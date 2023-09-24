В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, итальянской Серии А и французской Лиге 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Брайтон» — «Борнмут»

Футбол. Чемпионат Англии

«Брайтон» на этой неделе сенсационно уступил АЕК в первом туре группового этапа Лиги Европы.

Команда Роберто Де Дзерби пропустила от греков три мяча на своем поле, и это, безусловно, стало большим сюрпризом.

Но есть подозрение, что «Брайтон» полностью сконцентрирован на Премьер-лиге. На внутренней арене «чайки» действительно впечатляют.

При этом речь не только о результатах, но и о качестве игры — в этом плане им могут позавидовать даже топ-клубы.

На прошлой неделе «Брайтон» легко «хлопнул» «Манчестер Юнайтед» (3:1), а перед этим была яркая победа над «Ньюкаслом» (3:1).

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«Борнмут» пока еще ни разу не побеждал в новой кампании. На данный момент у гостей три ничьи и два поражения.

Скорее всего, «Брайтон» продлит безвыигрышную серию соперника. И вполне вероятно, что банда Де Дзерби устроит погром.

Ставка: победа «Брайтона» + тотал больше 1,5 за 1.50.

«Болонья» — «Наполи»

Футбол. Чемпионат Италии

Магия, которой «Наполи» очаровал всю Европу в прошлом сезоне, похоже, покинула команду вместе с Лучано Спаллетти.

Старт действующего чемпиона Италии можно оценить на твердую троечку. После двух побед команда Руди Гарсия потерпела домашнее поражение от «Лацио» и сыграла вничью с «Дженоа».

В Генуе «Наполи» уступал 0:2, но все-таки ушел от поражения, забив два гола ближе к финальному свистку.

Но к предстоящему матчу «Наполи» подходит в хорошем настроении благодаря недавней победе над португальской «Брагой» (2:1) в Лиге чемпионов.

Главным успехом «Болоньи» в новом сезоне пока что можно назвать ничью на поле «Ювентуса» (1:1). И есть подозрение, что у «Наполи» тоже будут проблемы в игре с командой Тиаго Мотты.

В прошлом сезоне «Болонья» забила четыре мяча в двух матчах с «Наполи» (2:3, 2:2).

Ставка: обе команды забьют за 1.69.

«Пари Сен-Жермен» — «Марсель»

Футбол. Чемпионат Франции

«Пари Сен-Жермен» ранее на этой неделе уверенно обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) в Лиге чемпионов.

Лучший клуб Франции подтвердил, что недавнее поражение от «Ниццы» (2:3) все-таки было банальным недоразумением.

«ПСЖ» заметно прибавил, если сравнивать с первыми матчами сезона, в которых команда Луиса Энрике откровенно не впечатляла.

В принципе, ничего удивительного, игрокам нужно было какое-то время, чтобы привыкнуть к непростому стилю испанского тренера.

«Марсель» тем временем уже успел сменить главного тренера. В начале недели Марселино, не выдержав давления со стороны болельщиков, решил покинуть свой пост.

И поклонников провансальцев можно понять — команда играла просто ужасно.

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В первом матче без Марселино «Марсель» сыграл вничью с «Аяксом» (3:3) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

«Марсель» действительно взбодрился после недавних событий, но в Париже ему не светит ничего хорошего, проблем в игре по-прежнему чересчур много.

Ставка: победа «ПСЖ» за 1.68.

Общий коэффициент — 4.25.