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    «Атлетик»
    В очередном экспрессе будут матчи испанской Ла Лиги, итальянской Серии А и немецкой Бундеслиги. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Атлетик» — «Альмерия»

    Футбол. Чемпионат Испании

    По итогам восьми проведенных туров «Атлетик» с 14 очками находится на шестой позиции в турнирной таблице Примеры. Причем отставание от четвертой строки составляет всего два балла.

    Клуб из Бильбао в этом первенстве добыл четыре виктории, дважды уступал и дважды играл вничью. В минувшем туре он проиграл на выезде 0:3 «Реал Сосьедад», прервав тем самым свою 6-матчевую серию без фиаско.

    «Альмерия» с тремя зачетными пунктами засела на самом дне в турнирной таблице Примеры и от безопасной позиции отстает уже на четыре балла.

    Андалузцы пока еще в этом чемпионате не побеждали, расписав три мировых результата и потерпев пять фиаско, пропустив уже 21 мяч. В минувшем туре «Альмерия» дома расписала мировую с соседом по турнирке «Гранадой» 3:3.

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    • Баски по многим компонентам превосходят своего предстоящего противника и в родных стенах просто обязаны с ним справляться.

    Ставка: победа «Атлетика» за 1.45.

    «Боруссия» М — «Майнц»

    Футбол. Чемпионат Германии

    Гладбахцы с пятью зачетными пунктами находятся на 13 позиции в турнирной таблице Бундеслиги и только на два очка опережают красную зону.

    В первых пяти турах чемпионата «Боруссия» не побеждала, трижды уступив и расписав две мировые. И только в минувшем игровом дне она одержала первую викторию в сезоне, одолев в гостях 3:1 «Бохум».

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    «Майнц» же засел на самом дне в турнирной таблице немецкого первенства, заработав только один пункт в шести проведенных матчах. Однако от безопасной строки его отделяет лишь три очка.

    Своей единственный балл «карнавльщики» набрали еще во втором туре, сыграв дома 1:1 с «Айтрахтом». После этого они проиграли четыре матча подряд, в том числе и в прошлом туре дома 0:3 «Байеру».

    Зачастую в очных играх, да и в целом в этом чемпионате, эти команды заканчивают свою матчи довольно-таки результативно. Ожидаем, что и этот поединок не станет исключением.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.63.

    «Эмполи» — «Удинезе»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Эмполи» с тремя зачетными пунктами находится на предпоследней строке в турнирной таблице Серии А, но от безопасной позиции отстает всего на балл.

    Тосканцы начали это первенство с пяти поражений подряд, не забив за этот период ни одного гола. В шестом туре она дома обыграли 1:0 «Салернитану», после чего вновь уступили — 0:3 «Болоньи» в гостях.

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    «Удинезе» этот чемпионат также пока проводит весьма скромно, находясь на пару строк в турнирной таблице выше, имея на своем счету четыре зачетных пункта.

    Отметим, что фриульцы пока еще не побеждали, трижды проиграв и расписав четыре мировые, забив всего четыре мяча. В прошлом туре они дома расписали мировую с «Дженоа» 2:2.

    Вряд ли от встречи команд, которым очень тяжело даются забитые мячи, стоит ждать голевой феерии.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.48.

    Общий коэффициент — 3.49.

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    Экспресс дня 6 октября: прогноз, ставка (3.49), статистика, коэффициенты матча 06.10.2023. Экспресс. «Атлетик» одолеет «Альмерию», верховая встреча в Бундеслиге и низы в Серии А
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