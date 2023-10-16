ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карло АнчелоттиОт Анчелотти до Тухеля: Самые безжалостные и нелепые тренерские увольнения ГавиДебаты о Гави: юный «головорез» «Барселоны» или новый Хави? Ник КлэкстонТемные лошадки. 10 игроков, которые могут пробиться в рейтинги НБА 2023/24
  • 00:07
    • Гол Гюндогана помог Германии обыграть США в товарищеском матче
  • 23:40
    • Италия разгромила Мальту в отборе Евро-2024
  • 01:31
    • Источник: Дани Алвес готов признать свою вину
  • 23:48
    • Сборная Венгрии обыграла Сербию в матче отбора на Евро-2024
    Все новости спорта

    Решающий матч для Нидерландов и другие поединки понедельника

    Экспресс дня 16 октября. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 16 октября
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джереми Фримпонг
    В этом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в отборочном турнире Евро-2024. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Греция — Нидерланды

    Футбол. Отбор Евро-2024

    С 12 набранными очками сборная Греции за два тура до финиша отборочной компании Евро-2024 идет второй в группе и имеет отличные шансы пробиться в финальную часть.

    «Эллада» в текущем отборочном турнире выиграла четыре игры и дважды проиграла на выезде, в том числе и предстоящему противнику 0:3. Несколько дней тому назад греки добыли гостевую викторию над Ирландией 2:0.

    Национальная команда Нидерландов с девятью зачетными пунктами находится на третей позиции, но провела на матч меньше, чем предстоящий противник.

    «Оранжевые» в этом квалификационном цикле добыли три виктории и дважды проиграли Франции, уступив еще на страте компании на выезде 0:4 и в прошлом туре в родных стенах 1:2.

  • Турниры с 24 командами не работают: Евро нужно расширить до 32
  • Преимущества очередного расширения чемпионата Европы перевешивают недостатки
  • 13/10/2023

    • Турнирная ситуация обязывает Нидерланды в этой игре обязательно брать очки. Поэтому ждем активных действий гостей в атаке и хотя бы пару забитых мячей в этой игре.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.58.

    Бельгия — Швеция

    Футбол. Отбор Евро-2024

    Сборная Бельгии в минувшем игровом дне на выезде переиграла команду Австрии со счетом 3:2 и благодаря этому досрочно забронировала себе билет в финальную часть Евро-2024.

    Причем в этой компании бельгийцы только в одном поединке из шести теряли очки, расписав дома ничью с теме же австрийцами летом 1:1. Остальные пять встреч они выиграли с общим счетом 15:2.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Национальная команда Швеции имеет призрачные шансы на вторую строку. Сейчас она с шестью очками идет третьей, уступая семь пунктов Австрии, но имеет матч в запасе.

    «Три короны» в данном отборочном цикле обыгрывали только откровенно слабые Азербайджан и Эстонию. А вот своим главным конкурентом шведы только проигрывали. Бельгийцам в первом круге они уступи дома 0:3.

    Шведы, которым обязательно нужно брать здесь максимум баллов, точно в обороне отсиживаться не будут, впрочем, как и уже немотивированные бельгийцы.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.50.

    Люксембург — Словакия

    Футбол. Отбор Евро-2024

    Сборная Люксембурга на третьей строчке, имея 11 баллов. Отставание от второго места составляет два очка, которые еще вполне можно отыграть за оставшиеся поединки.

    Команда в трех встречах квалификации добивалась побед, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения, уступив только Португалии (0:6 и 0:9). В преддверии же этой игры она поделила очки на выезде с Исландией 1:1.

    Все прогнозы на футбол

    Сборная Словакии по итогам семи туров этого отборочного цикла идет на втором месте с 13 набранными очками. От первых португальцев она отстает значительно, а третью позицию опережает на два балла.

    Словаки в этом турнире тоже уступали только португальцам, проиграв дома 0:1 и накануне на выезде 2:3. Еще у них четыре виктории и одна мировая, которая была на старте турнира как раз с предстоящим противником на своем поле 0:0.

    Словаки превосходят в классе своего предстоящего противника и в этом поединке, пусть даже выездном, вправе могут рассчитывать на набранные очки.

    Ставка: Х2 за 1.40.

    Общий коэффициент — 3.31.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Пегула — Юань
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Нагоя Грампус — Ависпа Фукуока
  • Футбол
  • Сегодня в 09:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Урава Редс — Йокогама Ф-Маринос
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Цзю — Мендоса
  • Бокс
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Крейчикова — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Грузия — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Швейцария — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Чехия — Фарерские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Эйбар — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Норвегия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 16 октября: прогноз, ставка (3.31), статистика, коэффициенты матча 16.10.2023. Экспресс. Решающий матч для Нидерландов и другие поединки понедельника
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры