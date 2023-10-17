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    Непростой выезд Венгрии, победы Сербии и Дании

    Экспресс дня 17 октября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 17 октября
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    Доминик Собослаи
    В этом экспрессе будут три матча отборочного турнира Евро-2024. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Литва — Венгрия

    Футбол. Евро-2024. Квалификация

    Сборная Венгрии отлично проводит эту квалификационную компанию и наверняка добудет билет в Германию. На данный момент она идет во главе своей группы, опережая на три очка вторую позицию.

    Мадьяры в данном отборе выиграли четыре игры и расписали одну мировую, причем пропустили лишь два гола при девяти забитых. Несколько дней тому назад они дома обыграли Сербию 2:1.

    Команды Литвы вряд ли сможет зацепиться за одно из двух первых мест в группе. За два тура до финиша она с пятью зачетными пунктами идет четвертой, уступая пять баллов второй строке.

    Литовцы в данной компании проиграли две игры при двух ничьих и одной победе, которая была накануне этой встречи в гостях над Болгарией 2:0. Своему же предстоящему противнику Литва в первом круге уступила на его поле 0:2.

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    • Литва на своем поле способна попортить нервы лидеру группы и крупно проиграть уж точно не должна. В общем, ставим с форой +2 на хозяев.

    Ставка: победа Литвы с форой (+2) за 1.53.

    Сербия — Черногория

    Футбол. Евро-2024. Квалификация

    Сборная Сербии с десятью зачетными пунктами идет второй в своей отборочной группе. Первым венграм она проигрывает три очка, а от третьих черногорцев оторвалась всего на два балла.

    «Белые орлы» в этой компании уступали только дважды Венгрии, расписали мировую в гостях с Болгарией 1:1, дважды обыграли Литву и предстоящего противника на его поле 2:0.

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    Команда Черногории, как упоминалось выше, находится на третьей позиции в данной квалификационной группе, уступая два пункта второй строке.

    Черногорцы в данной компании выиграли два матча, оба раза одолев болгар, расписали две мировые и проиграли сербам. Причем забили и пропустили они по пять голов.

    Сербы после недавней неудачи в Венгрии наверняка отыграются на черногорцах, которых они уже обыгрывали в этом отборе.

    Ставка: победа Сербии за 1.43.

    Сан-Марино — Дания

    Футбол. Евро-2024. Квалификация

    Команда Сан-Марино является штатным поставщиком очков для всех команд в любых отборочных циклах. Для «сиятельных» большим успехом будет набрать хоть балл и забить пару голов.

    В этой квалификации «футбольный карлик» ожидаемо проиграл все семь проведенных встреч и еще не забил ни одного гола, пропустив в свои ворота уже 24 мяча.

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    После семи проведенных туров в отборе к Евро-2024 сборная Дании набрала 16 баллов и делит со Словений первое место в группе, оторвавшись от преследователей на четыре очка.

    «Алая гвардия» в данной компании уступила в одной игре, расписала одну мировую и добилась пяти викторий. В первом круге датчане на своем поле обыграли предстоящего противника со счетом 4:0.

    Датчане и на этот раз не должны испытать проблем с завоеванием трех баллов, и наверняка добудут очень уверенную викторию.

    Ставка: победа Дании с форой (-3,5) за 1.45.

    Общий коэффициент — 3.17.

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    Экспресс дня 17 октября: прогноз, ставка (3.17), статистика, коэффициенты матча 17.10.2023. Экспресс. Непростой выезд Венгрии, победы Сербии и Дании
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