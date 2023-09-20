В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Бавария» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап

«Манчестер Юнайтед» уверенно возглавляет список главных неудачников первого месяца новой кампании.

В Мюнхен «красные дьяволы» отправились после ужасного домашнего матча с «Брайтоном» (1:3), после которого их можно отыскать в турнирной таблице АПЛ на 13-м месте.

И в данном случае речь о клубе, который перед началом сезона не скрывал своих чемпионских амбиций.

Однако уже сейчас очевидно, что с такой игрой «МЮ» вряд ли финиширует даже в топ-6.

Помимо чисто игровых проблем, у «МЮ» есть еще одна — ужасная атмосфера внутри команды. На прошлой неделе главной темой в английском футболе был конфликт Эрика тен Хага с Джейдоном Санчо. Кроме того, клубу пришлось отстранить от команды бразильца Антони, которого обвиняют в насилии.

В общем, вряд ли «Бавария» поделится очками с нынешним «МЮ». Гарри Кейн отлично знает, что нужно делать в матче против проблемной команды тен Хага.

Ставка: победа «Баварии» за 1.57.

«Арсенал» — ПСВ Эйндховен

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап

Возвращение «Арсенала» — одно из главных событий нового розыгрыша Лиги чемпионов. «Канониры» сыграют в главном турнире Европы впервые с 2017 года.

И в отличие от «МЮ», «Арсенал» находится в оптимальной форме, о чем можно судить по недавним матчам в АПЛ.

Перед международной паузой команда Микеля Артеты одержала победу над «МЮ» (3:1), а в минувшее воскресенье — над «Эвертоном».

«Арсенал» еще ни разу не проигрывал в новом сезоне. И подобные серии с некоторых пор абсолютно нормальное явление для лондонского клуба.

ПСВ тем временем и вовсе выиграл восемь из девяти первых матчей в этом сезоне. Но надо понимать, что у клуба из Эйндховена до сих пор не было таких мощных соперников, как «Арсенал».

Скорее всего, «Арсенал» начнет групповой этап с победы.

Ставка: победа «Арсенала» + тотал больше 2,5 за 1.88.

«Севилья» — «Ланс»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап

Да уж, в прошлом сезоне «Ланс» едва не стал чемпионом Франции, а в текущем его, похоже, ждет борьба за выживание.

«Ланс» никак не может прийти в себя после продажи двух основных игроков — Секо Фофана и Лои Опенда.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Набрав лишь одно очко в пяти матчах, команда Франка Эса рухнула в турнирной таблице Лиги 1 на 18-е место.

«Севилья» тоже не лучшим образом начала сезон, выиграв лишь один из четырех матчей в Ла Лиге. Но в данном случае надо учитывать невероятный еврокубковый опыт испанского клуба — французам о таком остается только мечтать.

Достаточно вспомнить, как «Севилья» упиралась в матче за Суперкубок УЕФА против «Манчестре Сити». В среду вечером у «Ланса» будут проблемы.

Ставка: победа «Севильи» за 1.88.

Общий коэффициент — 5.47.