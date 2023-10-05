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    Результативные игры в ЛЕ и крупная виктория «Астон Виллы»

    Экспресс дня 5 октября. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Астон Вилла»
    В этом экспрессе поставим на матчи второго тура группового этапа Лиги Европы и Лиги конференций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ливерпуль» — «Юнион»

    Футбол. Лига Европы

    «Ливерпуль» в прошлом сезоне стал только пятым в чемпионате Англии, поэтому не пробился в Лигу чемпионов, довольствовавшись лишь Лигой Европы, где на старте турнира обыграл на выезде австрийский ЛАСК 3:1.

    На выходных мерсисайдцы в скандальном поединке проиграли «Тоттенхэму» 1:2 в рамках АПЛ, где они идут среди лидеров. Отметим, что данное фиаско стало для «Ливера» первым в этом сезоне.

    «Юнион» неплохо провел прошлый сезон, добравшись до четвертьфинала ЛЕ и став четвертым в чемпионате Бельгии, и из-за этого стартовал в квалификации еврокубка, пройдя там швейцарский «Лугано».

    В первом же туре группового этапа бельгийский коллектив расписал на своем поле мировую с французской «Тулузой» 1:1. После этого он выиграл три игры на внутренней арене и закрепился на верху таблицы.

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    • «Ливерпуль» в этом сезоне совсем не безгрешен в защите, да и наверняка побережет некоторых своих лидеров. И это вполне может дать шанс бельгийцам хотя бы на гол.

    Ставка: обе забьют — да за 1.90.

    «Бетис» — «Спарта»

    Футбол. Лига Европы

    Две недели тому назад «Бетис» в первом туре Лиги Европы на выезде потерпел минимальное поражение от шотландского «Рейнджерс» со счетом 0:1, пропустив в середине второго тайма.

    В чемпионате Испании же команда из Севильи идет на седьмой позиции с 12 очками. У нее три победы, три ничьи и два фиаско. В последней проведенной встрече клуб в родных стенах разгромил «Валенсию» 3:0.

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    «Спарта», которая в этом турнире оказалась после вылета из отбора ЛЧ, стартовала на групповой стадии Лиги Европы с волевой домашней победы над «Арисом» 3:2 из Кипра.

    В чемпионате Чехии коллектив из Праги идет в лидерах, имея 26 баллов, опережая на два очка преследователя. Команда в восьми встречах добивалась викторий и дважды играла вничью. Накануне она в родных стенах одолела «Викторию» 2:1.

    «Бетис» после фиаско в первом туре будет стараться набрать очки в этой игре, поэтому наверняка большими силами пойдет вперед, а в свою очередь «Спарта» также отсиживаться в обороне не будет.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.69.

    «Астон Вилла» — «Зриньски»

    Футбол. Лига конференций

    «Астон Вилла» стартовала в Лиге конференций с квалификации и легко там прошла шотландский «Хиберниан». А вот в первом туре группового турнира она сенсационно уступила на выезде польской «Легии» 2:3.

    В чемпионате Англии клуб из Бирмингема идет на пятой строке с 15 очками, уступая три балла лидеру. У коллектива пять выигрышей и два фиаско. В преддверии этой встречи он разгромил дома крепкий «Брайтон» 6:1.

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    «Зриньски» стартовал еще в отборе Лиги чемпионов, но затем спускался все ниже по сетке, пока не оказался в группе Лиги конференций, где в первом туре по-волевому одолел «АЗ Алкмар» 4:3, уступая после первого тайма 0:3.

    После той игры коллектив выиграл еще три матча чемпионата Боснии и поднялся в топ-4 первенства. В своей последней проведенной игре «Зриньски» одолел в гостях скромный «Игман» 2:0.

    «Виллианы» должны исправиться за осечку в первом туре и наверняка выиграют у боснийского клуба уверенно.

    Ставка: победа «Астон Виллы» с форой (-2) за 1.58.

    Общий коэффициент — 5.07.

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    Экспресс дня 5 октября: прогноз, ставка (5.07), статистика, коэффициенты матча 05.10.2023. Экспресс. Результативные игры в ЛЕ и крупная виктория «Астон Виллы»
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