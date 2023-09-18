В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в испанской Ла Лиге, английской Премьер-лиге и итальянской Серии А. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Ноттингем» — «Бернли»

Футбол. Чемпионат Англии

«Ноттингем Форест» после долгого перерыва в прошлом году вернулся в элиту английского футбола и с большим трудом смог удержаться там, совсем незначительно опередив зону вылета.

В текущем чемпионате «лесники» успели провести пять встреч, в которых трижды проиграли и добыли две виктории. Одна из побед пришлась на прошлый тур в гостевой игре против «Челси» 1:0.

«Бернли» прошлый сезон провел во втором по рангу дивизионе Англии и уверенно стал там победителем, благодаря чему получил путевку в элитную лигу.

Но в АПЛ «бордовые» пока выступают очень плохо, проиграв все три проведенные встречи с общим счетом 3:11. Однако у них есть одна победа в этом сезоне — в Кубке лиги они одолели как раз предстоящего противника на его поле 1:0.

«Лесники» после той неудачи должны сделать выводы и, как минимум, не проиграть в данном поединке.

Ставка: 1Х за 1.40.

«Гранада» — «Жирона»

Футбол. Чемпионат Испании

«Гранада» после годичного отсутствия смогла вернуться в Примеру. В прошлом сезоне она стала победителем Сегунды. Причем на своем поле она не проиграли ни одного матча.

И в высшем дивизионе «насриды» пока набрали лишь три очка в четырех играх и плетутся в нижней части турнирки. В прошлом туре они на выезде проиграли со счетом 3:5 «Реал Сосьедаду». И всего в этом чемпионате они уже пропустили 12 голов.

«Жирона» в прошлом сезоне выступала в Примере и заняла место в середине турнирной таблицы. Причем каталонская команда претендовала даже на еврокубки.

В этом чемпионате «жирондинцы» выступают весьма неплохо и еще не проигрывали, выиграв три игры при одной мировой. В своей последней проведенной встрече «Жирона» дома минимально одолела 1:0 «Лас-Пальмас».

В этом матче ставим на тотал голов больше двух, ведь «Гранада» выдает в основном результативные игры, а «Жирона» еще без гола в этом сезоне с поля не уходила.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.51.

«Верона» — «Болонья»

Футбол. Чемпионат Испании

«Верона» в прошлом сезоне была близка к вылету в Серию Б. Спастись она смогла только в стыковом поединке, в котором смогла одолеть «Специю» и осталась в элите.

«Мастифы» на старте сезона выиграли три игры, сперва одолев «Асколи» 3:1 в Кубке, а затем в чемпионате переиграв 1:0 «Эмполи» и 2:1 «Рому». И только в прошлой встрече они потерпели первую неудачу в сезоне, проиграв в гостях 1:3 «Сассуоло».

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«Болонья» в прошлом розыгрыше Серии А финишировала в середине турнирной таблицы и не имела шансов попасть в еврокубки, отстав от заветной седьмой строки на восемь баллов.

«Сине-красные» новый сезон начали победой в Кубка Италии над «Чезеной» 2:0, а в чемпионате сперва дома проиграли 0:2 «Милану», но затем расписали мировую на выезде с «Юве» 1:1 и одолели в родных стенах 2:1 «Кальяри».

«Верона» не уступает дома «Болонье» вот уже как четыре матча подряд. Ставим, что и на этот раз «мастифы» не проиграют.

Ставка: 1Х за 1.64.

Общий коэффициент — 3.46.