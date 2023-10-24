В данном экспрессе рассмотрим три матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Интер» — «РБ Зальцбург»

Футбол. Лига чемпионов

«Интер» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов добрался до финала, но там проиграл «Ман Сити» 0:1. На старте же этого розыгрыша самого главного еврокубка миланцы расписали выездную мировую с «Реал Сосьедад» 1:1 и обыграли дома 1:0 «Бенфику».

И после матча с португальцами «нерадзурри» провели две встречи чемпионата Италии, в которых сперва сыграли дома 2:2 с «Болоньей», после чего разгромили в гостях 3:0 «Торино» и поднялись на первое место в Серии А.

«РБ Зальцбург» в этом розыгрыше Лиги чемпионов стартовал с неожиданной выездной виктории над «Бенфикой» 2:0, после чего дома уступил с таким же счетом «Реал Сосьедаду».

В преддверии же этой игры «быки» уступили в родных стенах 0:1 ЛАСКу в рамках чемпионата Австрии, где они на данный момент идут вторыми в четырех очках отставания от лидера.

«Интер» просто обязан на своем поле брать три очка в игре с таким соперником.

Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 1.47.

«Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»

Футбол. Лига чемпионов

«Манчестер Юнайтед» в этом розыгрыше Лиги чемпионов пока очков не набирал. В первом туре он в Мюнхене проиграл 3:4 «Баварии», а во втором игровом дне был дома бит «Галатасараем» 2:3.

И после неудачи в поединке против турецкого клуба манкунианцы выиграли два матча чемпионата Англии, одолев по 2:1 дома «Брентфорд» и на выезде «Шеффилд Юнайтед».

Датская команда на старте этого розыгрыша Лиги чемпионов расписала гостевую ничью с «Галатасараем» 2:2, ведя по ходу матча 2:0, а во втором туре уступила дома 1:2 «Баварии».

На выходных «Копенгаген» в рамках чемпионата страны на своем поле одолел скромный «Вейле» 2:1. И данной викторией он прервал свою 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой дважды проиграл.

Только победа оставит «МЮ» шансы на продолжение борьбу за место в плей-офф. Ожидаем, что англичане ее добудут.

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1) за 1.57.

«Унион» Берлин — «Наполи»

Футбол. Лига чемпионов

Абсолютный дебютант Лиги чемпионов пока неважно выступает в самом престижном еврокубке, проиграв обе проведенные игры — в Мадриде 0:1 «Реалу» и дома 2:3 «Браге».

Да и вообще, в этом сезоне у «Униона» дела плохи, ведь он проиграл восемь последних матчей во всех турнирах. В преддверии этой игры он уступил в рамках Бундеслиги на своем поле 0:3 «Штутгарту».

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Четвертьфиналист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов эту компанию начал с гостевой виктории над «Брагой» 2:1 после чего уступил в родных стенах «Реалу» 2:3.

В преддверии данного поединка «Наполи» одолел в гостях «Верону» 3:1 в рамках Серии А, где он идет четвертым. Отметим, что перед этим команда проиграла две игры подряд.

Считаем, что более опытные итальянцы будут ближе к победе в этой игре, чем кризисные берлинцы.

Ставка: победа «Наполи» с форой 0 за 1.45.

Общий коэффициент — 3.34.