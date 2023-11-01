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    «МЮ» снова разочарует, а «Вест Хэм» забьет «Арсеналу»

    Экспресс дня 1 ноября. Ставки и прогноз на футбол

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    Гарри Магуайр
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Кубке английской лиги. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Челси» — «Блэкберн»

    Футбол. Кубок английской лиги

    «Челси» в прошлую субботу прервал серию из четырех матчей без поражений. «Синие» уступили на своем поле «Борнмуту» — 0:2.

    На этот раз команду Маурисио Почеттино подвела чересчур слабая играла около чужих ворот. Кажется, «Челси» срочно нужен качественный центральный нападающий.

    Но ситуация в любом случае не выглядит безнадежной. Достаточно вспомнить, что в октябре «Челси» одержал победы над «Брайтоном» и «Фулхэмом», а также сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2).

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    Любой представитель Чемпионшипа всегда стремится проявить себя в матче с командой из АПЛ, но на этот раз фаворит, скорее всего, не станет драматизировать. Хозяева выиграют с разницей в один-два мяча.

    Ставка: победа «Челси» + тотал больше 1,5 за 1.39.

    «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

    Футбол. Кубок английской лиги

    У «Манчестер Юнайтед» снова всё плохо. Вопрос только в том, кто виноват — игроки, тренер или вместе. Третий вариант, похоже, ближе к истине.

    В минувшее воскресенье «красные дьяволы» проиграли на «Олд Траффорд» «Манчестер Сити» — 0:3.

    Счет в данном случае максимально точно отображает содержание дерби, в котором команда Эрика тен Хага напоминала типичного середняка.

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    Главной же проблемой «МЮ», похоже, стала неуверенность и абсолютно ужасное психологическое состояние. Эксперты и местные журналисты просто «разорвали» игроков и тен Хага.

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    • У «Ньюкасла», конечно, тоже бывают спады, но, например, в предыдущем раунде «сороки» остановили...«Ман Сити» (1:0). А еще можно вспомнить эффектную победу команды Эдди Хау над «ПСЖ» (4:1) в Лиге чемпионов.

    Похоже, «МЮ» снова расстроит своих болельщиков.

    Ставка: победа «Ньюкасла» или ничья за 1.74.

    «Вест Хэм» — «Арсенал»

    Футбол. Кубок английской лиги

    «Арсенал» на прошлой неделе провел сразу два классных матча. Сначала «канониры» обыграли «Севилью» (2:1) в Лиге чемпионов, а потом разнесли «Шеффилд Юнайтед» (5:0) в рамках АПЛ.

    В текущем сезоне у «Арсенала» до сих пор лишь одно поражение. В начале октября команда Микеля Артеты неожиданно проиграла французскому «Лансу» (1:2). Зато сразу после этого была победа над «Манчестер Сити» (1:0).

    «Вест Хэм» провалил конец октября, потерпев сразу три поражения. «Молотобойцы» разочаровали в матчах с «Астон Виллой», «Олимпиакосом» и «Эвертоном».

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    • Но это не значит, что «Арсеналу» будет легко в предстоящей игре. Артета прекрасно понимает, что так или иначе ему надо правильно расставлять приоритеты. И успех в Кубке лиги стоит явно не на первом месте.

    Скорее всего, команды обменяются забитыми мячами. При этом не факт, что победу одержит фаворит.

    Ставка: обе команды забьют за 1.71.

    Общий коэффициент - 4.13.

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    Экспресс дня 1 ноября: прогноз, ставка (1.39), статистика, коэффициенты матча 01.11.2023. Экспресс. «МЮ» снова разочарует, а «Вест Хэм» забьет «Арсеналу»
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