В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, испанской Ла Лиге и чемпионате Германии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Астон Вилла» — «Лутон»

Футбол. Чемпионат Англии

«Астон Вилла» при Унаи Эмери еще не топ, но уже и не середняк. Достаточно заглянуть в турнирную таблицу: клуб из Бирмингема занимает пятое место.

Беспроигрышная серия «Астон Виллы» составляет уже пять матчей. И на этом отрезке у нее четыре победы.

Несколько дней назад команда Эмери разгромила на выезде АЗ Алкмар (4:1) в рамках Лиги Европы.

Но еще больше впечатлили победы над «Вест Хэмом» (4:1) и «Брайтоном» (6:1). Потенциальные конкуренты были просто уничтожены.

Несмотря на то, что «Лутон» добился определенного прогресса, в данном случае нет никаких сомнений, что у гостей в предстоящем матче будут серьезные проблемы.

Ставка: победа «Астон Виллы» с форой (-1,5) за 1.73.

«Атлетико» — «Алавес»

Футбол. Чемпионат Испании

«Атлетико» среди недели сыграл вничью с шотландским «Селтиком» (2:2) в Лиге чемпионов. Для гостевого матча результат абсолютно приемлемый.

Но Диего Симеоне все равно остался недоволен, и его можно понять. Все просто: перед этим у «матрасников» была серия из семи побед.

«Атлетико» выиграл пять предыдущих матчей в Ла Лиге с общим счетом 13:4.

Как ни странно, в текущей кампании «Атлетико» забивает больше «Барселоны». И при этом пропускает реже, чем каталонский клуб и мадридский «Реал».

«Алавес» до сих пор забил лишь восемь мячей и одержал лишь две победы. Очевидно, что с такой игрой будет сложно добиться положительного результата на поле одного из претендентов на титул.

Ставка: победа «Атлетико» за 1.39.

«Байер» — «Фрайбург»

Футбол. Чемпионат Германии

«Байер», похоже, действительно будет главным конкурентом «Баварии» в борьбе за чемпионский титул.

«Фармацевты» единолично возглавляют таблицу Бундеслиги по итогам восьми туров. Но главное впечатление заключается в том, что по игре «Байер» просто топ.

Вне всяких сомнений, среди ведущих клубов Европы совсем скоро начнется настоящая война за главного тренера леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо.

Все прогнозы на Бундеслигу

У «Байера» до сих пор нет ни одного поражения в этом сезоне. Команда Алонсо выиграла 12 из 13 матчей, наколотив только в чемпионате уже 25 мячей.

Есть подозрение, что оборона «Фрайбурга» в ближайшем матче будет трещать по швам.

Ставка: победа «Байера» + тотал больше 2,5 за 1.71.

Общий коэффициент — 4.11.