серию побед в чемпионате до четырех подряд.

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    «Хайденхайм» — это новичок элитного дивизиона, выигравший в прошлом сезоне вторую Бундеслигу. И на данный момент в первой он идет 13 с 10 очками, оторвавшись от красной зоны на четыре балла.

    Коллектив выиграл три игры при одной ничьей и шести фиаско. В прошлом туре он неожиданно на своем поле обыграл 2:0 «Штутгарт», прервав тем самым свою 3-матчевую серию поражений.

    «Баварии» не должна иметь проблем в этом поединке и наверняка крупно обыграет новичка лиги при своих болельщиках.

    Ставка: победа «Баварии» с форой (-2,5) за 1.56.

    «Ювентус» — «Кальяри»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Ювентус» по итогам 11 сыгранных матчей набрал 26 баллов, с которыми идет на втором месте в таблице и от лидирующего «Интера» отстает всего лишь на два пункта.

    Туринцы в текущем чемпионате проиграли только один поединок, дважды еще сыграли вничью и добились восьми викторий. В прошлом туре они обыграли на выезде «Фиорентину» 1:0, доведя серию побед до четырех подряд.

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    «Кальяри» только поднялся из Серии Б и пока в элите находится в нижней части таблицы. Команда идет сейчас на 17 строке в девятью баллами, оторвавшись от зоны вылета всего на очко.

    В первых девяти турах островитяне выиграть не могли, шесть раз уступив и трижды сыграв вничью. Однако в минувших двух игровых днях они только побеждали, одолев дома 4:3 «Фрозиноне» и 2:1 «Дженоа».

    Туринцы набрали превосходный ход и на своем поле просто обязаны брать три очка в игре с таким скромным соперником.

    Ставка: победа «Ювентуса» за 1.43.

    Общий коэффициент — 3.50.

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    Экспресс дня 11 ноября: прогноз, ставка (3.50), статистика, коэффициенты матча 11.11.2023. Экспресс. Ставим на уверенные победы фаворитов
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