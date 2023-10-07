В данном экспрессе рассмотрим матчи с участием «Интера», «Ювентуса» и «Селтика». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Интер» — «Болонья»

Футбол. Чемпионат Италии

«Интер» в этом сезоне замахнулся на чемпионский титул. После семи проведенных туров он набрал 18 баллов и делит с «Миланом» первую строку в турнирной таблице Серии А.

«Нерадзурри» в текущем сезоне проиграли только один матч, уступив дома в конце сентября «Сассуоло» 1:2. После этого они разгромили 4:0 «Салернитану» и обыграли 1:0 «Бенфику» в Лиге чемпионов.

«Болонья» набрала в восьми поединках десять баллов, с которыми расположилась на восьмой позиции в турнирке Серии А и отстает на три пункта от шестой еврокубковой строки.

«Сине-красные» проиграли в этом сезоне пока только один матч, уступив еще на старте чемпионат дома 0:2 «Милану». Затем они расписали четыре мировые и дважды выиграли. Одна из побед была в прошлом туре дома над «Эмполи» 3:0.

Миланцы в двух прошлых чемпионатах на своем поле не имели проблем с предстоящим противником. Скорее всего, и в этом поединке они также не испытают трудностей.

Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 1.64.

«Ювентус» — «Торино»

Футбол. Чемпионат Италии

«Ювентус» в прошлом сезоне был оштрафован на очки и поэтому остался без еврокубков. В новом же чемпионате он идет пока третьим с 14 очками, отставая на четыре пункта от дуэта лидеров.

«Черно-белые» в текущем первенстве потерпели одно фиаско, дважды еще сыграли вничью и добились четырех викторий. В минувшем туре «Юве» в гостях поделил очки с «Аталантой» 0:0.

«Торино» после семи проведенных встреч в Серии А набрал девять баллов и расположился в центре турнирной таблицы, но от шестой строчки отстает на четыре очка.

«Быки» в текущем первенстве добыли две виктории, трижды играли вничью и дважды уступали. К этой игре они подходят с 3-матчевой безвыигрышной серией, где потерпели одно фиаско и дважды расходились миром.

«Юве» смотрится в этом сезоне пока не лучшим образом, но, как правило, в матчах дерби зачастую побеждает. Так что и на этот раз ждем от «черно-белых» виктории.

Ставка: победа «Юве» за 1.92.

«Селтик» — «Килмарнок»

Футбол. Чемпионат Шотландии

«Селтик» в последние годы доминирует на внутренней арене и в этом чемпионате также считается главным претендентом на чемпионский титул.

В чемпионате Шотландии «кельты» за шесть семь проведенных встреч добились шести викторий и раз сыграли вничью. А вот на евроарене они выступают неудачно, проиграв обе игры в ЛЕ — 0:2 «Фейеноорду» и 1:2 «Лацио».

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«Килмарнок» же в лучшем случае в текущем сезоне может по итогам первой половины чемпионат пробиться в финальную шестерку и там побороться за попадание в еврокубки.

Сейчас коллектив идет на восьмой строке в таблице, но от шестой отстает всего на балл. У команды в этом первенстве только одна виктории при четырех мировых и двух фиаско.

За неудачи на евроарене «Селтик» должен отыграться на внутренней, дома выиграв уверенно у предстоящего противника.

Ставка: победа «Селтика» с форой (-2) за 1.92.

Общий коэффициент — 6.04.