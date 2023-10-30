В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в испанской Ла Лиге, итальянской Серии А и турецкой Суперлиги. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Гранада» — «Вильярреал»

Футбол. Чемпионат Испании

«Гранада» после годичного отсутствия вернулась в элиту испанского футбола, где на данный момент идет на предпоследней позиции в таблице, имея на своем счету шесть баллов.

«Насриды» за всю турнирную дистанцию смогли одержать лишь одну викторию, три раза они еще сыграли вничью и шесть раз проиграли. В прошлом туре «Гранада» уступила на выезде «Осасуне» 0:2.

«Вильярреал», который неплохо провел прошлый чемпионат Испании, в текущем выступает пока крайне слабо, находясь на пару строк выше предстоящего соперника с девятью очками.

«Подводники» в текущем первенстве отпраздновали две виктории, три матча они еще свели вничью и пять встреч проиграли. В своей последней проведенной игре они дома поделили очки с «Алавесом» 1:1.

«Вильярреал» сейчас находится в таком состоянии, что в выездной игре с аутсайдером вполне может недосчитаться баллов.

Ставка: 1Х за 1.69.

«Эмполи» — «Аталанта»

Футбол. Чемпионат Италии

С семью набранными баллами «Эмполи» находится на 17 позиции в турнирной таблице итальянского первенства. От зоны вылет клуб оторвался всего на очко.

Тосканцы в данном чемпионате смогли выиграть две игры из девяти проведенных при одной ничьей и шести фиаско. В прошлом туре они в дерби на выезде одолели «Фиорентину» 2:0.

«Аталанта» с 16 зачетными пунктами находится на шестой строке в турнирной таблице Серии А, но от четвертой лигачемпионовской строки она отстает всего на балл.

Клуб из Бергамо выиграл пять игр из девяти проведенных при одной мировой и трех фиаско. В прошлом туре «Аталанта» на своем поле обыграла «Дженоа» со счетом 2:0.

Вряд ли «Аталанта» в гостевом поединке сможет уверенно обыграть набравший ход «Эмполи».

Ставка: победа «Эмполи» с форой (+1,5) за 1.47.

«Бешикташ» — «Газиантеп»

Футбол. Чемпионат Турции

«Бешикташ» идет только пятым в турнирной таблице турнирной таблице турецкой Суперлиги, имея на своем счету 16 баллов. От третьей строки он отстает на четыре очка при игре в запасе.

«Черные орлы» выиграли в текущем первенстве пять игр из девяти проведенных при одной ничьей и трех фиаско. В минувшем туре они в дерби проиграли лидирующему «Галатасараю» 1:2.

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«Газиантеп» в девяти проведенных встречах набрал девять пунктов, с которыми находится вблизи зоны вылета, опережая ее всего лишь на очко.

Коллектив за всю турнирную дистанцию смог выиграть только три поединка при шести фиаско. В своей последней проведенной игре он на своем поле одолел середняка «Атальяспор» 1:0. На выезде же «Газиантеп» проиграл четыре матча из пяти.

В данном противостоянии прогнозируем, что «Бешикташ» на своем поле обыграет «Газиантеп», который слабо проводит гостевые игры.

Ставка: победа «Бешикташа» за 1.42.

Общий коэффициент — 3.52.