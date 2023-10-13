В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в отборочном турнире Евро-2024. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Португалия — Словакия

Футбол. Отбор Евро-2024

Сборная Португалии уже почти завоевала себе билет в Германию. Пиренейцы выиграли все шесть проведенных встреч с общим счетом 24:0 и находятся во главе группы.

В минувшем туре португальцы на своем поле нокаутировали сборную Люксембурга, забив ей девять безответных мячей. А своего предстоящего противника в первом круге они обыграли на его поле со счетом 1:0.

Сборная Словакии по итогам шести туров этого отборочного цикла идет на втором месте с 13 набранными очками. От первых португальцев она отстает значительно, а третью позицию опережает на три балла.

Словаки потерпели в этом турнире только одно поражение, проиграв дома как раз Португалии 0:1, четыре раза они еще выиграли и расписали одну ничью. В своей последней проведенной игре они на своем поле одолели 3:0 Лихтенштейн.

Португальцы в случае виктории в этой игре досрочно завоюет билет в Германию. Так что они приложат максимум усилий для достижения этой цели.

Ставка: победа Португалии с форой (-1) за 1.40.

Лихтенштейн — Босния

Футбол. Отбор Евро-2024

Лихтенштейн — это андердог европейского футбола. Команда в редких случаях заканчивает отборы в последнее время без нуля в графе набранных очков.

В этой компании альпийцы еще не разживались зачетными пунктами, проиграв все шесть проведенных игр с общим счетом 1:19. Отметим, что сейчас у них серия из 19 поражений подряд. В прошлом туре они уступили 0:3 в гостях Словакии.

Сборной Боснии в этом отборочном цикле будет крайне тяжело рассчитывать на первые два места в группе. Ведь по итогам шести туров она набрала лишь баллов и отстает от второй позиции уже на семь пунктов.

Свои пункты балканцы смогли набрать только в родных стенах, одолев 3:0 Исландию и 2:1 Лихтенштейн. Остальные же четыре игры они проиграли. В последнем своем поединке они уступили в гостях 0:1 исландцам.

Боснийцы по составу гораздо превосходят соперника, да и куда более мотивированы. В общем, ставим на викторию гостей с форой (-2).

Ставка: победа Боснии с форой (-2) за 1.44.

Нидерланды — Франция

Футбол. Отбор Евро-2024

Сборной Нидерландов еще предстоит побороться за путевку в Германию. С девятью очками она идет второй в группе, существенно отставая от предстоящего противника, а третьих греков опережают лишь по разнице мячей.

Начали «оранжевые» данную компанию с крупного выездного фиаско как раз от Франции со счетом 0:4. Однако после этого они выиграли три последующие игры, пропустив за это время лишь гол.

Все прогнозы на футбол

Национальная команда Франции уже почти забронировала себе билет в финальную часть Евро-2024. Она выиграла все пять проведенных встреч с общим счетом 11:0.

В прошлом месяце французы одолели на своем поле Ирландию 2:0 в матче отбора, после чего проиграли в товарняке Германии 1:2, прервав тем самым свою длительную серию без фиаско в основное время.

Оба наверняка соперника покажут атакующий футбол, и соответственно хорошим вариантом выглядит ставка на обе забьют.

Ставка: обе забьют — да за 1.76.

Общий коэффициент — 3.54.