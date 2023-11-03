В очередном экспрессе будут матчи испанской Ла Лиги, итальянской Серии А и французской Лиги 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Лас-Пальмас» — «Атлетико»

Футбол. Чемпионат Испании

«Лас-Пальмас», который только поднялся из Сегунды, после 11 туров в Примере идет на 10 позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 14 баллов и от зоны вылета он оторвался на восемь пунктов.

Островитяне в текущем первенстве выиграли четыре игры, дважды сыграли вничью и потерпели пять фиаско. В минувшем игровом дне они в гостях одолели аутсайдера «Альмерию» 2:1.

«Атлетико» с 25 зачетными пунктами идет на третьей строке, уступая дуэту лидеров три пункта, но при этом имеет матч в запасе.

«Матрасники» смогли выиграть восемь встреч из 10 при одной ничьей и одном фиаско. В прошлом туре мадридский клуб на своем поле обыграл «Алавес» 2:1. И эта виктория стала для него шестой подряд в рамках чемпионата страны.

Даже на своем поле «Лас-Пальмасу» будет трудно устоять против набравшего ход «Атлетико», который выиграл три последние игры у островитян с общим счетом 13:1.

Ставка: победа «Атлетико» за 1.71.

«ПСЖ» — «Монпелье»

Футбол. Чемпионат Франции

Парижский клуб, который в прошлом сезоне выиграл чемпионат Франции, в этом также намерен положить в свою копилку золотые медали. После 10 туров нового розыгрыша Лиги 1 он идет с 21 баллом вторым, уступая пункт лидеру.

«ПСЖ» в текущем первенстве потерпел одно фиаско, проиграв дома «Ницце» 2:3, три раза сыграл вничью и добился шести викторий. Одна из которых была в прошлом туре в гостях над «Брестом» 3:2.

«Монпелье» с 11 зачетными пунктами находится в середине турнирной таблицы французской Лиги 1. Причем отрыв от опасной зоны составляет всего два очка.

«Паладины» смогли добиться трех викторий, три раза сыграли вничью и столько же встреч проиграли. В своей последней проведенной игре они на своем поле разгромили «Тулузу» 3:0.

«ПСЖ» удачно играет против «Монпелье», выиграв восемь последних очных встреч с разницей минимум в два гола. Ожидаем, что и сейчас парижане не оставят шанса гостям.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1,5) за 1.78.

«Болонья» — «Лацио»

Футбол. Чемпионат Италии

«Болонья» набрала в 10 поединках 15 баллов, с которыми расположилась на восьмой позиции в турнирке Серии А и отстает на четыре пункта от четвертой строки.

«Сине-красные» проиграли в этом сезоне пока только один матч, уступив еще на старте чемпионат дома 0:2 «Милану». Затем они расписали шесть мировых и трижды выиграли. В прошлом туре они поделили очки на выезде с «Сассуоло» 1:1.

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«Лацио» с 16 набранными очками расположился в турнирной таблице на строку выше своего предстоящего противника, соответственно уступая три балла топ-4.

Римский клуб выиграл пять встреч из десяти проведенных при одной мировой и четырех фиаско. В своей последней игре чемпионата он дома одолел «Фиорентину» 1:0. И эта виктория стала для «Лацио» третьей подряд в чемпионате.

Ставим здесь на то, что «Болонья» при своих зрителях прервет победное шествие «Лацио».

Ставка: 1Х за 1.50.

Общий коэффициент — 4.56.