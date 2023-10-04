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    «Атлетико»
    В этом экспрессе будут три матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Антверпен» — «Шахтер» Донецк

    Футбол. Лига чемпионов

    «Антверпен» в прошлом сезоне выиграл чемпионат Бельгии впервые за последние 66 лет и получил билет в Лигу чемпионов, где стартовал с последней стадии квалификации, пройдя там греческий «АЕК».

    В первом же туре группового этапа «красные» были разгромлены на выезде «Барселоной» 0:5. И после того они завершили три матча вничью по 0:0 в чемпионате страны, где «Антверпен» идет только пятым.

    «Шахтер» является постоянным участником Лиги чемпионов, но групповую стадию преодолевает редко. В прошлом сезоне он занял третье место в квартете и отправился в Лигу Европы.

    В первом туре текущего турнира «горняки» по всем статьям в домашнем матче проиграли «Порту» со счетом 1:3. После того они провели три матча на внутренней арене, выиграв там только раз. В преддверии же этого поединка «Шахтер» уступил «Ворскле» 1:2.

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    • В этом поединке ставим на викторию «Антверпена», ведь у них более сбалансированный состав и помощь родных стен.

    Ставка: победа «Антверпена» за 1.87.

    «Атлетико» — «Фейеноорд»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Атлетико» провалился в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. Мадридский коллектив финишировал на последнем месте в своей группе и завершил борьбу в еврокубках.

    В этом же турнире в первом туре «матрасники» расписали выездную мировую против «Лацио» 1:1,упустив победу в самом конце игры. После этого они выиграли три игры Примеры, в том числе одолев в дерби «Реал» 3:1.

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    «Фейеноорд» в прошлом сезоне после 6-летнего перерыва смог вернуть себе титул чемпиона Нидерландов и благодаря этому получил прямой билет в групповой этап ЛЧ.

    Отметим, что клуб из Роттердама в позапрошлом евросезоне проиграл «Роме» в финале Лиге конференций. На старте же этой ЛЧ он на своем поле справился с «Селтиком» 2:0, а затем выиграл две игры и в национальном чемпионате.

    «Фейеноорд» неплох в последнее время, но в Мадриде против столь мощного соперника у него шансов немного.

    Ставка: победа «Атлетико» за 1.70.

    «Црвена Звезда» — «Янг Бойз»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Црвена Звезда» в первом туре Лиги чемпионов на выезде неплохо сыграла с «Манчестер Сити», но уступила 1:3. Причем после первого тайма сербская команда вела 1:0.

    В чемпионате Сербии же коллектив только на третьем месте, набрав 18 очков, уступая четыре балла лидеру. Накануне «Црвена Звезда» на своем поле минимально одолела «Раднички» Ниш 1:0.

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    «Янг Бойз» стартовал в групповой стадии Лиги чемпионов домашним поражением от « РБ Лейпцига» со счетом 1:3. Еще в первом тайме швейцарцы могли играть на равных 1:1, но во второй половине дважды пропустили.

    В чемпионате Швейцарии команда из Берна идет на второй строчке, имея 17 баллов, проигрывая лидеру два очка при игре в запасе. В последней сыгранной встрече «Яенг Бойз» в гостях сумели одолеть «Грассхоппер» 1:0.

    После поражений в первых играх, обе команды будут нацелены на очки, поэтому вполне можно ждать от них результативного матча.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.78.

    Общий коэффициент — 5.65.

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    Экспресс дня 4 октября: прогноз, ставка (5.65), статистика, коэффициенты матча 04.10.2023. Экспресс. Виктории «Атлетико» и «Антверпена», верховой матч в Белграде
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