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    Голевой обмен «Голуэй» и «Уотерфорда», результативный товарняк Китая и Вьетнама

    Экспресс дня 10 октября. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Голуэй» — «Уотерфорд»
    В этом экспрессе поставим на матчи в Ирландии и Англии, а также на товарищескую игру сборных. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Голуэй» — «Уотерфорд»

    Футбол. Чемпионат Ирландии

    «Голуэй» уже давно официально оформил свое возвращение в элиту ирландского футбола. «Бордово-голубые» на протяжении всего сезона демонстрировали отменный футбол и закономерно задолго до финиша стали победителями первой лиги.

    За 33 проведенных матча коллектив потерпел лишь два фиаско и добился 27 побед. Причем забить команда смогла аж 89 гола при всего лишь 16 пропущенных.

    «Уотерфорд» уже точно финиширует на второй позиции в турнирной таблице второго ирландского дивизиона, но прямой билет в элиту не получит, отправившись играть в стыки.

    Команда скромнее выступила в чемпионате, чем предстоящий противник, выиграв 19 встреч при шести фиаско. Правда, забила также немало — 80 мячей при 28 пропущенных.

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    • В этом чемпионате дважды победил «Голуэй» при одной ничьей, но в двух случаях забивали обе команды. На этот раз также ждем обмена голами, ведь матч не имеет турнирного значения и обе команды должны сыграть в свое удовольствие.

    Ставка: обе забьют — да за 1.71.

    Китай — Вьетнам

    Футбол. Товарищеский матч

    Сборная Китая в мировом рейтинге футбола занимает на данный момент 80 место. В своей истории она раз была на ЧМ, где выступила крайне неудачно, а в Кубке Азии высшим достижение является второе место в 2004 году.

    В этом году китайцы провели шесть встреч, все которые были товарищескими. В них они по два раза побеждали, играли вничью и уступали. В своей последней проведенной встрече они проиграли 0:1 Сирии.

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    Национальная команда Вьетнама в данное время находится на 95 строке в мировом рейтинге. Команда никогда не пробивалась в финальную часть ЧМ и является редким гостем Кубка Азии.

    Вьетнамцы в текущем году провели восемь игр в различных турнирах, проиграв в них только раз при двух ничьих и пяти викториях, три из которых пришлись на три последние встречи — по 1:0 над Сирией и Гонконгом, и 2:0 над Палестиной.

    Как правило, в последнее время эти сборные между собой играют результативно, пробив верх в пяти случаях из шести. Ожидаем, что и на этот раз они порадуют зрителей голами.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.70.

    «Рединг» — «Свиндон Таун»

    Футбол. Трофей английской лиги

    «Рединг» этот сезон проводит в третьем по рангу дивизионе Англии, где по итогам десяти туров находится в зоне вылета, но от безопасной строки отстает всего на два очка.

    В этом же турнире «бисквиты» успели провести один поединок, в котором разгромили на выезде 9:0 «Эксетер Сити» и возглавили свой квартет. После этого они провели три матча чемпионата и набрали в этих встречах лишь балл.

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    «Свиндон Таун» выступает в текущем сезоне в четвертом по силе дивизионе Англии. И там он претендует на повышения, находясь сейчас в зоне стыков, уступая лишь балл прямому выходу.

    В этом турнире команда в первом туре расписала мировую на своем поле с молодежкой лондонского «Арсенала» 2:2. Потом она выиграла четыре матча при двух ничьих в чемпионате, а накануне проиграла «Ноттс Каути» 1:3.

    В поединке аутсайдера третьей лиги и одного из лидеров четвертой вполне можно рассчитывать на обмен голами, ведь они редко когда в последнем своем отрезке уходят с поля без забитого мяча.

    Ставка: обе забьют — да за 1.62.

    Общий коэффициент — 4.70.

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    Экспресс дня 10 октября: прогноз, ставка (4.70), статистика, коэффициенты матча 10.10.2023. Экспресс. Голевой обмен «Голуэй» и «Уотерфорда», результативный товарняк Китая и Вьетнама
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