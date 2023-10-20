В данном экспрессе рассмотрим матчи Бундеслиги, Примеры и французской Лиги 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Боруссия» Д — «Вердер»

Футбол. Чемпионат Германии

«Боруссия» в прошлом чемпионате Германии в драматической развязке в последнем туре уступила золотые медали мюнхенской «Баварии», проиграв мюнхенцам только по дополнительным показателям.

В текущем же первенстве дортмундцы находятся в верхней части таблицы Бундеслиги, расписав две мировые и добившись пяти викторий, и четыре из них в четырех минувши турах. В своей последней игре чемпионата они дома переиграли 4:2 «Унион».

В прошлом чемпионате «Вердер» не без проблем сохранил свою прописку в элите. В этом первенстве бременцам наверняка также предстоит вести борьбу за выживание. Сейчас они с шестью очками в нижней части таблицы.

«Музыканты» смогли отпраздновать две виктории потерпели пять фиаско. К этой же игре они подходят с серией из двух проигрышей подряд — от «Дармштадта» 2:4 в гостях и от «Хоффенхайма» 2:3 дома.

«Боруссия» не намерена останавливать свое победное шествие в чемпионате и наверняка справится дома с «Вердером», выдав при этом результативный матч.

Ставка: победа «Боруссии» Д + ТБ 2,5 за 1.65.

«Осасуна» — «Гранада»

Футбол. Чемпионат Испании

«Осасуна» в прошлом сезоне Примеры финишировала на седьмой строке и получила билет в Лигу конференций, где в квалификации проиграла бельгийскому «Брюгге».

В текущем чемпионате Испании клуб из Памплоны с 10 очками идет на 12 позиции в таблице, выиграв три игры при одной ничьей и пяти фиаско. В прошлом туре он был разгромлен в Мадриде «Реалом» 0:4.

«Гранада» после годичного отсутствия смогла вернуться в Примеру. В прошлом сезоне она стала победителем Сегунды. Причем на своем поле она не проиграли ни одного матча.

В элите «насриды» набрали всего шесть баллов и идут предпоследними в таблице. У них одна виктория, пять фиаско и три мировые, все которые пришлись на минувшие туры. В своей последней игре они дома поделили очки с «Барселоной» 2:2.

Рекомендуем ставить на количество голов в матче больше двух. Ведь обе команды в этом сезоне зачастую выдают результативные поединки.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.48.

«Гавр» — «Ланс»

Футбол. Чемпионат Франции

«Гавр» прошлый сезон провел в Лиге 2 и стал там победителем, благодаря чему получил билет в элиту, где он после восьми туров идет 13, набрав девять баллов.

Коллектив дважды выиграл, расписал три мировые и потерпел столько же поражений. В двух своих последних встречах «Гавр» поочередно уступил дома 0:2 «Лиллю» и 0:3 в гостях «Марселю».

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«Ланс» превосходно отыграл в прошлом розыгрыше Лиги 1, финишировав на второй строке и благодаря этому получил билет в Лигу чемпионов, где уже сыграл вничью с «Севильей» 1:1 и обыграл 2:1 лондонский «Арсенал».

А вот в новом чемпионате «красно-желтые» из-за продажи своих лидеров выступают пока не лучшим образом, находясь с восемью очками в нижней части таблицы. В первых пяти турах они набрали лишь пункт, но затем дважды победили и расписали мировую в прошлом туре с «Лиллем» 1:1 дома.

«Ланс» уже давно не уходит с поля без забитого мяча, а «Гавр» при своих зрителях будет стараться прервать свою сухую серию. В общем, ставим на обмен голами.

Ставка: обе забьют — да за 1.91.

Общий коэффициент — 4.66.