В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Румынии, Дании и Албании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Политехника» Яссы — «Сепси»

Футбол. Чемпионат Румынии

«Политехника» Яссы только поднялась из первой лиги, выиграв ее в прошлом сезоне. В элите румынского футбола она после 11 туров с 11 очками идет внизу таблицы, но от топ-6 отстает всего на пять баллов.

Коллектив в текущем чемпионате смог отпраздновать три виктории, дважды сыграл вничью и потерпел шесть фиаско, забил 13 мячей при 18 пропущенных. В прошлом туре он проиграл Бухаресте «Рапиду» 1:3.

«Сепси» в прошлом сезоне финишировал на шестой позиции в элите румынского футбола, безнадежно отстав от еврокубковых мест. В текущем же чемпионате он идет недалеко от своего предстоящего противника.

У «красно-белых» три виктории, столько же ничьих и пять поражений, все которые пришлись на последние пять туров чемпионата. Забили они 11 мячей при 15 пропущенных.

«Сепси» приложит все усилия чтобы прервать затянувшуюся серию фиаско. К тому же соперник для этого вполне подходящий.

Ставка: Х2 за 1.45.

«Вендсюссель» — «Хорсенс»

Футбол. Чемпионат Дании

«Вендсюссель» и «Хорсенс» — это середняки первого датского дивизиона, которые в этом сезоне будут бороться за попадание в топ-6, а далее и за повышение.

Сейчас эти клубы имеют по 17 баллов в активе и делят между собой шестую строку. Однако хозяева имеют чуть лучшую разницу мячей, поэтому стоят в таблице выше.

«Вендсюссель» выиграл свою последнюю игру чемпионата, одолев в гостях предпоследнюю команду 1:0. И этой викторий он прервал свою 4-матчевую серию без побед, где трижды уступал.

«Хорсенс» же проиграл свою последнюю игру, уступив в гостях лидеру первенства 0:1. До этого же он имел 5-матчевую серию без фиаско, в которой добился трех выигрышей.

Как правило, в последнее время эти команды между собой играют результативно и обмениваются голами. Поэтому не исключаем, что данная тенденция будет продлена.

Ставка: обе забьют — да за 1.60.

«Партизани» — «Тирана»

Футбол. Чемпионат Албании

«Партизани» в прошлом чемпионате Албании стал чемпионом, опередив как раз своего предстоящего противника только по дополнительным показателям.

В этом же первенстве коллективы с 11 и 13 очками соответственно находятся на пятой и третьей строке в таблице, совсем незначительно отставая от лидера и имеют еще игры в запасе.

Все прогнозы на футбол

Хозяева в этом чемпионате уступили только раз, да и то на выезде. У гостей же две неудачи, обе которые были без забитых мячей, но от вышестоящих коллективов.

В прошлом сезоне эти коллективы провели между собой четыре очных поединка, все которые были низовыми. В лучшем случае на двоих они проводили два мяча.

Так что наверняка и данный поединок также принесет мало забитых мячей и закончится на тотал меньше 2,5 голов.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.50.

Общий коэффициент — 3.48.