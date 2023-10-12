В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в отборочном турнире Евро-2024. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Испания — Шотландия

Футбол. Евро-2024. Квалификация

Предстоящий матч будет иметь огромное значение в борьбе за первое место в группе. На данный момент испанцы отстают от шотландцев на шесть очков, но у них при этом есть еще игра в запасе.

Правда, все равно не факт, что победа в предстоящей игре поможет Испании подвинуть крепкую Шотландию.

Дело в том, что шотландцы еще ни разу не теряли очки в текущем отборе, выиграв предыдущие пять матчей с общим счетом 12:1.

Но сентябрьские победы Испании указывают на то, что гостям будет очень сложно продлить серию без поражений.

В прошлом месяце «фурия роха» нокаутировал Грузию (7:1) и Кипр (6:0). Понятно, что Шотландия не такая хрупкая, как грузины и киприоты, но и у нее будут проблемы на поле техничных испанцев.

Ставка: победа Испании + тотал больше 1,5 за 1.46.

Кипр — Норвегия

Футбол. Евро-2024. Квалификация

Норвежцам будет крайне сложно попасть на Евро из-за слабого старта в отборочной кампании.

Свою первую победу в этой квалификации сборная Норвегии одержала только в четвертом туре, обыграв на своем поле Кипр со счетом 3:1.

Дальше была победа над Грузией (2:1), которую обеспечили голы Эрлинга Холанна и Мартина Эдегора.

Но проблема в том, что испанцев банда Холанна точно не обгонит, а отставание от Шотландии составляет — восемь очков.

В любом случае, Норвегия точно не собирается сдаваться. Гости, скорее всего, еще раз обыграют киприотов. Как ни крути, а в данном случае фактор Холанна играет существенную роль.

Ставка: победа Норвегии + тотал больше 1,5 за 1.38.

Хорватия — Турция

Футбол. Евро-2024. Квалификация

В Осиеке встретятся лидеры группы D. На данный момент в активе обеих сборных по 10 очков. Правда, есть нюанс — хорваты провели на одну игру меньше.

Конечно, случиться может что угодно, но прямо сейчас все указывает на то, что Хорватия поедет на Евро, которое пройдет следующим летом в Германии.

Команда Златко Далича выиграла три из четырех предыдущих матчей, при этом пропустив лишь один матч.

И здесь важно отметить, что в конце марта Хорватия одержала гостевую победу над Турцией — 2:0.

Все прогнозы на Евро-2024

И хозяева прекрасно понимают, что еще одна победа над турецкой сборной практически гарантирует им участие в финальной части Евро.

Рискнем предположить, что благодаря надежной обороне, опытному Луке Модричу и наглому нападению Хорватия все-таки дожмет гостей.

Ставка: победа Хорватии за 1.68.

Общий коэффициент — 3.35.