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    «Ман Сити», «Атлетико» и «Порту» легко возьмут по три очка

    Экспресс дня 7 ноября. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Ман Сити»
    В этом экспрессе поставим на три матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ман Сити» — «Янг Бойз»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Ман Сити», который является действующим победителем Лиги чемпионов, в текущем турнире самого главного еврокубка выиграл все три проведенные игры и уже почти обеспечил себе участие в плей-офф.

    В минувшем туре самого главного еврокубка «горожане» одолели в гостях 3:1 как раз предстоящего противника. И после того он разгромили в чемпионате «МЮ» 3:0 и «Борнмут» 6:1.

    «Янг Бойз» набрал только один балл в трех проведенных турах и делит с «Црвеной Звездой», с которой он как раз расписал выездную мировую 2:2, третье место.

    Обе же домашние игры в этой Лиге чемпионов швейцарская команда проиграла, уступив по 1:3 «РБ Лейпциг» и предстоящему противнику. На выходных она в чемпионате страны разгромила одного из аутсайдеров.

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    • Чемпиону Швейцарии ничего не светит в этой игре. «Ман Сити» набрал просто великолепный ход, и наверняка выиграет крупно и этот поединок.

    Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-2) за 1.45.

    «Атлетико» — «Селтик»

    Футбол. Лига чемпионов

    Мадридский коллектив в трех играх заработал пять баллов и идет вторым в группе. Начал он с выездной мировой против «Лацио» 1:1, затем дома одолел «Фейеноорд» 3:2, а в прошлом туре сыграл вничью на выезде с «Селтиком» 2:2.

    На прошедших выходных «Атлетико» в рамках чемпионата Испании уступил на выезде «Лас-Пальмасу» 1:2. И этом фиаско он прервал свою 9-матчевую беспроигрышную серию, в которой семь раз побеждал.

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    Чемпион Шотландии в текущем розыгрыше Лиги чемпионов набрал лишь один балл в трех играх и замыкает свой квартет. Своей единственный пункт он заработал как раз в домашней игре с предстоящим противником 2:2.

    До этого же «Селтик» поочередно в гостях уступил 0:2 «Фейеноорду»и дома «Лацио» 1:2. На внутренней же «кельты» не знают себе равных и уверенно мчат к очередным золотым наградам.

    Если на своем поле «Селтик» еще способен дать более сильным командам, то на выезде он, как правило, зачастую безвольно им уступает.

    Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 1.48.

    «Порту» — «Антверпен»

    Футбол. Лига чемпионов

    В трех проведенных поединках в текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Порту» заработал шесть баллов и находится в своем квартете на второй позиции.

    Португальцы дома уступили 0:1 «Барселоне», а вот на выезде выиграли обе игры, одолев донецкий «Шахтер» 3:1 и «Антверпен» 4:1.В преддверии этого поединка «Порту» неожиданно уступил в матче чемпионата страны и прервал свою серию из четырех побед.

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    У «Антверпена» на счету нет зачетных баллов и он закономерно засел на дне турнирной таблицы своего квартета, где рискует и финишировать.

    Стартовали чемпионы Бельгии с крупного гостевого фиаско от «Барселоны» со счетом 0:5, а затем на своем поле уступили 2:3 «Шахтеру» и 1:4 «Порту». В чемпионате страны дела у них также неважные.

    Раз «Порту» так легко обыграл «Антверпен» на выезде, то и на своем поле он не должен иметь проблем с бельгийцами.

    Ставка: победа «Порту» с форой (-1) за 1.60.

    Общий коэффициент — 3.43.

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    Экспресс дня 7 ноября: прогноз, ставка (3.43), статистика, коэффициенты матча 07.11.2023. Экспресс. «Ман Сити», «Атлетико» и «Порту» легко возьмут по три очка
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