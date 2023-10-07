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    «Интер» одолеет «Болонью», а «Юве» победит в туринском дерби

    Экспресс дня 7 октября. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Интер»
    В данном экспрессе рассмотрим матчи с участием «Интера», «Ювентуса» и «Селтика». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Интер» — «Болонья»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Интер» в этом сезоне замахнулся на чемпионский титул. После семи проведенных туров он набрал 18 баллов и делит с «Миланом» первую строку в турнирной таблице Серии А.

    «Нерадзурри» в текущем сезоне проиграли только один матч, уступив дома в конце сентября «Сассуоло» 1:2. После этого они разгромили 4:0 «Салернитану» и обыграли 1:0 «Бенфику» в Лиге чемпионов.

    «Болонья» набрала в восьми поединках десять баллов, с которыми расположилась на восьмой позиции в турнирке Серии А и отстает на три пункта от шестой еврокубковой строки.

    «Сине-красные» проиграли в этом сезоне пока только один матч, уступив еще на старте чемпионат дома 0:2 «Милану». Затем они расписали четыре мировые и дважды выиграли. Одна из побед была в прошлом туре дома над «Эмполи» 3:0.

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    • Миланцы в двух прошлых чемпионатах на своем поле не имели проблем с предстоящим противником. Скорее всего, и в этом поединке они также не испытают трудностей.

    Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 1.64.

    «Ювентус» — «Торино»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Ювентус» в прошлом сезоне был оштрафован на очки и поэтому остался без еврокубков. В новом же чемпионате он идет пока третьим с 14 очками, отставая на четыре пункта от дуэта лидеров.

    «Черно-белые» в текущем первенстве потерпели одно фиаско, дважды еще сыграли вничью и добились четырех викторий. В минувшем туре «Юве» в гостях поделил очки с «Аталантой» 0:0.

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    «Торино» после семи проведенных встреч в Серии А набрал девять баллов и расположился в центре турнирной таблицы, но от шестой строчки отстает на четыре очка.

    «Быки» в текущем первенстве добыли две виктории, трижды играли вничью и дважды уступали. К этой игре они подходят с 3-матчевой безвыигрышной серией, где потерпели одно фиаско и дважды расходились миром.

    «Юве» смотрится в этом сезоне пока не лучшим образом, но, как правило, в матчах дерби зачастую побеждает. Так что и на этот раз ждем от «черно-белых» виктории.

    Ставка: победа «Юве» за 1.92.

    «Селтик» — «Килмарнок»

    Футбол. Чемпионат Шотландии

    «Селтик» в последние годы доминирует на внутренней арене и в этом чемпионате также считается главным претендентом на чемпионский титул.

    В чемпионате Шотландии «кельты» за шесть семь проведенных встреч добились шести викторий и раз сыграли вничью. А вот на евроарене они выступают неудачно, проиграв обе игры в ЛЕ — 0:2 «Фейеноорду» и 1:2 «Лацио».

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    «Килмарнок» же в лучшем случае в текущем сезоне может по итогам первой половины чемпионат пробиться в финальную шестерку и там побороться за попадание в еврокубки.

    Сейчас коллектив идет на восьмой строке в таблице, но от шестой отстает всего на балл. У команды в этом первенстве только одна виктории при четырех мировых и двух фиаско.

    За неудачи на евроарене «Селтик» должен отыграться на внутренней, дома выиграв уверенно у предстоящего противника.

    Ставка: победа «Селтика» с форой (-2) за 1.92.

    Общий коэффициент — 6.04.

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    Экспресс дня 7 октября: прогноз, ставка (6.04), статистика, коэффициенты матча 07.10.2023. Экспресс. «Интер» одолеет «Болонью», а «Юве» победит в туринском дерби
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