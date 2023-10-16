В этом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в отборочном турнире Евро-2024. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Греция — Нидерланды

Футбол. Отбор Евро-2024

С 12 набранными очками сборная Греции за два тура до финиша отборочной компании Евро-2024 идет второй в группе и имеет отличные шансы пробиться в финальную часть.

«Эллада» в текущем отборочном турнире выиграла четыре игры и дважды проиграла на выезде, в том числе и предстоящему противнику 0:3. Несколько дней тому назад греки добыли гостевую викторию над Ирландией 2:0.

Национальная команда Нидерландов с девятью зачетными пунктами находится на третей позиции, но провела на матч меньше, чем предстоящий противник.

«Оранжевые» в этом квалификационном цикле добыли три виктории и дважды проиграли Франции, уступив еще на страте компании на выезде 0:4 и в прошлом туре в родных стенах 1:2.

Турнирная ситуация обязывает Нидерланды в этой игре обязательно брать очки. Поэтому ждем активных действий гостей в атаке и хотя бы пару забитых мячей в этой игре.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.58.

Бельгия — Швеция

Футбол. Отбор Евро-2024

Сборная Бельгии в минувшем игровом дне на выезде переиграла команду Австрии со счетом 3:2 и благодаря этому досрочно забронировала себе билет в финальную часть Евро-2024.

Причем в этой компании бельгийцы только в одном поединке из шести теряли очки, расписав дома ничью с теме же австрийцами летом 1:1. Остальные пять встреч они выиграли с общим счетом 15:2.

Национальная команда Швеции имеет призрачные шансы на вторую строку. Сейчас она с шестью очками идет третьей, уступая семь пунктов Австрии, но имеет матч в запасе.

«Три короны» в данном отборочном цикле обыгрывали только откровенно слабые Азербайджан и Эстонию. А вот своим главным конкурентом шведы только проигрывали. Бельгийцам в первом круге они уступи дома 0:3.

Шведы, которым обязательно нужно брать здесь максимум баллов, точно в обороне отсиживаться не будут, впрочем, как и уже немотивированные бельгийцы.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.50.

Люксембург — Словакия

Футбол. Отбор Евро-2024

Сборная Люксембурга на третьей строчке, имея 11 баллов. Отставание от второго места составляет два очка, которые еще вполне можно отыграть за оставшиеся поединки.

Команда в трех встречах квалификации добивалась побед, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения, уступив только Португалии (0:6 и 0:9). В преддверии же этой игры она поделила очки на выезде с Исландией 1:1.

Все прогнозы на футбол

Сборная Словакии по итогам семи туров этого отборочного цикла идет на втором месте с 13 набранными очками. От первых португальцев она отстает значительно, а третью позицию опережает на два балла.

Словаки в этом турнире тоже уступали только португальцам, проиграв дома 0:1 и накануне на выезде 2:3. Еще у них четыре виктории и одна мировая, которая была на старте турнира как раз с предстоящим противником на своем поле 0:0.

Словаки превосходят в классе своего предстоящего противника и в этом поединке, пусть даже выездном, вправе могут рассчитывать на набранные очки.

Ставка: Х2 за 1.40.

Общий коэффициент — 3.31.