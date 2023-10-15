В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в отборочном турнире Евро-2024. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Швейцария — Белоруссия

Футбол. Евро-2024. Квалификация

Швейцарцы несколько дней назад должны были сыграть на выезде с Израилем, но УЕФА пришлось перенести матч на другую дату из-за невероятного обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В итоге игроки сборной Швейцарии получили еще несколько дней для подготовки к предстоящей встрече с белорусами.

Команда Мурата Якина занимает первое место в группе, при этом имея игру в запасе. Можно сказать, швейцарская сборная уже одной ногой в финальной части Евро.

Швейцария еще ни разу не проигрывала в текущем отборе. И очевидно, что Белоруссия не сможет прервать серию соперника — команды находятся на принципиально разном уровне.

Скорее всего, матч завершится победой хозяев поля с разницей в несколько мячей.

Ставка: тотал Швейцарии больше 2,5 за 1.61.

Польша — Молдова

Футбол. Евро-2024. Квалификация

В прошлом месяце польская федерация уволила португальца Фернанду Сантуша, под руководством которого национальная команда провалила первую часть отбора.

Спасать ситуацию позвали Михала Пробежа, и в первом матче с новым тренером поляки одержали гостевую победу над Фарерскими островами (2:0).

Что важно, Польша справилась без своей главной звезды. Роберт Левандовский получил травму как раз перед паузой на матчи сборных.

Молдова тем временем набрала на одно очко меньше, чем Польша, но у нее при этом есть еще игра в запасе.

То есть предстоящий матчи в каком-то смысле станет ключевым — хозяева в случае поражения практически потеряют шансы на выход в финальную часть.

Но мы все-таки склоняемся к тому, что на этот раз Польша справится пусть и с дерзким, но все-таки не самым опасным соперником.

Ставка: победа Польши + тотал больше 1,5 за 1.42.

Турция — Латвия

Футбол. Евро-2024. Квалификация

Сборная Турции ранее на этой неделе добилась исторического результата, выиграв на выезде у Хорватии (1:0).

Во-первых, хорваты до этого ни разу в своей истории не проигрывали на своем поле в рамках отбора на Евро, а во-вторых — Турция после этой победы возглавила группу.

Все прогнозы на Евро-2024

И еще одна победа сделает команду Винченцо Монтеллы участником финальной части чемпионата Европы.

Сложно представить, что должно случиться, чтобы Турция не обыграла Латвию. Хозяева сейчас явно на кураже после неожиданной победы над Хорватией и такой соперник вряд ли станет для них серьезной проблемой.

Вполне вероятно, что Турция выиграет с крупным счетом.

Ставка: победа Турции + тотал больше 2,5 за 1.57.

Общий коэффициент — 3.58.