«Тулуза» — «Ливерпуль»
Футбол. Лига Европы
«Ливерпулю» для выхода в плей-офф Лиги Европы осталось сделать один шаг. И вряд ли «мерсисайдцы» станет затягивать с решением этого вопроса.
«Красные» мощно провели три предыдущих матча, в которых набрали максимальное количество очков и забили десять мячей.
Разница в классе все-таки ощутимая, соперники «Ливерпуля» явно не готовы конкурировать с топ-клубом АПЛ.
Две недели назад команда Юргена Клоппа разбила «Тулузу» на «Энфилде» со счетом 5:1. В предстоящем матче разница, возможно, будет не такой болезненной, но в победе гостей при этом нет ни малейших сомнений.
Если что, «Тулуза» в трех предыдущих матчах пропустила десять мячей. Многовато, мягко говоря.
Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.47.
«Вест Хэм» — «Олимпиакос»
Футбол. Лига Европы
«Вест Хэму» надо срочно собраться с мыслями, иначе эта осень может превратиться в одну сплошную катастрофу.
Дело в том, что «молотобойцы» проиграли четыре из пяти предыдущих матчей. Как ни странно, исключением стала домашняя встреча с «Арсеналом» (3:1) в Кубке английской лиге.
Первая встреча «Вест Хэма» и «Олимпиакоса» завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Греции.
Но тут не надо сильно удивляться, греки почти всегда хорошо играют дома, в отличие от выездных матчей.
Скорее всего, «Вест Хэм» возьмет реванш. Для лондонского клуба это очень важно в том числе в психологическом плане.
Ставка: победа «Вест Хэма» за 1.66.
«Славия» Прага — «Рома»
Футбол. Лига Европы
«Рома» в прошлом туре одержала уверенную победу над «Славией» (2:0) и практически гарантировала себе участие в плей-офф Лиги Европы.
Команда Жозе Моуринью набрала максимальное количество очков в трех матчах и единолично возглавляет свою группу.
При этом бросается в глаза разница мячей — 8:1. Как говорится, у кого-то еще претензии к «Особенному»?
Но в данном случае все-таки есть смысл сделать ставку на голы. В конце недели «Рому» ждет супер принципиальный матч с «Лацио», поэтому вполне вероятно, что банда Моуринью пожертвует результатом в Праге.
Ставка: обе команды забьют за 1.89.
Общий коэффициент — 4.61.