В данном экспрессе поставим на поединки с участием «Барселоны», «Ювентуса» и «Лилля». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Мальорка» — «Барселона»

Футбол. Чемпионат Испании

«Мальорка» весьма неплохо выступила в прошлом чемпионате Испании и даже могла заработать билет в еврокубки, проиграв итоге только три очка седьмой строке.

В текущем же розыгрыше Примеры островитяне пока плетутся в нижней части турнирки, выиграв только одну игру из шести при двух ничьих и трех фиаско, одно из которых было в прошлом туре от «Жироны» в гостях 3:5.

«Барселона» в прошлом сезоне выиграла чемпионата Испании и в этом также является одним из главных претендентов на победу, находясь сейчас в тройке лидеров.

Каталонцы на старте сезона не смогли одолеть на выезде «Хетафе» 0:0, но в последующих шести поединках неизменно побеждали. На прошлой неделе они разгромили 5:0 «Антверпен» в ЛЧ и выиграли по-волевому у «Сельты» 3:2 в Примере.

Скромной «Мальорке» даже на своем поле будет трудно остановить набравшую ход «Барселону».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.67.

«Ювентус» — «Лечче»

Футбол. Чемпионат Италии

«Ювентус» в минувшем чемпионате был оштрафован на очки и поэтому финишировал лишь седьмым, и в этом сезоне в еврокубках он не участвует.

В новом же чемпионате Италии туринский коллектив в первых четырех турах выиграл три игры при одной мировой. Однако в пятом игровом дне он прервал свою серию без поражений, уступив в гостях 2:4 «Сассуоло».

В прошлогоднем чемпионате Италии «Лечче» не без проблем сохранил свою прописку в элите, финишировав лишь в пяти пунктах от опасной зоны.

В этом же розыгрыше Серии А коллектив идет пока в верхней части таблицы и еще не знал горечи поражений, дважды сыграв вничью и добившись трех побед. Одна из них была в прошлом туре дома над «Дженоа» 1:0.

«Юве» после осечки в прошлом туре должен приложить максимум усилий, чтобы на своем поле одолеть данного противника.

Ставка: победа «Юве» за 1.56.

«Лилль» — «Реймс»

Футбол. Чемпионат Франции

«Лилль» в прошлом сезоне занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции и получил право играть в Лиге конференций, где он благополучно преодолел квалификацию, а накануне стартовал и в групповом этапе с победы над словенской «Олимпией» 2:0.

В новом же розыгрыше Лиги 1 «доги» провели пять встреч, в которых по два раза побеждали и играли вничью, а также раз уступали, и идут в первой половине турнирки. В прошлом туре чемпионата и расписали мировую на выезде с «Ренном» 2:2.

Все прогнозы на футбол

«Реймс» в прошлом сезоне финишировал в середине турнирной таблицы Лиги 1, не имея не малейшего шанса зацепиться за еврокубковую зону. В этом он также пока также идет в середине.

«Красно-белые» добились в новом розыгрыше двух викторий, столько же раз они еще уступали и расписали одну мировую. В минувшем туре они дома проиграли «Бресту» 1:2.

В играх между собой эти клубы зачастую огорчают друг друга, обменявшись голами в четырех из пяти прошлых очных встреч. Так что не исключаем, что и на этот раз забитые мячи будут в обе стороны.

Ставка: обе забьют — да за 1.57.

Общий коэффициент — 4.09.