Испания — Шотландия
Футбол. Евро-2024. Квалификация
Предстоящий матч будет иметь огромное значение в борьбе за первое место в группе. На данный момент испанцы отстают от шотландцев на шесть очков, но у них при этом есть еще игра в запасе.
Правда, все равно не факт, что победа в предстоящей игре поможет Испании подвинуть крепкую Шотландию.
Дело в том, что шотландцы еще ни разу не теряли очки в текущем отборе, выиграв предыдущие пять матчей с общим счетом 12:1.
Но сентябрьские победы Испании указывают на то, что гостям будет очень сложно продлить серию без поражений.
В прошлом месяце «фурия роха» нокаутировал Грузию (7:1) и Кипр (6:0). Понятно, что Шотландия не такая хрупкая, как грузины и киприоты, но и у нее будут проблемы на поле техничных испанцев.
Ставка: победа Испании + тотал больше 1,5 за 1.46.
Кипр — Норвегия
Футбол. Евро-2024. Квалификация
Норвежцам будет крайне сложно попасть на Евро из-за слабого старта в отборочной кампании.
Свою первую победу в этой квалификации сборная Норвегии одержала только в четвертом туре, обыграв на своем поле Кипр со счетом 3:1.
Дальше была победа над Грузией (2:1), которую обеспечили голы Эрлинга Холанна и Мартина Эдегора.
Но проблема в том, что испанцев банда Холанна точно не обгонит, а отставание от Шотландии составляет — восемь очков.
В любом случае, Норвегия точно не собирается сдаваться. Гости, скорее всего, еще раз обыграют киприотов. Как ни крути, а в данном случае фактор Холанна играет существенную роль.
Ставка: победа Норвегии + тотал больше 1,5 за 1.38.
Хорватия — Турция
Футбол. Евро-2024. Квалификация
В Осиеке встретятся лидеры группы D. На данный момент в активе обеих сборных по 10 очков. Правда, есть нюанс — хорваты провели на одну игру меньше.
Конечно, случиться может что угодно, но прямо сейчас все указывает на то, что Хорватия поедет на Евро, которое пройдет следующим летом в Германии.
Команда Златко Далича выиграла три из четырех предыдущих матчей, при этом пропустив лишь один матч.
И здесь важно отметить, что в конце марта Хорватия одержала гостевую победу над Турцией — 2:0.
И хозяева прекрасно понимают, что еще одна победа над турецкой сборной практически гарантирует им участие в финальной части Евро.
Рискнем предположить, что благодаря надежной обороне, опытному Луке Модричу и наглому нападению Хорватия все-таки дожмет гостей.
Ставка: победа Хорватии за 1.68.
Общий коэффициент — 3.35.