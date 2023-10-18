В новом экспрессе рассмотрим сразу три матча регулярного чемпионата КХЛ. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Витязь» — «Авангард»

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ

«Авангард», похоже, наконец-то пришел в себя. Омичи выиграли три предыдущих матча, благодаря чему закрепились в топ-8 Восточной конференции.

И здесь важно отметить, что «Авангард» одержал классные победы над магнитогорским «Металлургом», московским «Динамо» и «Локомотивом».

На этом отрезке команда «Авангард» забросил 11 шайб, а пропустил — всего лишь две.

«Витязь» тем временем застрял на дней таблицы в Западной конференции. Если коротко — у подмосковного клуба все плохо. С такой игрой им точно ничего не светит.

Скорее всего, «Авангард» спокойно продлит серию поражений «Витязя», которая составляет уже четыре матча.

Ставка: победа «Авангарда» за 1.63.

«Торпедо» — «Сибирь»

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ

У «Торпедо» после очень мощного старта начался вполне ожидаемый спад. Нижегородцы слабо провели недавние матчи.

Команда Игоря Ларионова провалила домашние встречи со «Спартаком» и «Северсталью», получив в обоих случаях по четыре шайбы.

Кроме того, не так давно «Торпедо» проиграло на выезде «Локомотиву», при этом ни разу не поразив ворота ярославского клуба.

У «Сибири» сейчас тоже черная полоса. Новосибирская команда проиграла шесть предыдущих матчей.

Обе команды не впечатляют в этом месяце, но, скорее всего, «Торпедо» на этот раз порадует местных болельщиков. Дома все-таки полегче играть, чем на выезде.

Ставка: победа «Торпедо» за 1.80.

«Динамо» — «Северсталь»

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ

«Динамо» не лучшим образом проводит октябрьский отрезок сезона. Только за первые 13 дней этого месяца столичный клуб потерпел четыре поражения.

На прошлой неделе команда Алексея Кудашова уступила «Барысу» и «Авангарду». Но эту неделю она начала с победы над «Сибирью», правда, это было чересчур непросто — 2:1.

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«Северсталь» десять дней назад разорвала «Сочи», вколотив в ворота бедных южан десять шайб. Но успешного продолжения эта история не получила, вскоре череповецкий клуб проиграл на своем льду «Динамо» и «Торпедо».

Но в Москву команда Андрея Козырева отправляется после яркой гостевой победы над «Торпедо» — 4:0.

Скорее всего, команды порадуют, прежде всего, нейтральных зрителей результативным хоккеем.

Ставка: тотал больше 4,5 за 1.56.

Общий коэффициент — 4.57.