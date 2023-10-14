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    Украина и Северная Македония обменяются голами, а Дания возьмет реванш у Казахстана

    Экспресс дня 14 октября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 14 октября
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    Михаил Мудрик
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в отборочном турнире Евро-2024. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Украина — Северная Македония

    Футбол. Евро-2024. Квалификация

    Сборная Украины по-прежнему сохраняет неплохие шансы на выход в финальную часть Евро. Во всяком случае, с математической точки зрения это действительно так.

    Правда, то же самое можно сказать и про македонцев, у которых после пяти матчей те же семь очков.

    В прошлом месяце Украина сыграла вничью с Англией и потерпела поражение от Италии, своего главного конкурента в борьбе за второе место.

    Между тем, Северная Македония отобрала очки у действующих чемпионов Европы — 1:1.

    Все прогнозы на Евро-2024

    В общем, несмотря на то, что у сборной Украины очень неплохой по именам состав, все равно есть ощущение, что в этом матче лучше поставить на голы, чем на исход. У Италии тоже классный подбор игроков, но она почему-то не справилась с македонцами

    Ставка: обе команды забьют за 2.05.

    Дания — Казахстан

    Футбол. Евро-2024. Квалификация

    А здесь все просто. Датчане, как ни странно, очень ждут этого матча, причем уже не первый месяц.

    Так вышло, что Дания сенсационно проиграла на поле Казахстана (2:3) в начале отборочного турнира.

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    Разумеется, теперь команда Каспера Юлманда постарается доказать, что это было всего лишь досадное недоразумение.

    Правда, в Казахстане думают иначе. Команда Магомеда Адиева одержала четыре победы в шести матчах и продолжает борьбу за путевку на Евро.

    Но в предстоящем матче гости вряд ли удивят соперника. Дания очень сильно играет дома, о чем прекрасно известно даже топ-сборным.

    Ставка: победа Дании + тотал больше 2,5 за 1.62.

    Италия — Мальта

    Футбол. Евро-2024. Квалификация

    Сборная Италии вряд ли сможет подвинуть Англию с первого места в группе, отставание все-таки довольно внушительное, но занять вторую строчку ей вполне по силам.

    «Скуадра Адзурра», как и сборные Украины и Северной Македонии, набрала семь очков, но у нее есть игра в запасе.

    В сентябре команда Лучано Спалетти сыграла вничью с македонцами, а потом одержала победу над украинцами.

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  • 06/09/2023

    • У Мальты после пяти сыгранных матчей ноль очков и 11 пропущенных мячей. С этой командой давным-давно все ясно.

    И в плане исхода здесь тоже все ясно. При этом дома итальянцы постараются забить как можно больше.

    Ставка: победа Италии + тотал больше 2,5 за 1.36.

    Общий коэффициент — 4.50.

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