В данном экспрессе поставим на товарищеский матч сборных, а также на игры низших дивизионов во Франции и Греции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Уэльс — Гибралтар

Футбол. Товарищеский матч

Сборная Уэльса еще не теряет надежды пробиться в финальную часть Евро-2024. За три матча до финиша отборочной компании она идет с семью очками четвертой, уступая три пункта второй строке.

В этой квалификации валлийцы добыли две виктории, дважды обыграв Латвию 1:0 и 2:0, привезли почетную ничью из Хорватии 1:1, но уступили дома 2:4 Армении и 0:2 в гостях Турции.

Национальная команда Гибралтара — это андердог европейского футбола. Зачастую в отборах к ЧМ и ЧЕ она заканчивает с нулем в графе набранных баллов.

Вот и в квалификации к Евро-2024 гибралтарцы еще не разжились зачетными пунктами и еще даже не забивали, проиграв все пять проведенных встреч с общим счетом 0:17.

Валлийцы значительно в классе превосходят своего предстоящего противника и на своем поле вряд ли будут с ним церемониться, даже в товарняке.

Ставка: победа Уэльса с форой (-2) за 1.49.

«Шатору» — «Сошо»

Футбол. Чемпионат Франции

«Шатору» уже не первый год выступает в третьем по рангу дивизионе Франции. И в прошлом сезоне он с большим трудом сохранил там прописку, финишировав в трех очках от зоны вылета.

В текущем сезоне команде, скорее всего, также предстоит вести борьбу за выживание. После девяти туров она идет в середине таблицы, но от зоны вылета оторвалась лишь на балл. К этой игре она подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией, где было три ничьи.

«Сошо» в прошлом сезоне выступал во втором по рангу дивизионе Франции и финишировал там девятым, но по решению федерации был переведен в третью лигу.

И пока в таблице «львы» идут вровень со своим предстоящим противником. Но в отрезке последних пяти игр у них две виктории, два фиаско и одна ничья. И только в одном из этих матчей они не смогли забить.

Ставим в данном противостоянии на обмен голами, так как в своем последнем отрезке эти клубы редко когда уходят с поля без забитого мяча.

Ставка: обе забьют — да за 1.68.

«Ники Волос» — «Левадиакос»

Футбол. Чемпионат Греции

«Ники Волос» в прошлом розыгрыше второй греческой лиги вел борьбу за повышение в классе, но финишировал лишь на третьей строке и не попал в стыки.

В текущем же чемпионате коллектив еще не проводил игр чемпионата страны. Он отыграл два матча Кубка Греции, выиграв дважды у команда из низших лиг и пробился в 1/16 финала турнира.

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«Левадиакос» прошлый сезон провел в элите греческого футбола, но финишировал там на последней строке в турнирной таблице и понизился в классе.

В новом же сезоне клуб из Левадии провел два поединка. В 1/64 финала Кубка страны он по пенальти прошел «Илиополис», завершив основное время 0:0, а в чемпионате выиграл домашний матч 1:0.

На старте сезона обе команды пока еще не набрали оптимальную форму и испытывают трудности с реализацией. Поэтому от их очной встречи ждем низового исхода.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.55.

Общий коэффициент — 3.87.