В этом экспрессе поставим на матчи в Ирландии и Англии, а также на товарищескую игру сборных. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Голуэй» — «Уотерфорд»

Футбол. Чемпионат Ирландии

«Голуэй» уже давно официально оформил свое возвращение в элиту ирландского футбола. «Бордово-голубые» на протяжении всего сезона демонстрировали отменный футбол и закономерно задолго до финиша стали победителями первой лиги.

За 33 проведенных матча коллектив потерпел лишь два фиаско и добился 27 побед. Причем забить команда смогла аж 89 гола при всего лишь 16 пропущенных.

«Уотерфорд» уже точно финиширует на второй позиции в турнирной таблице второго ирландского дивизиона, но прямой билет в элиту не получит, отправившись играть в стыки.

Команда скромнее выступила в чемпионате, чем предстоящий противник, выиграв 19 встреч при шести фиаско. Правда, забила также немало — 80 мячей при 28 пропущенных.

В этом чемпионате дважды победил «Голуэй» при одной ничьей, но в двух случаях забивали обе команды. На этот раз также ждем обмена голами, ведь матч не имеет турнирного значения и обе команды должны сыграть в свое удовольствие.

Ставка: обе забьют — да за 1.71.

Китай — Вьетнам

Футбол. Товарищеский матч

Сборная Китая в мировом рейтинге футбола занимает на данный момент 80 место. В своей истории она раз была на ЧМ, где выступила крайне неудачно, а в Кубке Азии высшим достижение является второе место в 2004 году.

В этом году китайцы провели шесть встреч, все которые были товарищескими. В них они по два раза побеждали, играли вничью и уступали. В своей последней проведенной встрече они проиграли 0:1 Сирии.

Национальная команда Вьетнама в данное время находится на 95 строке в мировом рейтинге. Команда никогда не пробивалась в финальную часть ЧМ и является редким гостем Кубка Азии.

Вьетнамцы в текущем году провели восемь игр в различных турнирах, проиграв в них только раз при двух ничьих и пяти викториях, три из которых пришлись на три последние встречи — по 1:0 над Сирией и Гонконгом, и 2:0 над Палестиной.

Как правило, в последнее время эти сборные между собой играют результативно, пробив верх в пяти случаях из шести. Ожидаем, что и на этот раз они порадуют зрителей голами.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.70.

«Рединг» — «Свиндон Таун»

Футбол. Трофей английской лиги

«Рединг» этот сезон проводит в третьем по рангу дивизионе Англии, где по итогам десяти туров находится в зоне вылета, но от безопасной строки отстает всего на два очка.

В этом же турнире «бисквиты» успели провести один поединок, в котором разгромили на выезде 9:0 «Эксетер Сити» и возглавили свой квартет. После этого они провели три матча чемпионата и набрали в этих встречах лишь балл.

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«Свиндон Таун» выступает в текущем сезоне в четвертом по силе дивизионе Англии. И там он претендует на повышения, находясь сейчас в зоне стыков, уступая лишь балл прямому выходу.

В этом турнире команда в первом туре расписала мировую на своем поле с молодежкой лондонского «Арсенала» 2:2. Потом она выиграла четыре матча при двух ничьих в чемпионате, а накануне проиграла «Ноттс Каути» 1:3.

В поединке аутсайдера третьей лиги и одного из лидеров четвертой вполне можно рассчитывать на обмен голами, ведь они редко когда в последнем своем отрезке уходят с поля без забитого мяча.

Ставка: обе забьют — да за 1.62.

Общий коэффициент — 4.70.