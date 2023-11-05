В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в испанской Ла Лиге, итальянской Серии А и английской Премьер-лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Реал» Мадрид — «Райо Вальекано»

Футбол. Чемпионат Испании

«Реал» на прошлой неделе одержал очень важную в психологическом плане победу над «Барселоной» (2:1).

Далеко не все согласятся, что результат по игре, но какое это теперь имеет значение?

«Мадрид» действительно долгое время не мог ничего сделать на половине поля «Барсы», пока за дело не взялся Джуд Беллингем.

Новая и, похоже, главная звезда «Королевского клуба» дважды поразил ворота каталонского клуба после 60-й минуты.

«Реал» выиграл шесть из семи предыдущих матчей, при этом не потерпев ни одного поражения.

Правда, здесь надо обратить внимание еще на один момент: «Райо Вальекано» тоже ни разу не проиграл в семи предыдущих матчах Ла Лиги. В пяти случаях была зафиксирована ничья.

В общем, гости в порядке, но «Реал» и Беллингем, скорее всего, все равно заставят их страдать.

Ставка: победа «Реала» + тотал больше 2,5 за 1.72.

«Рома» — «Лечче»

Футбол. Чемпионат Италии

Всем, кто ждет увольнения Жозе Моуринью, надо слегка успокоиться. Да, на прошлой неделе «Рома» проиграла «Интеру» (0:1), но в целом ситуация сейчас под контролем.

Перед поражением в Милане банда «Особенного» одержала пять побед подряд, при этом пропустив лишь один мяч.

Как ни крути, а «Рому» пока рано вычеркивать из списка команд, которые будут бороться за место в топ-4.

«Лечче» очень бодро стартовал, но постепенно стал сбавлять обороны, что очень свойственно подобным командам.

Скорее всего, «Рома» выиграет с разницей в один-два мяча, а ключевым станет фактор Ромелу Лукаку, который отлично вписался в тактические построения Моуринью.

Ставка: победа «Ромы» за 1.57.

«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»

Футбол. Чемпионат Англии

Унаи Эмери продолжает высмеивать хейтеров, которые считают его слабым тренером.

«Астон Вилла» после недавних успехов вплотную приблизилась к топ-4. Более того, отставание от идущего первым «Тоттенхэма» составляет всего лишь четыре очка.

«Астон Вилла» выиграла пять из шести предыдущих матчей, наколотив при этом 19 мячей. Как ни странно, больше всех получил «Брайтон» (6:1).

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Безвыигрышная серия «Ноттингем Форест» составляет уже шесть матчей. На этом отрезке у «лесников» четыре ничьи и два поражения.

Скорее всего, хозяева снова разочаруют своих поклонников. «Астон Вилла» как минимум не проиграет в предстоящем матче.

Ставка: победа «Астон Виллы» с форой (0) за 1.41.

Общий коэффициент — 3.82.