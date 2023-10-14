Украина — Северная Македония
Футбол. Евро-2024. Квалификация
Сборная Украины по-прежнему сохраняет неплохие шансы на выход в финальную часть Евро. Во всяком случае, с математической точки зрения это действительно так.
Правда, то же самое можно сказать и про македонцев, у которых после пяти матчей те же семь очков.
В прошлом месяце Украина сыграла вничью с Англией и потерпела поражение от Италии, своего главного конкурента в борьбе за второе место.
Между тем, Северная Македония отобрала очки у действующих чемпионов Европы — 1:1.
В общем, несмотря на то, что у сборной Украины очень неплохой по именам состав, все равно есть ощущение, что в этом матче лучше поставить на голы, чем на исход. У Италии тоже классный подбор игроков, но она почему-то не справилась с македонцами
Ставка: обе команды забьют за 2.05.
Дания — Казахстан
Футбол. Евро-2024. Квалификация
А здесь все просто. Датчане, как ни странно, очень ждут этого матча, причем уже не первый месяц.
Так вышло, что Дания сенсационно проиграла на поле Казахстана (2:3) в начале отборочного турнира.
Разумеется, теперь команда Каспера Юлманда постарается доказать, что это было всего лишь досадное недоразумение.
Правда, в Казахстане думают иначе. Команда Магомеда Адиева одержала четыре победы в шести матчах и продолжает борьбу за путевку на Евро.
Но в предстоящем матче гости вряд ли удивят соперника. Дания очень сильно играет дома, о чем прекрасно известно даже топ-сборным.
Ставка: победа Дании + тотал больше 2,5 за 1.62.
Италия — Мальта
Футбол. Евро-2024. Квалификация
Сборная Италии вряд ли сможет подвинуть Англию с первого места в группе, отставание все-таки довольно внушительное, но занять вторую строчку ей вполне по силам.
«Скуадра Адзурра», как и сборные Украины и Северной Македонии, набрала семь очков, но у нее есть игра в запасе.
В сентябре команда Лучано Спалетти сыграла вничью с македонцами, а потом одержала победу над украинцами.
У Мальты после пяти сыгранных матчей ноль очков и 11 пропущенных мячей. С этой командой давным-давно все ясно.
И в плане исхода здесь тоже все ясно. При этом дома итальянцы постараются забить как можно больше.
Ставка: победа Италии + тотал больше 2,5 за 1.36.
Общий коэффициент — 4.50.