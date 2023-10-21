В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи с участием «ПСЖ», «Ман Сити» и «Баварии». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«ПСЖ» — «Страсбур»

Футбол. Чемпионат Франции

Парижский клуб, который в прошлом сезоне выиграл чемпионат Франции, в этом также намерен положить в свою копилку золотые медали. После восьми туров нового розыгрыша Лиги 1 он идет с 15 очками третьим, уступая два пункта лидеру.

«ПСЖ» в текущем первенстве потерпел одно фиаско, проиграв дома «Ницце» 2:3, три раза сыграл вничью и добился четырех викторий. Одна из которых была в прошлом туре в гостях над «Ренном» 3:1.

«Страсбур» в прошлом чемпионате Франции выступил посредственно, финишировав в нижней части турнирной таблицы, опередив на пять баллов зону вылета.

В текущем же первенстве «гонщики» с 10 очками идут пока на 11 строке. У них четыре фиаско, одна мировая и три виктории. Свои две последние игры в Лиге 1 «Страсбур» проиграл, уступив дома 0:1 «Лансу» и 1:2 «Нанту».

При своих зрителях парижане уж точно не должны иметь проблем с таким соперником и наверняка победят в этой игре с большим количеством забитых мячей.

Ставка: П1 + ТБ 2,5 за 1.54.

«Ман Сити» — «Брайтон»

Футбол. Чемпионат Англии

«Ман Сити», который в прошлом сезоне выиграл требл, в текущем розыгрыше АПЛ по итогам восьми туров с 18 очками идет третьим, уступая дуэту лидеров два пункта.

«Горожане» отлично стартовали в этом чемпионате Англии, выиграв первые шесть игр. Однако в последующих двух поединках первенства они проигрывали, потерпев выездные фиаско от «Вулверхэмптона» 1:2 и лондонского «Арсенала» 0:1.

«Брайтон» был в прошлом сезоне весьма успешным и финишировал шестым в таблице АПЛ, благодаря чему получил билет в ЛЕ, где пока выступает неважно.

В новом же розыгрыше чемпионата страны «чайки» набрали 16 баллов и идут шестыми. У них пять побед, одна ничья и два фиаско. В прошлом туре они расписали дома мировую с «Ливерпулем» 2:2, а ранее проиграли в гостях 1:6 «Астон Вилле».

В новейшей истории «Ман Сити» на своем поле всегда обыгрывал «Брайтон». Считаем, что и этот поединок не станет исключением.

Ставка: победа «Ман Сити» за 1.45.

«Майнц» — «Бавария»

Футбол. Чемпионат Германии

«Бавария» на внутренней арене не знает себе равных уже давно, выиграв 11 последних чемпионатов Германии. В текущем сезоне она также является главным претендентом на золото.

С 17 очками мюнхенский клуб идет на третьей строке в таблице текущего розыгрыша Бундеслиги. Лидеру он проигрывает два пункта. У него пять викторий и две мировые, и уже 23 забитых мяча. В прошлом туре они дома разгромил 3:0 «Фрайбург».

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«Майнц» в прошлом сезоне чемпионата Германии финишировал в середине таблицы, а в этом на данный момент идет предпоследним с двумя набранными очками.

«Карнавальщики» в этом первенстве еще не побеждали, расписав две мировые и потерпев пять поражений. В своей последней проведенной встрече они поделили очки на выезде с «Боруссией» М 2:2.

Стоит отметить, что «Бавария» проиграла «Майнцу» на его поле в двух прошлых чемпионатах по 1:3. Однако сейчас «карнавальщикам» будет весьма трудно повторить этот подвиг, учитывая их неважную форму.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) за 1.44.

Общий коэффициент — 3.21.