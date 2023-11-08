В предстоящем экспрессе будут матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Реал» — «Брага»

Футбол. Лига чемпионов

«Реал» уже одной ногой стоит в плей-офф, ведь мадридский клуб выиграл все три проведенные встречи на этом групповом этапе ЛЧ и для официального подтверждения ему просто нужно победить в этой игре.

«Сливочные» поочередно справились с «Унионом» дома 1:0, а также на выезде с «Наполи» 3:2 и предстоящим противником 2:1. В преддверии этого матча они не смогли в рамках Примеры обыграть «Райо» 0:0 и потеряли там лидерство.

Португальский клуб имеет в своем активе три очка, с которыми идет на третьем месте в группе, отставая от второй позиции на три балла и настолько же опережает последнее место.

Свои пункты «Брага» набрала в гостевой игре с «Унионом» 3:2, а вот обе домашние встречи она проиграла, уступив по 1:2 «Реалу» и «Наполи». На выходных она разгромила в чемпионате страны одного из аутсайдеров 6:1 и прервала 3-матчевую серию без побед.

Конечно, «Реал» должен брать здесь три очка, но вряд ли мадридцы смогут выиграть с крупным счетом. Поэтому ставим с внушительной форой на гостей.

Ставка: победа «Браги» с форой (+2,5) за 1.55.

«Наполи» — «Унион» Берлин

Футбол. Лига чемпионов

«Наполи» с шестью очками находится на второй строке в своем квартете. Первой строке он уступает три пункта и на столько опережает третью позицию

Неаполитанцы эту компанию начал с гостевой виктории над «Брагой» 2:1, после чего уступил в родных стенах «Реалу» 2:3 и обыграли в гостях 1:0 предстоящего противника. В преддверии данного поединка они обыграли 2:0 «Салернитану», выиграв тем самым третий матч из четырех последних.

Абсолютный дебютант Лиги чемпионов пока неважно выступает в самом престижном еврокубке, проиграв все три проведенные игры, но каждый раз с минимальной разницей.

Да и вообще, в этом сезоне у «Униона» дела плохи, ведь он проиграл 12 последних матчей во всех турнирах. В преддверии этой игры он уступил в рамках Бундеслиги на своем поле 0:3 «Айнтрахту».

Итальянцы и на своем поле обязаны брать три очка в игре с таким кризисным соперником.

Ставка: победа «Наполи» за 1.45.

«Бавария» — «Галатасарай»

Футбол. Лига чемпионов

«Бавария» выиграла все три проведенные игры в этом розыгрыше Лиги чемпионов с общим счетом 9:5 и уже почти обеспечила себе участи в плей-офф.

В первой игре этих команд, которая прошла в Стамбуле, мюнхенцы выиграли со счетом 3:1. А в преддверии данного поединка они разгромили в Дортмунде 4:0 «Боруссию» в чемпионате Германии, где идут там пока вторыми.

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«Галатасарай» с четырьмя зачетными баллами расположился на второй позиции в группе, сильно уступая лидеру, а ближайшего конкурента обходит на одно очко.

Чемпион Турции в этой компании сыграл дома вничью с «Копенгагеном» 2:2, обыграл на выезде «МЮ» 3:2 и уступил предстоящему противнику в родных стенах 1:3. Накануне «львы» выиграли матч чемпионата страны. И эта виктория стала для них восьмой за последние девять игр во всех турнирах.

«Бавария» и на этот раз должна доказать свое превосходство. И, скорее всего, вновь победит в результативном поединке.

Ставка: победа «Баврии» + ТБ 2,5 за 1.44.

Общий коэффициент — 3.23.