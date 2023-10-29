«Астон Вилла» — «Лутон»
Футбол. Чемпионат Англии
«Астон Вилла» при Унаи Эмери еще не топ, но уже и не середняк. Достаточно заглянуть в турнирную таблицу: клуб из Бирмингема занимает пятое место.
Беспроигрышная серия «Астон Виллы» составляет уже пять матчей. И на этом отрезке у нее четыре победы.
Несколько дней назад команда Эмери разгромила на выезде АЗ Алкмар (4:1) в рамках Лиги Европы.
Но еще больше впечатлили победы над «Вест Хэмом» (4:1) и «Брайтоном» (6:1). Потенциальные конкуренты были просто уничтожены.
Несмотря на то, что «Лутон» добился определенного прогресса, в данном случае нет никаких сомнений, что у гостей в предстоящем матче будут серьезные проблемы.
Ставка: победа «Астон Виллы» с форой (-1,5) за 1.73.
«Атлетико» — «Алавес»
Футбол. Чемпионат Испании
«Атлетико» среди недели сыграл вничью с шотландским «Селтиком» (2:2) в Лиге чемпионов. Для гостевого матча результат абсолютно приемлемый.
Но Диего Симеоне все равно остался недоволен, и его можно понять. Все просто: перед этим у «матрасников» была серия из семи побед.
«Атлетико» выиграл пять предыдущих матчей в Ла Лиге с общим счетом 13:4.
Как ни странно, в текущей кампании «Атлетико» забивает больше «Барселоны». И при этом пропускает реже, чем каталонский клуб и мадридский «Реал».
«Алавес» до сих пор забил лишь восемь мячей и одержал лишь две победы. Очевидно, что с такой игрой будет сложно добиться положительного результата на поле одного из претендентов на титул.
Ставка: победа «Атлетико» за 1.39.
«Байер» — «Фрайбург»
Футбол. Чемпионат Германии
«Байер», похоже, действительно будет главным конкурентом «Баварии» в борьбе за чемпионский титул.
«Фармацевты» единолично возглавляют таблицу Бундеслиги по итогам восьми туров. Но главное впечатление заключается в том, что по игре «Байер» просто топ.
Вне всяких сомнений, среди ведущих клубов Европы совсем скоро начнется настоящая война за главного тренера леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо.
У «Байера» до сих пор нет ни одного поражения в этом сезоне. Команда Алонсо выиграла 12 из 13 матчей, наколотив только в чемпионате уже 25 мячей.
Есть подозрение, что оборона «Фрайбурга» в ближайшем матче будет трещать по швам.
Ставка: победа «Байера» + тотал больше 2,5 за 1.71.
Общий коэффициент — 4.11.