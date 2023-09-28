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    Победа «Сельты», низовые встречи в Гранаде и Монце

    Экспресс дня 28 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 28 сентября
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    «Сельта»
    В этом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в испанской Примере и итальянской Серии А. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Гранада» — «Бетис»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Гранада» после годичного отсутствия смогла вернуться в Примеру. В прошлом сезоне она стала победителем Сегунды. Причем на своем поле она не проиграли ни одного матча.

    В элите «насриды» набрали всего три очка в шести матчах и идут предпоследними в таблице. У них одна виктория и пять фиаско. К данной же игре они подходят с серией из трех результативных проигрышей подряд.

    «Бетис» прошлогодний сезон провел в Примере, где занял шестое место и заработал билет в Лигу Европы, где недавно стартовал гостевым фиаско от «Рейнджерс» 0:1.

    В чемпионате же клуб из Севильи в шести играх по два раза побеждал, уступал и играл вничью. И с такими результатами он идет в середине таблицы. Накануне «Бетис» дома сыграл вничью с «Кадисом» 1:1.

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    • В этом матче рассчитываем на то, что обе команды сыграют от защиты и изобилием голов не порадуют

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.52.

    «Сельта» — «Алавес»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Сельта» в минувшем розыгрыше Примеры вела борьбу за сохранение прописки и не без труда с ней справилась, финишировав всего в трех очках от зоны вылета.

    В этом же розыгрыше чемпионата Испании клуб из Виго набрал только четыре очка в шести играх и плетется в нижней части таблицы. В прошлом же туре «кельты» дали бой «Барсе» на ее поле, проиграв 2:3, ведя до 81-й минуты 2:0.

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    «Алавес» прошлый сезон провел во втором дивизионе, где финишировал на четвертой строке в таблице и через стыковые матчи пробился в элиту.

    И в Примере «славные» набрали шесть баллов в шести проведенных играх, выиграв две игры дома при четырех фиаско. В минувшем туре они на своем поле уступили со счетом 0:2 «Атлетику» из Бильбао.

    В данном противостоянии поставим на победу «Сельты», ведь «Алавес» вдали от родных стен смотрится очень уж слабо, проиграв в этом сезоне все гостевые игры.

    Ставка: победа «Сельты» за 1.80.

    «Монца» — «Болонья»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Монца» в прошлом сезоне только дебютировала в элитном дивизионе Италии и сразу зарекомендовала себя крепким коллективом, финишировав в середине турнирной таблицы.

    Новый сезон «красно-белые» начали вылетом из Кубка Италии, а в чемпионате выиграли только одну игру из пяти при двух фиаско и двух ничьих. Одна из мировых была в прошлом туре в Риме с «Лацио» 1:1.

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    «Болонья» в прошлом розыгрыше Серии А финишировала в середине турнирной таблицы и не имела шансов попасть в еврокубки, отстав от заветной седьмой строки на восемь баллов.

    В первом туре текущего розыгрыша Серии А «сине-красные» уступили дома 0:2 «Милану», но затем не проигрывали, одолев на своем поле 2:1 «Кальяри» и расписав мировые с «Юве» 1:1, «Вероной» и «Наполи» (по 0:0).

    Так как обе команды не отличаются высокой результативностью, то в их очном противостоянии наверняка будет низовой исход.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.48.

    Общий коэффициент — 4.04.

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    Экспресс дня 28 сентября: прогноз, ставка (4.04), статистика, коэффициенты матча 28.09.2023. Экспресс. Победа «Сельты», низовые встречи в Гранаде и Монце
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