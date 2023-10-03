В данном экспрессе рассмотрим три матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Интер» — «Бенфика»

Футбол. Лига чемпионов

«Интер» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов добрался до финала, но там проиграл «Ман Сити» 0:1. На старте же этого розыгрыша самого главного еврокубка миланцы расписали выездную мировую с «Реал Сосьедад» 1:1.

В преддверии этой игры «нерадзурри» провели два матча чемпионата Италии, в которых проиграли дома 1:2 «Сассуоло» и разгромили на выезде «Салернитану» 4:0. И в таблице Серии А они делят первое место с «Миланом».

«Бенфика» же провалила свой стартовый поединок в этом розыгрыше Лиги чемпионов, неожиданно на своем поле проиграв скромному австрийскому «Зальцбургу» со счетом 0:2.

На внутренней арене лиссабонцы чувствуют себя уверенно и выиграли на старте сезона Суперкубок Португалии, обыграв «Порту». Одолели они «драконов» и накануне этого поединке, но уже в матче первенства страны — 1:0.

«Бенфика» конечно не такой простой соперник, но итальянцы все же сильнее, да и будут играть дома. В общем, ставим здесь на викторию «Интера».

Ставка: победа «Интера» за 1.83.

«Копенгаген» — «Бавария»

Футбол. Лига чемпионов

Датская команда была близка к победе на старте этого розыгрыша Лиги чемпионов, но довольствовалась только выездной ничьей с «Галатасараем» 2:2, ведя по ходу матча 2:0 и пропустив два мяча в ответ только после удаления.

На выходных «Копенгаген» уступил на своем поле «Митьюлланду» со счетом 0:2 в рамках чемпионата страны, но это фиаско не пошатнула лидерство команды в таблице.

Мюнхенский коллектив начал сезон с поражения в Суперкубке Германии, но после этого не знал горечи поражений, выиграв шесть матчей и расписав две мировые в различных турнирах.

«Бавария» в первом туре ЛЧ выдала на своем поле голевой триллер с «МЮ», выиграв у англичан со счетом 4:3. После этого она еще дважды выиграла на внутренней арене, а накануне расписала выездную с «РБ Лейпциг» 2:2.

«Бавария» является фаворитом в этой паре, но «Копенгаген» на своем поле довольно-таки неуступчив и может оказать немцам достойное сопротивление.

Ставка: победа «Копенгагена» с форой (+2,5) за 1.59.

«ПСВ» — «Севилья»

Футбол. Лига чемпионов

«ПСВ» провалил стартовый матч группового этапа Лиги чемпионов, крупно проиграв в Лондоне «Арсеналу» со счетом 0:4. После этого же «крестьяне» осечек не допускали.

Они выиграли три последующих поединка в чемпионате Нидерландов с общим счетом 10:1. Также стоит отметить, что в Эредивизии «ПСВ» выиграл все семь проведенных встреч.

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«Севилья» тяжело входила в этот сезон, проиграв четыре первых матча, в том числе уступив в этот период и «Манчестер Сити» по пенальти в матче за Суперкубок УЕФА.

После этого «нервионцы» не знали горечи поражений на протяжении четырех встреч. И в этом отрезке они дома расписали мировую с «Лансом» 1:1 в ЛЧ. На выходных же они прервали эту удачную серию, проиграв в гостевой игре Примеры «Барсе» 0:1.

Андалусийцы наверняка на выезде изберут сугубо защитный вариант и не должны позволить хозяевам сильно развернуться в атаке.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.57.

Общий коэффициент — 4.56.