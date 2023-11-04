В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи с участием «Ман Сити» и «Селтика». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Ман Сити» — «Борнмут»

Футбол. Чемпионат Англии

По итогам десяти проведенных туров действующий чемпион Англии с 24 зачетными пунктами идет на третьей строке в таблице, проигрывая два очка лидирующему «Тоттенхэму».

«Горожане» отлично стартовали в этом чемпионате Англии, выиграв первые шесть игр. Однако затем они дважды кряду проиграли, после чего вновь стали на победный путь, выиграв последующие две игры, одолев дома 2:1 «Брайтон» и в дерби 3:0 «МЮ».

«Борнмут» находится в нижней части турнирной таблице АПЛ. У команды на счету шесть пунктов и 17 позиция. От зоны вылета она оторвалась всего лишь на одно очко.

«Вишни» в текущем первенстве выиграли только один поединок, одолев прошлом туре дома «Бернли» 2:1. Еще три встречи они свели вничью и шесть раз уступали.

В данном поединке все предельно очевидно и предсказуемо. Фаворит наверняка не заметит на своем поле одного из аутсайдеров.

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-2) за 1.50.

«Росс Каунти» — «Селтик»

Футбол. Чемпионат Шотландии

«Росс Каунти» имеет на своем счету десять набранным баллов десяти играх и находится на третьей позиции с конца в таблице, но финальной шестерке уступает лишь два пункта.

Команда выиграла две игры при четырех мировых исходах и четырех фиаско. В своей последней проведенной встрече «Росс Каунти» на выезде поделил очки с «Хибернианом» 2:2, что стало для него третьей результативной ничьей подряд.

«Селтик» в последние годы доминирует на внутренней арене и в этом чемпионате также считается главным претендентом на чемпионский титул.

В этом чемпионате Шотландии «кельты» за 11 проведенных встреч добились девяти викторий и дважды сыграли вничью. С такими показателями они идут во главе турнирки, опережая на пять пунктов вторую строку.

Ставим здесь на викторию «Селтика» и верховой исход, учитывая неплохую результативность обеих сторон.

Ставка: победа «Селтика» + ТБ 2,5 за 1.63.

«Ньютаун» — «Нью-Сейнтс»

Футбол. Чемпионат Уэльса

«Ньютаун» в прошлом чемпионате Уэльса стал лишь шестым. В текущем же первенстве они идет на третьей позиции, но существенно отстает от первых двух команд.

Коллектив за всю турнирную дистанцию смог выиграть семь встреч из 13, два раза еще сыграл вничью и потерпел четыре фиаско, забил 23 гола при 14 пропущенных.

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«Нью-Сейнтс» — гранд валлийского футбола, который уже давно не знает себе равных на внутренней арене. Вот и в этом чемпионате он уверенно лидирует.

Команда в текущем первенстве еще не знала горечи поражений, выиграв 12 игр из 14 проведенных при двух ничьих. Причем забила она уже 51 мяч при всего 11 пропущенных.

«Нью-Сейнтс» обыграл своего предстоящего оппонента в четырех минувших матчах. Причем в трех случаях крупно. На этот раз также ждем, что гранд не подкачает.

Ставка: победа «Нью-Сейнтс» с форой (-1) за 1.40.

Общий коэффициент — 3.42.