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    «Бавария» размажет «МЮ», а «Севилья» поставит на место «Ланс»

    Экспресс дня 20 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Гарри Кейн
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Бавария» — «Манчестер Юнайтед»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап

    «Манчестер Юнайтед» уверенно возглавляет список главных неудачников первого месяца новой кампании.

    В Мюнхен «красные дьяволы» отправились после ужасного домашнего матча с «Брайтоном» (1:3), после которого их можно отыскать в турнирной таблице АПЛ на 13-м месте.

    И в данном случае речь о клубе, который перед началом сезона не скрывал своих чемпионских амбиций.

    Однако уже сейчас очевидно, что с такой игрой «МЮ» вряд ли финиширует даже в топ-6.

    Помимо чисто игровых проблем, у «МЮ» есть еще одна — ужасная атмосфера внутри команды. На прошлой неделе главной темой в английском футболе был конфликт Эрика тен Хага с Джейдоном Санчо. Кроме того, клубу пришлось отстранить от команды бразильца Антони, которого обвиняют в насилии.

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  • 17/09/2023

    • В общем, вряд ли «Бавария» поделится очками с нынешним «МЮ». Гарри Кейн отлично знает, что нужно делать в матче против проблемной команды тен Хага.

    Ставка: победа «Баварии» за 1.57.

    «Арсенал» — ПСВ Эйндховен

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап

    Возвращение «Арсенала» — одно из главных событий нового розыгрыша Лиги чемпионов. «Канониры» сыграют в главном турнире Европы впервые с 2017 года.

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    • И в отличие от «МЮ», «Арсенал» находится в оптимальной форме, о чем можно судить по недавним матчам в АПЛ.

    Перед международной паузой команда Микеля Артеты одержала победу над «МЮ» (3:1), а в минувшее воскресенье — над «Эвертоном».

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    «Арсенал» еще ни разу не проигрывал в новом сезоне. И подобные серии с некоторых пор абсолютно нормальное явление для лондонского клуба.

    ПСВ тем временем и вовсе выиграл восемь из девяти первых матчей в этом сезоне. Но надо понимать, что у клуба из Эйндховена до сих пор не было таких мощных соперников, как «Арсенал».

    Скорее всего, «Арсенал» начнет групповой этап с победы.

    Ставка: победа «Арсенала» + тотал больше 2,5 за 1.88.

    «Севилья» — «Ланс»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап

    Да уж, в прошлом сезоне «Ланс» едва не стал чемпионом Франции, а в текущем его, похоже, ждет борьба за выживание.

    «Ланс» никак не может прийти в себя после продажи двух основных игроков — Секо Фофана и Лои Опенда.

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    Набрав лишь одно очко в пяти матчах, команда Франка Эса рухнула в турнирной таблице Лиги 1 на 18-е место.

    «Севилья» тоже не лучшим образом начала сезон, выиграв лишь один из четырех матчей в Ла Лиге. Но в данном случае надо учитывать невероятный еврокубковый опыт испанского клуба — французам о таком остается только мечтать.

    Достаточно вспомнить, как «Севилья» упиралась в матче за Суперкубок УЕФА против «Манчестре Сити». В среду вечером у «Ланса» будут проблемы.

    Ставка: победа «Севильи» за 1.88.

    Общий коэффициент — 5.47.

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    Экспресс дня 20 сентября: прогноз, ставка (5.47), статистика, коэффициенты матча 20.09.2023. Экспресс. «Бавария» размажет «МЮ», а «Севилья» поставит на место «Ланс»
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