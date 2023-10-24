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    «Интер» и «МЮ» выиграют уверенно, а «Наполи» не будет легко в Берлине

    Экспресс дня 24 октября. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Интер»
    В данном экспрессе рассмотрим три матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Интер» — «РБ Зальцбург»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Интер» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов добрался до финала, но там проиграл «Ман Сити» 0:1. На старте же этого розыгрыша самого главного еврокубка миланцы расписали выездную мировую с «Реал Сосьедад» 1:1 и обыграли дома 1:0 «Бенфику».

    И после матча с португальцами «нерадзурри» провели две встречи чемпионата Италии, в которых сперва сыграли дома 2:2 с «Болоньей», после чего разгромили в гостях 3:0 «Торино» и поднялись на первое место в Серии А.

    «РБ Зальцбург» в этом розыгрыше Лиги чемпионов стартовал с неожиданной выездной виктории над «Бенфикой» 2:0, после чего дома уступил с таким же счетом «Реал Сосьедаду».

    В преддверии же этой игры «быки» уступили в родных стенах 0:1 ЛАСКу в рамках чемпионата Австрии, где они на данный момент идут вторыми в четырех очках отставания от лидера.

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    • «Интер» просто обязан на своем поле брать три очка в игре с таким соперником.

    Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 1.47.

    «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» в этом розыгрыше Лиги чемпионов пока очков не набирал. В первом туре он в Мюнхене проиграл 3:4 «Баварии», а во втором игровом дне был дома бит «Галатасараем» 2:3.

    И после неудачи в поединке против турецкого клуба манкунианцы выиграли два матча чемпионата Англии, одолев по 2:1 дома «Брентфорд» и на выезде «Шеффилд Юнайтед».

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    Датская команда на старте этого розыгрыша Лиги чемпионов расписала гостевую ничью с «Галатасараем» 2:2, ведя по ходу матча 2:0, а во втором туре уступила дома 1:2 «Баварии».

    На выходных «Копенгаген» в рамках чемпионата страны на своем поле одолел скромный «Вейле» 2:1. И данной викторией он прервал свою 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой дважды проиграл.

    Только победа оставит «МЮ» шансы на продолжение борьбу за место в плей-офф. Ожидаем, что англичане ее добудут.

    Ставка: победа «МЮ» с форой (-1) за 1.57.

    «Унион» Берлин — «Наполи»

    Футбол. Лига чемпионов

    Абсолютный дебютант Лиги чемпионов пока неважно выступает в самом престижном еврокубке, проиграв обе проведенные игры — в Мадриде 0:1 «Реалу» и дома 2:3 «Браге».

    Да и вообще, в этом сезоне у «Униона» дела плохи, ведь он проиграл восемь последних матчей во всех турнирах. В преддверии этой игры он уступил в рамках Бундеслиги на своем поле 0:3 «Штутгарту».

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    Четвертьфиналист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов эту компанию начал с гостевой виктории над «Брагой» 2:1 после чего уступил в родных стенах «Реалу» 2:3.

    В преддверии данного поединка «Наполи» одолел в гостях «Верону» 3:1 в рамках Серии А, где он идет четвертым. Отметим, что перед этим команда проиграла две игры подряд.

    Считаем, что более опытные итальянцы будут ближе к победе в этой игре, чем кризисные берлинцы.

    Ставка: победа «Наполи» с форой 0 за 1.45.

    Общий коэффициент — 3.34.

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    Экспресс дня 24 октября: прогноз, ставка (3.34), статистика, коэффициенты матча 24.10.2023. Экспресс. «Интер» и «МЮ» выиграют уверенно, а «Наполи» не будет легко в Берлине
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