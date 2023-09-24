ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валентина Шевченко и Алекса ГрассоШевченко стала жертвой спорного решения. «Пулю» лишили победы в реванше с Грассо Жоау ФеликсМечты сбываются. Жоау Феликс расцвел в «Барсе», но надолго ли это? Родри«Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест». Онлайн
  • 11:24
    • «Молодежка» сборной России сыграет с академиями топ-клубов Бразилии
  • 11:06
    • Роналду рассказал, когда завершит карьеру
  • 10:41
    • Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Японии
  • 10:33
    • «Аризона» обыграла «Лос-Анджелес» в предсезонном матче в Австралии
  • 10:24
    • «Барселона» продлила контракт с Хави
  • 09:39
    • Россия не заплатила WADA более миллиона долларов в 2023 году
  • 09:08
    • Месси рассказал, почему решил уехать из Европы
    Все новости спорта

    «ПСЖ» задавит «Марсель», а «Наполи» пропустит на поле «Болоньи»

    Экспресс дня 24 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 24 сентября
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, итальянской Серии А и французской Лиге 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Брайтон» — «Борнмут»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Брайтон» на этой неделе сенсационно уступил АЕК в первом туре группового этапа Лиги Европы.

    Команда Роберто Де Дзерби пропустила от греков три мяча на своем поле, и это, безусловно, стало большим сюрпризом.

    Но есть подозрение, что «Брайтон» полностью сконцентрирован на Премьер-лиге. На внутренней арене «чайки» действительно впечатляют.

    При этом речь не только о результатах, но и о качестве игры — в этом плане им могут позавидовать даже топ-клубы.

    На прошлой неделе «Брайтон» легко «хлопнул» «Манчестер Юнайтед» (3:1), а перед этим была яркая победа над «Ньюкаслом» (3:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    «Борнмут» пока еще ни разу не побеждал в новой кампании. На данный момент у гостей три ничьи и два поражения.

    Скорее всего, «Брайтон» продлит безвыигрышную серию соперника. И вполне вероятно, что банда Де Дзерби устроит погром.

    Ставка: победа «Брайтона» + тотал больше 1,5 за 1.50.

    «Болонья» — «Наполи»

    Футбол. Чемпионат Италии

    Магия, которой «Наполи» очаровал всю Европу в прошлом сезоне, похоже, покинула команду вместе с Лучано Спаллетти.

    Старт действующего чемпиона Италии можно оценить на твердую троечку. После двух побед команда Руди Гарсия потерпела домашнее поражение от «Лацио» и сыграла вничью с «Дженоа».

    В Генуе «Наполи» уступал 0:2, но все-таки ушел от поражения, забив два гола ближе к финальному свистку.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Но к предстоящему матчу «Наполи» подходит в хорошем настроении благодаря недавней победе над португальской «Брагой» (2:1) в Лиге чемпионов.

    Главным успехом «Болоньи» в новом сезоне пока что можно назвать ничью на поле «Ювентуса» (1:1). И есть подозрение, что у «Наполи» тоже будут проблемы в игре с командой Тиаго Мотты.

    В прошлом сезоне «Болонья» забила четыре мяча в двух матчах с «Наполи» (2:3, 2:2).

    Ставка: обе команды забьют за 1.69.

    «Пари Сен-Жермен» — «Марсель»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Пари Сен-Жермен» ранее на этой неделе уверенно обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) в Лиге чемпионов.

    Лучший клуб Франции подтвердил, что недавнее поражение от «Ниццы» (2:3) все-таки было банальным недоразумением.

    «ПСЖ» заметно прибавил, если сравнивать с первыми матчами сезона, в которых команда Луиса Энрике откровенно не впечатляла.

    В принципе, ничего удивительного, игрокам нужно было какое-то время, чтобы привыкнуть к непростому стилю испанского тренера.

    «Марсель» тем временем уже успел сменить главного тренера. В начале недели Марселино, не выдержав давления со стороны болельщиков, решил покинуть свой пост.

    И поклонников провансальцев можно понять — команда играла просто ужасно.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В первом матче без Марселино «Марсель» сыграл вничью с «Аяксом» (3:3) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

    «Марсель» действительно взбодрился после недавних событий, но в Париже ему не светит ничего хорошего, проблем в игре по-прежнему чересчур много.

    Ставка: победа «ПСЖ» за 1.68.

    Общий коэффициент — 4.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    4.05
  • Прогноз на матч Спартак — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сибирь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Жирона — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Лада — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Милан — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Бавария — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Боруссия М — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.05
  • Прогноз на матч Балтика — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.81
  • Прогноз на матч Унион — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Северсталь — Металлург
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 24 сентября: прогноз, ставка (4.25), статистика, коэффициенты матча 24.09.2023. Экспресс. «ПСЖ» задавит «Марсель», а «Наполи» пропустит на поле «Болоньи»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры