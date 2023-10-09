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    «Эспаньол» победит «Вильярреал» Б, а «Астерас» пройдет «Кампаниакос» в Кубке Греции

    Экспресс дня 9 октября. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Эспаньол»
    В традиционном экспрессе от LiveSport.ru на этот раз будут матчи чемпионатов Испании и Румынии, а также Кубка Греции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Вильярреал» Б — «Эспаньол»

    Футбол. Чемпионат Испании, Сегунда

    Вторая команда «Вильярреала» достаточно уверенно проводит сезон в Примере. Команда уже пять матчей подряд не проигрывает, имеет в своем активе 10 очков и занимает четырнадцатое место в турнирной таблице.

    «Эспаньол» же на всех порах мчится к Примере. По итогам первых десяти матчей команда набрала 20 пунктов и занимает первое место в турнирной таблице. Правда, небольшой, но команда из Барселоны все же является одним из главных претендентов на повышение в классе.

    Что касается разницы мячей, то у «Вильярреала» Б она нулевая, поскольку команда и забила, и пропустила по 14 мячей. А вот «Эспаньол» смог 19 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустил только восемь мячей.

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    • «Вильярреал» в последней игре поделил очки с «Леванте» (1:1), а до этого сыграл вничью с «Алькорконом» (2:2) и переиграл «Аморебьету» (3:1). Последнее поражение было еще 2 сентября от «Картахены» (1:2).

    «Эспаньол» выиграл два последних матчах. Повержены были «Картахена» (2:0) и «Ферроль» (3:0). А вот до этого было гостевое поражение от «Тенерифе» и домашняя ничья с «Эльденсе» (3:3).

    Ставка: победа «Эспаньола» за 1.81.

    «Университатя Клуж» — «Сепси»

    Футбол. Чемпионат Румынии

    «Университатя Клуж» в текущем сезоне выступает не очень удачно. По итогам 11 туров в активе команды из города Клуж-Напока только 12 очков. «Студенты» расположились на одиннадцатом месте и пока пролетают мимо чемпионской гонки.

    «Сепси» также выступает не совсем удачно. Команда из города Сфынту-Георге провела на один матч меньше соперника (10), но имеет столько же набранных пунктов. «Красно-белые» еще должны собраться и побороться за топ-6, которые и попадают в Чемпионшип.

    Разница мячей у соперников также оставляет желать лучшего. «Университатя Клуж» забила 16 мячей, а пропустила целых 20. Что касается «Сепси», то команда смогла 11 раз поразить ворота оппонентов, а в свои пропустила 14 мячей.

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    В последней игре «Университатя Клуж» на выезде сыграла вничью со «Стяуа» (2:2), а до этого была домашняя ничья с «Университатей Крайовой» (1:1). Перед этим же команда смогла победить «УТА Арад» (1:0), но проиграла «Политехнике Яссы» (0:2).

    «Сепси» же проиграла четыре последних матча. Команда уступила «ЧФР Клужу» (0:3),«Фарулу» (1:2), «Стяуа» (2:5) и «Университате Крайовой» (1:2). Только перед этим «секеи» смогли в родных стенах сломить сопротивление «УТА Арада» (1:0).

    Ставка: обе команды забьют за 1.88.

    «Кампаниакос» — «Астерас»

    Футбол. Кубок Греции

    «Кампаниакос», представляющий Суперлигу 2, никогда не был грозным соперником. В этом сезоне команда из Халастры провела только два матча, в которых одержала одну победу и один раз проиграла.

    «Астерас» выступает в Суперлиге и является явным фаворитом противостояния. Команда из Триполиса в семи поединках чемпионата Греции смогла набрать восемь очков и расположилась на девятом месте в турнирной таблице, однако вся борьба еще впереди.

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    Для «Астераса» это будет стартовый матч нового сезона Кубка Греции, а вот «Кампаниакос» уже успел преодолеть две стадии турнира, однако без борьбы, поскольку «Иерапетра» и «Алмопос» приняли решение о снятии с турнира.

    В последней игре «Кампаниакос» на выезде переиграл вторую команду ПАОКа (3:2),а до этого также в гостях уступил «Ларисе» (1:2).

    «Астерас» же в последнем матче на чужом поле сыграл вничью с «Атромитосом» (0:0), а до этого в родных стенах крупно уступил «Панатинаикосу» (1:4). Лишь перед этим команда смогла на выезде переиграть «Волос» (2:1).

    Ставка: победа «Астераса» за 1.30.

    Общий коэффициент — 4.42.

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    Экспресс дня 9 октября: прогноз, ставка (4.42), статистика, коэффициенты матча 09.10.2023. Экспресс. «Эспаньол» победит «Вильярреал» Б, а «Астерас» пройдет «Кампаниакос» в Кубке Греции
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