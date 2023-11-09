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    «Ливерпуль» снова обыграет «Тулузу», а «Вест Хэм» возьмет реванш у «Олимпиакоса»

    Экспресс дня 9 ноября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 9 ноября
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    Мохамед Салах
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящий матчи в групповом этапе Лиги Европы. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Тулуза» — «Ливерпуль»

    Футбол. Лига Европы

    «Ливерпулю» для выхода в плей-офф Лиги Европы осталось сделать один шаг. И вряд ли «мерсисайдцы» станет затягивать с решением этого вопроса.

    «Красные» мощно провели три предыдущих матча, в которых набрали максимальное количество очков и забили десять мячей.

    Разница в классе все-таки ощутимая, соперники «Ливерпуля» явно не готовы конкурировать с топ-клубом АПЛ.

    Две недели назад команда Юргена Клоппа разбила «Тулузу» на «Энфилде» со счетом 5:1. В предстоящем матче разница, возможно, будет не такой болезненной, но в победе гостей при этом нет ни малейших сомнений.

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    • Если что, «Тулуза» в трех предыдущих матчах пропустила десять мячей. Многовато, мягко говоря.

    Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.47.

    «Вест Хэм» — «Олимпиакос»

    Футбол. Лига Европы

    «Вест Хэму» надо срочно собраться с мыслями, иначе эта осень может превратиться в одну сплошную катастрофу.

    Дело в том, что «молотобойцы» проиграли четыре из пяти предыдущих матчей. Как ни странно, исключением стала домашняя встреча с «Арсеналом» (3:1) в Кубке английской лиге.

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    Первая встреча «Вест Хэма» и «Олимпиакоса» завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Греции.

    Но тут не надо сильно удивляться, греки почти всегда хорошо играют дома, в отличие от выездных матчей.

    Скорее всего, «Вест Хэм» возьмет реванш. Для лондонского клуба это очень важно в том числе в психологическом плане.

    Ставка: победа «Вест Хэма» за 1.66.

    «Славия» Прага — «Рома»

    Футбол. Лига Европы

    «Рома» в прошлом туре одержала уверенную победу над «Славией» (2:0) и практически гарантировала себе участие в плей-офф Лиги Европы.

    Команда Жозе Моуринью набрала максимальное количество очков в трех матчах и единолично возглавляет свою группу.

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    При этом бросается в глаза разница мячей — 8:1. Как говорится, у кого-то еще претензии к «Особенному»?

    Но в данном случае все-таки есть смысл сделать ставку на голы. В конце недели «Рому» ждет супер принципиальный матч с «Лацио», поэтому вполне вероятно, что банда Моуринью пожертвует результатом в Праге.

    Ставка: обе команды забьют за 1.89.

    Общий коэффициент — 4.61.

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    Экспресс дня 9 ноября: прогноз, ставка (4.61), статистика, коэффициенты матча 09.11.2023. Экспресс. «Ливерпуль» снова обыграет «Тулузу», а «Вест Хэм» возьмет реванш у «Олимпиакоса»
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