«Болонья» — «Верона»
Футбол. Кубок Италии
«Болонья» в этом кубковом соревновании уже успела пройти одного соперника, легко справившись на предыдущей стадии с «Чезеной» 2:0 из третьего по рангу дивизиона Италии.
В чемпионате страны «красно-синие» выступают также неплохо, находясь сейчас на седьмой позиции в трех очках отставания от четвертой строки. Отметим, что «Болонья» в текущем сезоне уступили только в одном поединке из 11 проведенных.
«Верона» также успела преодолеть один раунд в текущем розыгрыше Кубка Италии, одолев на своем поле на предыдущей стадии «Асколи» из Серии Б.
После того «мастифы» выиграли и две стартовые игры в чемпионате страны. Затем же они не побеждали на протяжении восьми встреч, проиграв шесть из них, в том числе и накануне этой игры в гостях «Юве» 0:1.
«Болонья» превосходит сейчас своего соперника и на своем поле не должна допускать осечки. В общем, ставим на проход хозяев.
Ставка: проход «Болоньи» за 1.44.
«Хиберниан» — «Росс Каунти»
Футбол. Чемпионат Шотландии
В десяти проведенных играх шотландского первенства «Хиберниан» набрал десять баллов, с которыми идет на восьмой строке, но от шестой отстает всего на пункт.
«Зелено-белые» за всю турнирную дистанцию отпраздновали две победы, четыре раза сыграли вничью и столько же встреч проиграли. В минувшем туре они дома устояли против «Селтика» 0:0.
«Росс Каунти» имеет на своем счету на очко меньше, чем предстоящий соперник, но в таблице находится на предпоследней 11 позиции.
Команда выиграла две игры при трех мировых исходах и четырех фиаско. В своей последней проведенной встрече «Росс Каунти» на выезде поделил очки с «Мотеруэллом» 3:3.
В данном противостоянии ставим на победу «Хибс», который на своем поле, как правило, обыгрывает предстоящего противника.
Ставка: победа «Хиберниана» за 1.67.
«Нью-Сейнтс» — «Колвин Бэй»
Футбол. Чемпионат Уэльса
«Нью-Сейнтс» — гранд валлийского футбола, который уже давно не знает себе равных на внутренней арене. Вот и в этом чемпионате он уверенно лидирует.
Команда в текущем первенстве еще не знала горечи поражений, выиграв 11 игр из 13 проведенных при двух ничьих. Причем забила она уже 45 мячей при всего десяти пропущенных.
«Колвин Бэй» — очень скромный клуб, даже по валлийским меркам. Сейчас он идет в турнирной таблице предпоследним, набрав всего восемь баллов в 12 поединках.
У коллектива только две виктории, столько же ничьих и восьми фиаско. Со своим предстоящим противником «Колвин Бэй» провел только две игры, проиграв их обе по 0:1.
Сейчас также ждем виктории «Нью-Сейнтс», но куда более уверенной, чем ранее.
Ставка: победа «Нью-Сейнтс» с форой (-2) за 1.44.
Общий коэффициент — 3.46.