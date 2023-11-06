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    Результативный матч в Испании, виктории «Фрозиноне» и «Партизана»

    Экспресс дня 6 ноября. Ставки и прогноз на футбол

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    «Хетафе»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Испании, Италии и Сербии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Хетафе» — «Кадис»

    Футбол. Чемпионат Испании

    В 11 поединках «Хетафе» набрал 12 баллов и находится в середине турнирной таблицы Примеры. От опасной зоны команду из пригорода Мадрида отделяют шесть баллов.

    В середине недели «синие» забили 12 голов любителям в Кубке Испании, а перед этим расписали пять мировых подряд в рамках чемпионата страны, три из которых были результативными.

    «Кадис» в турнирной таблице испанского первенства находится на пару строк ниже, чем предстоящий противник, имея в своем активе на два очка меньше.

    «Сине-желтые» свою кубковую игру смогли выиграть только по пенальти у весьма скромной команды, а в чемпионате сейчас у них 7-матчевая безвыигрышная серия, в которой было четыре фиаско.

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    • В поединке двух середняков лиги ставим на голы, потому что дома «Хетафе» забивает немало, а «Кадис» также редко уходит с поля без гола.

    Ставка: ТБ 1,5 за 1.58.

    «Фрозиноне» — «Эмполи»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Фрозиноне» только поднялся из Серии Б и после десяти туров в элите он расположился в середине турнирки, набрав в десяти играх 12 баллов и опережает опасную зону на пять пунктов.

    Коллектив смог отпраздновать три виктории, расписал три мировые и четыре встречи проиграл. Причем забил он 15 мячей при 17 пропущенных. К данной же игре клуб подходит с серией из двух гостевых фиаско, проиграв в этот период 1:2 «Болонье» и 3:4 «Кальяри».

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    «Эмполи» с семью зачетными пунктами находится на третьем с конца месте в турнирной таблице. Однако вышестоящей команде он уступает только по дополнительным показателям.

    Тосканцы в десяти поединках первенства смогли отпраздновать две виктории, раз сыграли вничью и семь игр проиграли, забили лишь три гола при 19 пропущенных. В минувшем туре они дома были разгромлены «Аталантой» 0:3.

    «Фрозиноне» на данном этапе смотрится предпочтительней, чем «Эмполи». Поэтому в этой паре рекомендуем ставить с 0 на хозяев.

    Ставка: победа «Фрозиноне» с форой 0 за 1.54.

    «Нови Пазар» — «Партизан»

    Футбол. Чемпионат Сербии

    «Нови Пазар» заработал в 12 проведенных встречах 17 баллов, с которыми идет на шестой строке в таблице, но от девятой позиции, которая уже не дает право на финальную часть, оторвался всего на два очка.

    У команды в этом чемпионате Сербии по пять выигрышей и поражений, а также два мировых результата. Сейчас у нее 3-матчевая серия без фиаско, в которой было два домашних выигрыша и одна гостевая ничья.

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    «Партизан», проваливший минувший чемпионат, в этом намерен исправиться. На данный момент «гробари» лидируют. В 12 матчах они набрали 34 очка и опережают «Црвену Звезду» на шесть пунктов.

    «Черно-белые» смогли выиграть 11 игр из 12 проведенных при одной ничьей. Причем забили они уже 32 гола при всего 10 пропущенных. В шести своих последних встречах они даже не пропускают.

    «Партизан» сейчас явно на ходу и должен продлевать свою победную серию.

    Ставка: победа «Партизана» за 1.61.

    Общий коэффициент — 3.91.

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    Экспресс дня 6 ноября: прогноз, ставка (3.91), статистика, коэффициенты матча 06.11.2023. Экспресс. Результативный матч в Испании, виктории «Фрозиноне» и «Партизана»
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