«Политехника» Яссы — «Сепси»
Футбол. Чемпионат Румынии
«Политехника» Яссы только поднялась из первой лиги, выиграв ее в прошлом сезоне. В элите румынского футбола она после 11 туров с 11 очками идет внизу таблицы, но от топ-6 отстает всего на пять баллов.
Коллектив в текущем чемпионате смог отпраздновать три виктории, дважды сыграл вничью и потерпел шесть фиаско, забил 13 мячей при 18 пропущенных. В прошлом туре он проиграл Бухаресте «Рапиду» 1:3.
«Сепси» в прошлом сезоне финишировал на шестой позиции в элите румынского футбола, безнадежно отстав от еврокубковых мест. В текущем же чемпионате он идет недалеко от своего предстоящего противника.
У «красно-белых» три виктории, столько же ничьих и пять поражений, все которые пришлись на последние пять туров чемпионата. Забили они 11 мячей при 15 пропущенных.
«Сепси» приложит все усилия чтобы прервать затянувшуюся серию фиаско. К тому же соперник для этого вполне подходящий.
Ставка: Х2 за 1.45.
«Вендсюссель» — «Хорсенс»
Футбол. Чемпионат Дании
«Вендсюссель» и «Хорсенс» — это середняки первого датского дивизиона, которые в этом сезоне будут бороться за попадание в топ-6, а далее и за повышение.
Сейчас эти клубы имеют по 17 баллов в активе и делят между собой шестую строку. Однако хозяева имеют чуть лучшую разницу мячей, поэтому стоят в таблице выше.
«Вендсюссель» выиграл свою последнюю игру чемпионата, одолев в гостях предпоследнюю команду 1:0. И этой викторий он прервал свою 4-матчевую серию без побед, где трижды уступал.
«Хорсенс» же проиграл свою последнюю игру, уступив в гостях лидеру первенства 0:1. До этого же он имел 5-матчевую серию без фиаско, в которой добился трех выигрышей.
Как правило, в последнее время эти команды между собой играют результативно и обмениваются голами. Поэтому не исключаем, что данная тенденция будет продлена.
Ставка: обе забьют — да за 1.60.
«Партизани» — «Тирана»
Футбол. Чемпионат Албании
«Партизани» в прошлом чемпионате Албании стал чемпионом, опередив как раз своего предстоящего противника только по дополнительным показателям.
В этом же первенстве коллективы с 11 и 13 очками соответственно находятся на пятой и третьей строке в таблице, совсем незначительно отставая от лидера и имеют еще игры в запасе.
Хозяева в этом чемпионате уступили только раз, да и то на выезде. У гостей же две неудачи, обе которые были без забитых мячей, но от вышестоящих коллективов.
В прошлом сезоне эти коллективы провели между собой четыре очных поединка, все которые были низовыми. В лучшем случае на двоих они проводили два мяча.
Так что наверняка и данный поединок также принесет мало забитых мячей и закончится на тотал меньше 2,5 голов.
Ставка: ТМ 2,5 за 1.50.
Общий коэффициент — 3.48.