В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, итальянской Серии А и испанской Ла Лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Ньюкасл» — «Бернли»

Футбол. Чемпионат Англии

Сейчас уже точно можно говорить о том, что «Ньюкасл» пришел в себя после стартовой пробуксовки.

«Сороки» выиграли три из четырех предыдущих матчей. И на этом отрезке у них было несколько показательных результатов.

Несколько дней назад команда Эдди Хау выбила «Манчестер Сити» из Кубка английской лиги. Единственный гол забил Александер Исак, за которым следующим летом, скорее всего, будут гоняться все европейские топ-клубы.

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А перед этим «Ньюкасл» разнес «Шеффилд Юнайтед» — 8:0. Причем все голы забили разные игроки, чего ранее в истории АПЛ никогда не случалось.

В общем, есть подозрение, что «Ньюкасл» серьезно накажет и «Бернли». Глядя на результаты, складывается впечатление, что гости оказались не готовы к скоростям АПЛ. Команда Венсана Компани до сих пор набрала лишь одно очко.

Ставка: победа «Ньюкасла» + тотал больше 1,5 за 1.48.

«Салернитана» — «Интер»

Футбол. Чемпионат Италии

«Интер» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Серии А, но на этой неделе у лидера случился первый сбой в этой кампании.

Команда Симоне Индзаги потерпела домашнее поражение от коварного «Сассуоло» — 1:2.

Сложно сказать, почему так получается, но именно «Сассуоло» в последние годы стал чуть ли не самым неудобным соперником для «нерадзурри».

Однако этот результат не повод для паники. Перед этим у «Интера» была классная серия матчей, в том числе яркая победа над «Миланом» (5:1).

Скорее всего, в предстоящем матче «Интер» реабилитируется перед своими болельщиками.

«Салернитана» слабо начала сезон, до сих пор не одержав ни одной победы в рамках чемпионата Италии. До сих пор единственным успехом клуба из Салерно можно считать гостевую ничью с «Ромой».

Ставка: победа «Интера» за 1.42.

«Жирона» — «Реал» Мадрид

Футбол. Чемпионат Испании

«Жирона» — лидер испанской Ла Лиги. И это не шутки, скромный клуб действительно захватил первое место, опережая и «Реал», и «Барселону».

Игра и результаты «Жироны» стали, возможно, главным откровением стартового отрезка всего европейского сезона.

Команда Мичела выиграла шесть из семи матчей, до сих пор не потерпела ни одного поражения и наколотила уже 18 мячей.

Ранее на этой неделе «Жирона» одержала волевую гостевую победу над «Вильярреалом» — 2:1.

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Интересно, что в группу ключевых игроков каталонского клуба входят два украинца — Виктор Цыганков и Артем Довбик.

И сейчас очень уместно вспомнить, что «Реал» в прошлом сезоне ни разу не выиграл у «Жироны». Встреча в Мадриде завершилась вничью, а на своем поле «жиронцы» разбили «Королевский клуб» со счетом 4:2.

Похоже, «Реал» ждет очень «теплый» прием в предстоящем матче.

Ставка: тотал «Жироны» больше 1,0 за 1.64.

Общий коэффициент — 3.44.