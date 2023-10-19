ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Оливье ЖируВсе ради команды. Жиру, Пеле и еще 8 полевых игроков, которые надевали вратарские перчатки Брайан Мендоса и Тим ЦзюТим Цзю не оставил Мендосе шансов. Чарло следующий, кого побьет непобежденный австралиец Кения — РоссияСпаслись от позора? Кенийцы спустили команду Карпина с небес на землю
  • 07:42
    • Месси — лучший бомбардир в истории отборочных турниров ЧМ в Южной Америке
  • 07:12
    • Бразилия проиграла Уругваю, Аргентина одолела Перу в отборе ЧМ-2026
  • 00:13
    • Франция разгромила Шотландию в товарищеском матче
  • 23:58
    • Сербия обыграла Черногорию, Литва и Венгрия сыграли вничью
  • 23:40
    • Дубль Кейна помог Англии одолеть Италию в матче отбора на Евро-2024
    Все новости спорта

    «Сепси» прервет серию поражений, а «Вендсюссель» и «Хорсенс» забьют друг другу

    Экспресс дня 19 октября. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 19 октября
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сепси»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Румынии, Дании и Албании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Политехника» Яссы — «Сепси»

    Футбол. Чемпионат Румынии

    «Политехника» Яссы только поднялась из первой лиги, выиграв ее в прошлом сезоне. В элите румынского футбола она после 11 туров с 11 очками идет внизу таблицы, но от топ-6 отстает всего на пять баллов.

    Коллектив в текущем чемпионате смог отпраздновать три виктории, дважды сыграл вничью и потерпел шесть фиаско, забил 13 мячей при 18 пропущенных. В прошлом туре он проиграл Бухаресте «Рапиду» 1:3.

    «Сепси» в прошлом сезоне финишировал на шестой позиции в элите румынского футбола, безнадежно отстав от еврокубковых мест. В текущем же чемпионате он идет недалеко от своего предстоящего противника.

    У «красно-белых» три виктории, столько же ничьих и пять поражений, все которые пришлись на последние пять туров чемпионата. Забили они 11 мячей при 15 пропущенных.

  • От Анчелотти до Тухеля: Самые безжалостные и нелепые тренерские увольнения
  • В футболе есть привычка принимать жестокие решения в отношении наставников команд
  • 15/10/2023

    • «Сепси» приложит все усилия чтобы прервать затянувшуюся серию фиаско. К тому же соперник для этого вполне подходящий.

    Ставка: Х2 за 1.45.

    «Вендсюссель» — «Хорсенс»

    Футбол. Чемпионат Дании

    «Вендсюссель» и «Хорсенс» — это середняки первого датского дивизиона, которые в этом сезоне будут бороться за попадание в топ-6, а далее и за повышение.

    Сейчас эти клубы имеют по 17 баллов в активе и делят между собой шестую строку. Однако хозяева имеют чуть лучшую разницу мячей, поэтому стоят в таблице выше.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Вендсюссель» выиграл свою последнюю игру чемпионата, одолев в гостях предпоследнюю команду 1:0. И этой викторий он прервал свою 4-матчевую серию без побед, где трижды уступал.

    «Хорсенс» же проиграл свою последнюю игру, уступив в гостях лидеру первенства 0:1. До этого же он имел 5-матчевую серию без фиаско, в которой добился трех выигрышей.

    Как правило, в последнее время эти команды между собой играют результативно и обмениваются голами. Поэтому не исключаем, что данная тенденция будет продлена.

    Ставка: обе забьют — да за 1.60.

    «Партизани» — «Тирана»

    Футбол. Чемпионат Албании

    «Партизани» в прошлом чемпионате Албании стал чемпионом, опередив как раз своего предстоящего противника только по дополнительным показателям.

    В этом же первенстве коллективы с 11 и 13 очками соответственно находятся на пятой и третьей строке в таблице, совсем незначительно отставая от лидера и имеют еще игры в запасе.

    Все прогнозы на футбол

    Хозяева в этом чемпионате уступили только раз, да и то на выезде. У гостей же две неудачи, обе которые были без забитых мячей, но от вышестоящих коллективов.

    В прошлом сезоне эти коллективы провели между собой четыре очных поединка, все которые были низовыми. В лучшем случае на двоих они проводили два мяча.

    Так что наверняка и данный поединок также принесет мало забитых мячей и закончится на тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.50.

    Общий коэффициент — 3.48.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Гирон — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо Владивосток — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сейбот Уайлд — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сонего — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Волгарь — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Форте
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Химки — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Витязь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монфис — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Торпедо — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Черноморец — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.57
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 19 октября: прогноз, ставка (3.48), статистика, коэффициенты матча 19.10.2023. Экспресс. «Сепси» прервет серию поражений, а «Вендсюссель» и «Хорсенс» забьют друг другу
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры