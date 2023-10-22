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    «Рома» продлит серию побед, а «Жирона» накажет аутсайдера

    Экспресс дня 22 октября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 22 октября
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    Ромелу Лукаку
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в испанской Ла Лиге, итальянской Серии А и французской Лиге 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Жирона» — «Альмерия»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Жирона» стала одним из главных открытий европейского сезона. Позади уже девять туров, а в каталонский клуб на данный момент опережает только одна команда — мадридский «Реал».

    Более того, «Королевский клуб» — до сих пор единственный, кому удалось выиграть у команды Мичела Санчеса.

    В остальных восьми матчах «Жирона» одержала семь побед и забила 19 мячей.

    Перед паузой на матчи сборных «Жирона» одержала гостевую победу над «Кадисом» (1:0) благодаря голу Алеиша Родригеса.

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    «Альмерия» находится на дне турнирной таблицы. Гости набрали в девяти турах лишь три очка и пропустили на этом отрезке 24 мяча.

    В общем, логично предположить, что «Жирона» снова наберет три очка.

    Ставка: победа «Жироны» за 1.42.

    «Рома» — «Монца»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Рома» и Жозе Моуринью, похоже, показали, что способны держать удар. После неприятного поражения от «Дженоа» (1:4) только ленивый не кричал о том, что «Особенный» больше не контролирует ситуацию. Но что было дальше?

    После неудачного визита в Геную «Рома» одержала три победы подряд, забив при этом десять мячей.

    И что интересно, новым лидером «Ромы» стал Ромелу Лукаку. Удивительно, как быстро Моуринью удалось интегрировать мощного бельгийца в свои нехитрые тактические построения.

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    «Монца» тем временем ни разу не проиграла в пяти предыдущих матчах. После трех ничьих клуб из пригорода Милана выиграл у «Сассуоло» и «Салернитаны».

    Несмотря на то, что соперник тоже набрал неплохую форму, все равно предположим, что банда Моуринью продлит победную серию.

    Ставка: победа «Ромы» за 1.72.

    «Монако» — «Метц»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Монако» перед паузой вернулся на первое место в турнирной таблице Лиги 1. Правда, отрыв от конкурентов минимальный.

    Но при этом сейчас уже понятно, что монегаски готовы бороться как минимум за путевку в Лигу чемпионов.

    «Монако» выиграл пять из восьми матчей и потерпел лишь одно поражение. Также стоит отметить, что команда Ади Хюттера — единственная среди всех участников, кому уже удалось преодолеть отметку в 20 забитых мячей.

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    «Метц» неплохо стартовал, но потом забуксовал. Гости проиграли три предыдущих матча с общим счетом 0:5.

    У «Метца» действительно все плохо с игрой в нападении — в среднем за матч эта команда забивает меньше гола.

    Ставка: победа «Монако» + тотал больше 1,5 за 1.49.

    Общий коэффициент — 3.65.

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    Экспресс дня 22 октября: прогноз, ставка (3.65), статистика, коэффициенты матча 22.10.2023. Экспресс. «Рома» продлит серию побед, а «Жирона» накажет аутсайдера
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