В новом экспрессе рассмотрим матчи итальянской Серии А и испанской Примеры. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Атлетик» — «Сельта»

Футбол. Чемпионат Испании

«Атлетик» после 12 сыгранных матчей находится на пятой строке в турнирной таблице Примеры. У него на счету 21 зачетный пункт и отставание от четвертой строки в три балла.

Львиную долю своих пунктов баски заработали именно на своем поле и не проигрывают в родных стенах вот уже пять игр подряд. В минувшем же туре клуб из Бильбао обыграл в гостях «Вильярреал» 3:2.

«Сельта» после 12 туров идет на вылет, находясь с семью зачетными пунктами на третьем месте к конца в таблице. Однако от безопасной позиции она отстает всего на два очка.

У клуба из Виго в текущем чемпионате только одна виктория. К этой же игре он подходит с 8-матчевой безвыигрышной серией, в которой пять раз проиграл. В прошлом туре «кельты» поделили очки дома с «Севильей» 1:1.

Рекомендуем здесь ставить на голы. «Атлетик» в этом сезоне часто выдает результативные матчи, а «Сельта» немало забивает, как для аутсайдера.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.46.

«Сассуоло» — «Салернитана»

Футбол. Чемпионат Италии

«Сассуоло» пока неважно проводит этот чемпионат. После 11 туров клуб набрал 11 баллов, с которым находится в нижней части турнирной таблицы и оторвался от зоны вылета всего на три очка.

Последний раз в рамках Серии А «зелено-черные» побеждали еще в конце сентября. Затем они выдали 5-матчевую серию без викторий, проиграв трижды в этот период, в том числе и в прошлом туре в гостях «Торино» 1:2.

«Салернитана» замыкает турнирную таблицу Серии А. Команда в 11 поединках набрала лишь четыре пункта и отстает от безопасной строки на пять очков.

Коллектив еще в текущем первенстве не побеждал. У него четыре ничьи и семь фиаско. В прошлом туре он на своем поле уступил 0:2 «Наполи». И это поражение стало для него вторым сухим подряд.

В поединке двух команд из низов таблицы отдаем предпочтение более опытному «Сассуоло», на который и ставим с 0 форой.

Ставка: победа «Сассуоло» с форой 0 за 1.33.

«Дженоа» — «Верона»

Футбол. Чемпионат Италии

С 11 набранными очками «Дженоа» на данный момент идет во второй половине турнирной таблицы Серии А. От зоны вылета клуб отделяет лишь три пункта.

За последние четыре поединка «грифоны» смогли обыграть дома 1:0 последнюю «Салернитану», а три другие игры они проиграли. В минувшем туре они уступили на выезде «Кальяри» 1:2.

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«Верона» с восемью набранными баллами расположилась в зоне вылета. Однако от безопасной позиции ее отделяет только один пункт.

«Мастифы» выиграли первые две игры на старте сезона, после чего выдали 9-матчевую серию без побед. К этой же игре они подходят после четырех фиаско кряду. В прошлом туре они дома уступили 1:3 «Монце».

В родных стенах «грифоны» не должны проиграть такому кризисному сопернику. В общем, ставим здесь с Х на хозяев.

Ставка: 1Х за 1.30.

Общий коэффициент — 2.52.