В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в испанской Ла Лиге, итальянской Серии А и английской Премьер-лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Фиорентина» — «Эмполи»

Футбол. Чемпионат Италии

«Фиалки» отлично стартовали в новом сезоне итальянской Серии А. По итогам восьми туров «Фиорентина» набрала 17 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Они лишь на пять баллов отстают от «Интера» и имеют игру в запасе.

Команда из Флоренции проиграла только один матч в текущем сезоне. А сейчас у подопечных Винченцо Итальяно серия из семи поединков без поражений во всех турнирах. В чемпионате они 18 раз поразили ворота соперника и 11 пропустили в свои.

Также «Фиорентина» провела два матча группового этапа Лиги Европы. Они сыграли вничью с «Генком» (2:2) и «Ференцварошем» (2:2).

Все прогнозы на Серию А

А вот «Эмполи» выступает крайне неудачно и находится в зоне вылета. В настоящий момент в активе команды 4 очка и 18 строчка в турнирной таблице.

Подопечные Паоло Дзанетти смогли забить только один мяч, а в свои пропустили 16 мячей. Думается, что команда будет бороться за выживание до последнего.

Ставка: победа «Фиорентины» за 1.44.

«Валенсия» — «Кадис»

Футбол. Чемпионат Испании

Команда из одноименного города хорошо стартовала в новом сезоне, однако сейчас притормозила. По итогам девяти туров коллектив из Валенсии набрал 11 очков, добыв три победы, дважды сыграв вничью и четыре раза проиграв.

«Валенсия» смогла десять раз поразить ворота соперника и одиннадцать раз пропустила в свои. Подопечные Рубена Барахи являются крепким середняком текущего сезона.

Сейчас у «Валенсии» четыре матча без побед. Были ничьи с «Мальоркой» (1:1) и «Альмерией» (2:2), а также поражения от «Реала Сосьедад» (0:1) и «Бетиса» (0:3).

А вот в активе «Кадиса» сейчас только девять очков. Команда забила восемь мячей, а в свои пропустила двенадцать мячей. «Желто-синие» расположились на четырнадцатой позиции в турнирной таблице и лишь на три пункта опережает зону вылета.

Подопечные Серхио Гонсалеса не может выиграть уже пять матчей подряд. Последний триумф у команды был еще 1 сентября, когда она в родных стенах переиграла «Вильярреал» (3:1).

Ставка: победа «Валенсии» за 1.78.

«Тоттенхэм» — «Фулхэм»

Футбол. Чемпионат Англии

«Шпоры» чудесно стартовали в новом сезоне АПЛ. В первых восьми турах «Тоттенхэм» не проиграл ни одной игры, выиграв шесть из них и дважды сыграв вничью. В итоге сейчас в активе лондонской команды 20 очков и она борется за самые высокие места.

Лондонцы, которые не участвуют в этом сезоне в еврокубках, смогли 18 раз поразить ворота соперников и восемь раз пропустили в свои. Думается, что подопечные Анге Постекоглу смогут навязывать борьбу лидерам до конца сезона.

Также «Тоттенхэм» уже вылетел из Кубка лиги, уступив в серии пенальти как раз «Фулхэму». Теперь же можно бросать все силы на АПЛ.

Все прогнозы на АПЛ

А вот «Фулхэм» находится на тринадцатом месте в турнирной таблице. В активе команды 11 очков. Она является середняком чемпионата Англии и вряд ли будет бороться за еврокубки, но и за выживание бороться не будет.

В последней игре «Фулхэм» переиграл «Шеффилд Юнайтед» (3:1), а перед этим уступил «Челси» (0:2). Также лондонцы пробились уже в 1/8 финала Кубка английской лиги, где сыграют против «Ипсвича».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.50.

Общий коэффициент — 3.84.