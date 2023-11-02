В этом экспрессе поставим на матчи чемпионатов Нидерландов и Болгарии, а также на кубковую игру в Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Аякс» — «Волендам»

Футбол. Чемпионат Нидерландов

«Аякс» пока проводит очень позорный сезон, выиграв только две игры из 13 проведенных в рамках все турниров. А к данной игре амстердамцы подходят с рекордной 10-матчевой безвыигрышной серией, в которой семь раз проиграли.

В турнирной таблице чемпионата Нидерландов «божьи сыновья» и вовсе занимают последнее место имея в своем активе лишь пять баллов. В прошлом туре они уступили в гостях 2:5 «ПСВ» и данное фиаско стало для них четвертым подряд.

«Волендам» в турнирной таблице нидерландского первенства расположился на пару строк выше, чем предстоящий соперник, имея в активе семь пунктов.

Команда за всю турнирную дистанцию выиграла два поединка из девяти проведенных, раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений. В минувшем туре она дома одолела соседа по турнирке «Эксельсиор» 3:1.

«Аякс» сейчас в плохом состоянии, но соперник у них для прерывания неудачной серии вполне подходящий. Ставим здесь на выигрыш хозяев с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «Аякса» с форой (-1,5) за 1.68.

«Славия» София — «Лудогорец»

Футбол. Чемпионат Болгарии

С 11 набранными баллами в 14 играх «Славия» расположилась на третьем месте с конца в таблице чемпионата Болгарии. От последней строки она оторвалась всего на три очка и безнадежно отстает от финальной шестерки.

У клуба из Софии только три выигрыша в этом первенстве, две ничьи и девять поражений. Причем забил он только девять мячей при 24 пропущенных. Правда, он выиграл две из трех последних игр, но каждый раз дома и у середняков.

«Лудогорец» — это гранд болгарского футбола. В текущем сезоне команда идет на данный момент только четвертой в турнирной таблице, но по потерянным очкам является лидером.

Команда выиграла восемь встреч из 13 при трех мировых исходах и двух фиаско, забила 33 гола при всего девяти пропущенных. В четырех последних поединках «Лудогорец» победил трижды и расписал одну мировую.

«Лудогорец» выиграл у «Славии» в четырех последних очных играх и наверняка в этом поединке также пополнится тремя очками.

Ставка: победа «Лудогореца» + ТБ 2,0 за 1.58.

«Сассуоло» — «Специя»

Футбол. Кубок Италии

«Сассуоло» на предыдущем этапе Кубка Италии выбил «Козенцу» из Серии Б, но одолел соперника только по итогам дополнительного времени (5:2), завершив основное время 2:2.

В Серии А «черно-зеленые» находятся с 11 очками вблизи зоны вылета, опережая ее всего на четыре пункта. Сейчас у них 4-матчевая безвыигрышная серия, в которой была две ничьи и два фиаско.

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«Специя», которая этот сезон проводит в Серии Б, также в этом Кубке Италии успела преодолеть один этап, справившись в представителем своего дивизиона «Венецией» по пенальти.

А во втором по рангу дивизионе страны «орлята» болтаются в нижней части турнирной таблицы. Правда, вот уже как пять матчей подряд они не уступают, но выиграли за этот период лишь раз.

Все-таки представитель элиты на своем поле должен справиться с аутсайдером Серии Б еще по итогам основного времени.

Ставка: победа «Сассуоло» в основное время за 1.61.

Общий коэффициент — 4.27.