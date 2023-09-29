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    Верховой матч «Барсы» и «Севильи», поединки в Германии и Франции

    Экспресс дня 28 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Барселона»
    В традиционном экспрессе от LiveSport.ru на этот раз будут поединки Примеры, Бундеслиги и Лиги 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Барселона» — «Севилья»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Барселона» выиграла прошлогодний розыгрыш Примеры, став победителем задолго до финиша первенства. В этом сезоне каталонцы также являются одними из главных претендентов на трофей.

    Новый чемпионат они начали с выездной мировой против «Хетафе» 0:0, после чего выиграли пять матчей Примеры и поединок Лиги чемпионов. Однако накануне «Барса» прервала свое победное шествие, сыграв вничью в гостях с «Мальоркой» 2:2.

    «Севилья» слабо выступила в прошлом чемпионате Испании, финишировав в середине таблицы, но смогла в очередной раз победить в Лиге Европы, благодаря чему получила билет в ЛЧ.

    Новый розыгрыш Примеры «нервионцы» начали с трех фиаско подряд, но после этого они не уступали, расписав одну мировую и добившись двух викторий. Одна из них пришлась на прошлый тур — дома над «Альмерией» 5:1.

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    • В этом противостоянии рекомендуем ставить на голы, ведь обе команды в своем последнем отрезке немало забивают и пропускают.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.54.

    «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Хоффенхайм» слабо выступил в прошлом розыгрыше чемпионата Германии, финишировав во второй половине таблицы, опередив опасную зону всего лишь на три очка.

    В этом же сезоне Бундеслиги «деревенские» после пяти туров идут в топ-4. Начали они первенства с поражения от «Фрайбурга» 1:2 дома, но затем выиграли последующие четыре игры, в том числе и в прошлом туре в Берлине у «Униона» 2:0.

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    «Боруссия» в прошлом чемпионате Германии в драматической развязке в последнем туре уступила золотые медали мюнхенской «Баварии», проиграв мюнхенцам только по дополнительным показателям.

    В текущем же первенстве дортмундцы находятся в верхней части таблицы Бундеслиги, расписав две мировые и добившись трех викторий. В прошлом туре они обыграли дома «Вольфсбург» 1:0.

    От поединка коллективов из верхней части турнирной таблице все же не стоит ждать голевой феерии, несмотря на их выдающиеся действия в атаке в этом сезоне.

    Ставка: ТМ 4,0 за 1.50.

    «Страсбур» — «Ланс»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Страсбур» в прошлом чемпионате Франции выступил посредственно, финишировав в нижней части турнирной таблицы, опередив на пять баллов зону вылета.

    В текущем же первенстве «гонщики» пока выступают значительно лучше и идут в топ-6 с 10 очками. У них два фиаско одна мировая и три виктории, одна из которых пришлась на прошлый тур — в гостях над «Мецем» 1:0.

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    «Ланс» превосходно отыграл в прошлом розыгрыше Лиги 1, финишировав на второй строке и благодаря этому получил билет в Лигу чемпионов, где в первом туре группы сыграл вничью с «Севильей» 1:1 на ее поле.

    А вот в новом чемпионате «красно-желтые» из-за продажи своих лидеров выступают пока не лучшим образом, находясь с четырьмя очками третьим с конца. В первых пяти турах они набрали лишь пункт, а первую викторию одержали в прошлом туре — дома над «Тулузой» 2:1.

    «Страсбур» более лучше начал чемпионат, да и играет при своих зрителях. В общем, ставим здесь с Х на хозяев.

    Ставка: 1Х за 1.64.

    Общий коэффициент — 3.78.

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