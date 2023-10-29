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    «Байер» продлит победную серию, «Астон Вилла» устроит еще один погром

    Экспресс дня 29 октября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 29 октября
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    «Байер» забил 25 мячей в восьми матчах Бундеслиги
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, испанской Ла Лиге и чемпионате Германии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Астон Вилла» — «Лутон»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Астон Вилла» при Унаи Эмери еще не топ, но уже и не середняк. Достаточно заглянуть в турнирную таблицу: клуб из Бирмингема занимает пятое место.

    Беспроигрышная серия «Астон Виллы» составляет уже пять матчей. И на этом отрезке у нее четыре победы.

    Несколько дней назад команда Эмери разгромила на выезде АЗ Алкмар (4:1) в рамках Лиги Европы.

    Но еще больше впечатлили победы над «Вест Хэмом» (4:1) и «Брайтоном» (6:1). Потенциальные конкуренты были просто уничтожены.

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    • Несмотря на то, что «Лутон» добился определенного прогресса, в данном случае нет никаких сомнений, что у гостей в предстоящем матче будут серьезные проблемы.

    Ставка: победа «Астон Виллы» с форой (-1,5) за 1.73.

    «Атлетико» — «Алавес»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Атлетико» среди недели сыграл вничью с шотландским «Селтиком» (2:2) в Лиге чемпионов. Для гостевого матча результат абсолютно приемлемый.

    Но Диего Симеоне все равно остался недоволен, и его можно понять. Все просто: перед этим у «матрасников» была серия из семи побед.

    «Атлетико» выиграл пять предыдущих матчей в Ла Лиге с общим счетом 13:4.

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    Как ни странно, в текущей кампании «Атлетико» забивает больше «Барселоны». И при этом пропускает реже, чем каталонский клуб и мадридский «Реал».

    «Алавес» до сих пор забил лишь восемь мячей и одержал лишь две победы. Очевидно, что с такой игрой будет сложно добиться положительного результата на поле одного из претендентов на титул.

    Ставка: победа «Атлетико» за 1.39.

    «Байер» — «Фрайбург»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Байер», похоже, действительно будет главным конкурентом «Баварии» в борьбе за чемпионский титул.

    «Фармацевты» единолично возглавляют таблицу Бундеслиги по итогам восьми туров. Но главное впечатление заключается в том, что по игре «Байер» просто топ.

    Вне всяких сомнений, среди ведущих клубов Европы совсем скоро начнется настоящая война за главного тренера леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо.

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    У «Байера» до сих пор нет ни одного поражения в этом сезоне. Команда Алонсо выиграла 12 из 13 матчей, наколотив только в чемпионате уже 25 мячей.

    Есть подозрение, что оборона «Фрайбурга» в ближайшем матче будет трещать по швам.

    Ставка: победа «Байера» + тотал больше 2,5 за 1.71.

    Общий коэффициент — 4.11.

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    Экспресс дня 29 октября: прогноз, ставка (4.11), статистика, коэффициенты матча 29.10.2023. Экспресс. «Байер» продлит победную серию, «Астон Вилла» устроит еще один погром
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